Voici la nouvelle voiture électrique de Xiaomi : la YU7 qui vise clairement la Tesla Model Y

Après le succès retentissant de sa première voiture, la SU7, Xiaomi vient de dévoiler les deux premières images de son second modèle, un SUV dénommé YU7. Le Tesla Model Y est clairement visé.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Que Xiaomi se lance dans la voiture électrique, c’est une chose. Que son premier modèle, la SU7, se vende à 100 000 exemplaires en 230 jours, c’en est une autre.

Un succès retentissant, donc, que la marque chinoise veut étendre avec un second modèle. On savait qu’il s’agirait d’un SUV, mais Xiaomi vient de nous prendre par surprise avec un post Weibo dévoilant le nom et l’esthétique de ce SUV, baptisé YU7.

Un air de famille

C’est indéniable, ce YU7 est bien le frère de la SU7. L’air de famille est évident, avec des projecteurs et des prises d’air similaires à l’avant. Le profil, très doux, reprend également les codes de la berline, tandis que le bandeau lumineux en U à l’arrière trahit la filiation.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Autrement, Xiaomi reste bien secret. Aucune mention des dimensions ou des particularités de l’habitacle ne sont encore dévoilées. On retrouve seulement un LiDAR au-dessus du pare-brise, signe d’une conduite largement automatisée, tandis qu’une seule trappe sur le flanc gauche semble écarter l’hypothèse d’une version hybride ou à prolongateur – mais rien n’est encore officiel sur le sujet.

Mise à jour : Un secret en partie éventé par le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT) chinois, qui a dévoilé les premiers chiffres techniques du YU7, a priori assez comparables à ceux de la SU7.

« En juin ou juillet 2025 »

Seule information du post dévoilant ce Xiaomi YU7 : un lancement prévu « en juin ou juillet 2025 ». On sait que, si la SU7 devrait être réservée à la Chine, Xiaomi semblait plus enclin à exporter son YU7.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Reste à connaître le prix de ce prometteur SUV, qui se battra contre les Zeekr 7X, Onvo L60, Xpeng G6, ou bien entendu l’inévitable Tesla Model Y. Aura-t-on droit à l’hallucinante motorisation de plus de 1000 ch de la SU7 Ultra ? Rendez-vous dans quelques semaines pour le découvrir.