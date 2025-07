Voilà la technique de ces constructeurs pour contrer le succès de la voiture électrique Xiaomi

Alors que les délais de livraison s’allongent pour le nouveau Xiaomi YU7 électrique, certains rivaux ont une solution pour grapiller des clients. Ils proposent de prendre en charge les frais d’annulation de la commande pour le SUV, s’ils optent pour une voiture électrique concurrente.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Xiaomi n’est plus seulement un géant de la tech, spécialisé dans les smartphones et les trottinettes électriques. Car la firme fondée en 2010 est désormais, et depuis 2023, un constructeur automobile à part entière. C’est en effet à la fin de cette année que l’entreprise avait levé le voile sur sa toute première voiture, la berline SU7.

Une technique surprenante, mais maline

Et pas question pour la jeune marque de s’arrêter là, surtout face au succès de son auto qui a déjà été commandée à plus de 200 000 exemplaires. C’est ainsi qu’elle a présenté son second modèle à la fin de l’année 2024. Mais ce n’est qu’au mois de mai qu’il avait été réellement officialisé. Il s’agit d’un SUV électrique, baptisé YU7. Son objectif est bien évidemment de chasser sur les terres de la Tesla Model Y, en affichant un tarif légèrement inférieur.

Et cette stratégie semble fonctionner, comme l’explique le site Car News China. En effet, selon certains rapports, les délais de livraisons sont déjà énormes puisqu’ils vont jusqu’à 60 semaines pour la version standard. Ce qui équivaut à plus d’un an d’attente pour les clients ayant déjà passé commande. Le reste des finitions demande environ 33 semaines, ce qui correspond à environ sept mois et demi. De quoi dissuader certains clients, qui ne peuvent pas attendre car ils ont rapidement besoin d’une voiture.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Beaucoup envisagent donc d’annuler leur commande, face à ces délais beaucoup trop longs. Le souci, c’est que Xiaomi ne rembourse pas l’acompte de 5 000 yuans, qui équivaut à environ 592 euros selon le taux de change actuel. Ce qui dissuade beaucoup d’acheteurs de sauter le pas et revenir sur leur bon de commande. Car cette somme serait définitivement perdue. Ca, les concurrents de la firme basée à Pékin le savent bien. Et ils ont décidé d’en profiter.

Comment ? Et bien tout simplement en promettant de rembourser l’acompte déposé par les clients du Xiaomi YU7 s’ils annulent leur commande. Evidemment, à condition qu’ils optent pour une voiture de la gamme des marques qui proposent cette offre. Et plusieurs marques ont adopté cette stratégie. C’est par exemple le cas de Nio et d’IM Motors. Les deux proposent de prendre en charge l’acompte laissé par les clients pour l’achat d’un YU7 s’ils achètent leur voiture.

La réponse de Xiaomi

Mais ces deux marques ne sont pas les seules à avoir opté pour cette manière d’attirer de nouveaux clients. Ce serait également le cas de Zeekr, selon des captures d’écrans circulant sur le net. Quant à Nio, des commerciaux seraient chargés de commenter des publications sur les réseaux sociaux afin de promouvoir cette offre. Pour le moment, aucune autre marque que les trois citées au dessus ne proposent cette solution. Mais cela pourrait changer sous peu si elle porte ses fruits, ce qui donnerait des idées à d’autres.

A vrai dire, cette astuce n’est pas réellement nouvelle. Car certaines marques, comme Avatr ont aussi procédé de la même manière lors du lancement de la Xiaomi SU7. A cette époque, les délais de livraison dépassaient parfois les huit mois, avant que le constructeur n’accélère la cadence de production. Et forcément, cela ne plaît pas du tout à la marque, qui traverse déjà une période particulièrement compliquée. Elle a répondu, par l’intermédiaire de son PDG Lei Jun, qui a annoncé une nouvelle alternative pour les clients.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Ces derniers ont désormais le droit de changer de configuration sans frais, du 6 au 7 juillet prochain. Ce qui leur permettra de devoir attendre moins longtemps pour recevoir leur voiture. Reste désormais à savoir si cela sera suffisant pour garder les clients. Mais Xiaomi précise que les délais de livraison seront ajustés de manière dynamique et mis à jour. Ils pourraient finir par devenir un peu plus raisonnables au fil des mois.

L’arrivée d’une seconde ligne de production, prévue pour 2026, devrait permettre à Xiaomi de doubler sa capacité de production, qui pourrait passer de 350 000 à 700 000 voitures par an.