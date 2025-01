Xiaomi dévoile ses Redmi Note 14 et Note 14 5G

Xiaomi annonce la sortie de ses Redmi Note 14. Une entrée de gamme qui se décline en deux versions 4G et 5G.

Xiaomi Redmi Note 14 5G // Source : Xiaomi

Ils viennent succéder aux Redmi Note 13 de 2024, des smartphones très appréciés. Les deux Note 14 conservent une dalle de 6,67 pouces. Le design a été retravaillé avec désormais des objectifs arrière montés dans un bloc surélevé, à la manière d’un iPhone ou des Xiaomi 14T.

Design

Pour cette remise à neuf, on a droit à une meilleure protection avec un verre en Gorilla Glass 5 et une certification IP54 pour la résistance aux éclaboussures et à la poussière. Leurs écrans sont optimisés pour fonctionner même avec les doigts humides.

Les dimensions changent un peu, les deux Redmi Note 14 prenant un peu d’embonpoint.

164.84 mm x 78.15 mm x 8.16 mm pour le 4G contre 162.3 x 75.6 x 8 mm pour le Note 13 4G

162.4 mm x 75.7 mm x 7. 99 mm pour le 5G contre 161.1 x 75 x 7.6 mm pour le Note 13 5G

Il en va de même pour le poids. Comptez entre 10 et 15 grammes en plus et le Note 14 4G atteint les 200 grammes.

Xiaomi Redmi Note 14 // Source : Xiaomi

Écran

Comme dit plus haut, l’écran reste le même avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 2400 par 1080 pixels. Seule la luminosité diffère un peu ici puisque l’on a 1800 nits sur le 14 et 2100 nits sur le Note 14 5G.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco en 2025 ?

Photo

Les deux appareils partagent également le même capteur principal. On a toujours affaire au grand-angle de 108 Mpx déjà croisé sur la génération précédente. Il utilise le pixel binning 9-en-1 qui lui permet de capter plus de lumière, et donc de produire des photos de meilleure qualité en cas de conditions lumineuses défavorables.

Xiaomi Redmi Note 14 5G // Source : Xiaomi

Ils ont aussi un capteur macro de deux mégapixels en commun ainsi qu’un capteur frontal de 20 mégapixels.

Le Redmi Note 14 5G a droit en sus à un ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’à une stabilisation optique sur son capteur principal.

Logiciel

Côté logiciel, les deux et Redmi Note 14 fonctionne sous HyperOS et accueillent Google Gemini. On a encore peu d’informations sur les fonctionnalités qu’ils embarquent. Néanmoins, coup de tonnerre, Xiaomi relève son suivi logiciel !

2 ans de mises à jour majeures et trois de sécurité, c’est désormais du passé. Désormais, on peut compter sur quatre ans de mises à jour majeures et six ans de mises à jour de sécurité. Enfin, Xiaomi redevient concurrentiel sur ce terrain.

Xiaomi Redmi Note 14 // Source : Xiaomi

Performances

Voilà sans doute la plus grande différence entre ces deux versions. Ils ne partagent pas la même puce. De fait, c’est une obligation pour avoir de la 4G sur l’un et de la 5G sur l’autre.

le Note 14 est propulsé par un MediaTek Helio G99-Ultra gravé en 6 nm.

le Note 14 5G embarque un MediaTek Dimensity 7025-Ultra, un SoC gravé en 6 nm.

Plusieurs configurations de mémoire vive et stockage sont disponibles. Il est en outre possible d’étendre ce dernier via microSD jusqu’à 1 To.

Batterie

Le Redmi Note 14 a une batterie légèrement plus grande – 5500 mAh contre 5110 mAh pour le Note 14 5G –, mais le Note 14 5G prend en charge une charge rapide de 45 Watts contre 33 Watts pour le Note 14.

Prix et disponibilité

Les Redmi Note 14 seront disponibles le 15 janvier. Ils sont en précommande dès aujourd’hui.

Xiaomi Redmi Note 14 (6+128 Go) : 199 euros,

Xiaomi Redmi Note 14 (8+256 Go) : 249 euros,

Xiaomi Redmi Note 14 5G (8+256 Go) : 299 euros.