Dévoilé il y a quelques jours, le nouveau Xiaomi YU7 n’a pas encore fini de livrer tous ses secrets. La voiture électrique chinoise pourrait afficher un prix moins élevé que celui de sa rivale, la Tesla Model Y.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Si Xiaomi est dans la tourmente depuis quelques semaines, cela ne l’empêche pas de continuer à développer sa gamme. Après avoir présenté sa première voiture électrique, la berline SU7 à la fin de l’année 2023, la firme chinoise récidive. C’est ainsi qu’elle vient tout juste de révéler officiellement son SUV YU7.

Un prix intéressant

Ce dernier avait déjà été montré à la fin de l’année 2024, mais voilà que le spécialiste de la tech détaille désormais toutes les informations techniques à son sujet. Cependant, il a omis de nous parler d’un sujet très important : son prix. La seule chose dont on peut être quasiment sûr, c’est qu’il sera plus élevé que les 245 900 yuans (environ 30 200 euros) de la berline. Des rumeurs indiquaient pourtant un tarif de départ à partir de 199 000 yuans, soit environ 24 343 euros.

Mais elles ont été démenties par le patron de la marque, Lei Jun. Relayé par le site Car News China, il explique que le SUV sera dans une fourchette de prix supérieure. Et cela dans le but de ne pas cannibaliser la SU7, dont les ventes ont diminué. Cependant, le constructeur chinois annonce une bonne nouvelle pour les futurs clients. En effet, le YU7 sera moins cher que son principal rival, la Tesla Model Y en Chine. Actuellement, la star de la marque américaine démarre à partir de 263 500 yuans. Soit environ 32 233 euros.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Il faudra sans doute tabler sur un ticket d’entrée affiché à 245 900 yuans, ce qui donne environ 30 080 euros selon le taux de change actuel. Il s’agit bien sûr du prix de la version standard, qui affiche une puissance de 357 chevaux avec la présence d’un seul moteur électrique. La variante Pro, qui a le droit à une transmission intégrale et à une suspension pneumatique coûtera un plus cher. Il faudra compter 275 900 yuans, soit environ 33 750 euros. Enfin, la variante Max devrait coûter 329 900 yuans.

Ce qui donne environ 40 356 euros, mais attention. Car il faut garder en tête que ces tarifs ne seront valables qu’en Chine, le pays natal de ce nouveau SUV électrique. Si ce dernier fait un jour une arrivée en Europe, alors les prix seront sans doute très fortement revus à la hausse. Et cela notamment en raison des droits de douane punitifs mis en place par l’Union européenne. De plus, la voiture ne sera pas éligible au bonus écologique en France car elle est produite en Chine.

En Chine, la Tesla Model Y est vendue à partir de 263 500 yuans, soit environ 32 200 euros.

Une autonomie généreuse et une charge rapide

Sans surprise, le nouveau Xiaomi YU7 hérite de la base technique de la SU7, et reprend donc logiquement ses moteurs. Le SUV a le droit au bloc V6s Plus développé en interne, qui affiche un régime de rotation atteignant les 22 000 tr/min. Si l’entrée de gamme développe une puissance de 357 chevaux, la variante à deux roues motrices passe quant à elle à 690 chevaux. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 3,23 secondes seulement. En revanche, aucune variante Ultra n’a été évoquée pour le moment.

Deux choix de batteries sont également disponibles dans la gamme du SUV électrique. Les versions de base et Pro ont le droit à un pack de 96,3 kWh, offrant une autonomie respective de 835 et 770 kilomètres. La variante Max embarque quant à elle un accumulateur plus gros de 101,7 kWh, qui lui permet de parcourir jusqu’à 760 kilomètres d’une traite. Ces chiffres sont exprimés selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne alors plutôt 735, 680 et 670 kilomètres en WLTP.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Grâce à son architecture 800 volts, le YU7 se recharge de 10 à 80 % en seulement 12 minutes, contre 19 minutes pour la berline. Les précommandes ouvriront dans le courant du mois de juillet, mais on ne sait pas encore quand les livraisons démarreront. Une chose est sûre, le SUV devra faire face à une concurrence rude, face aux Xpeng G6 et autres BYD Seal U, pour ne citer qu’eux. Reste désormais à savoir si une arrivée en Europe est prévue, mais cela est tout à fait possible.