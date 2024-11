Xiaomi s’apprête à dévoiler le plus gros concurrent du Tesla Model Y

Quelques mois après la révélation de sa première voiture électrique, la berline SU7, le constructeur chinois Xiaomi prépare déjà un autre modèle. Il s’agit d’un SUV électrique, concurrent direct du Tesla Model Y, dont le lancement est prévu au début de 2025.

Xiaomi SU7 Ultra (pour illustration) // Source : Xiaomi

Comme Huawei, qui collabore avec CATL et Changan pour créer Avatr, entre autres, le géant de la tech Xiaomi veut aussi se faire une place sur le marché de la voiture électrique. C’est ainsi que la firme a levé le voile en fin d’année dernière sur sa première auto, la berline SU7.

Un nouveau SUV en préparation

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière rencontre un franc succès, puisque le jeune constructeur a déjà livré pas moins de 100 000 exemplaires en moins d’un an. Bien sûr, il n’est pas question de s’arrêter en si bon chemin, alors que la commercialisation de la version Ultra dépassant les 1 000 chevaux se prépare tout doucement. Et ce n’est pas tout, car l’entreprise chinoise veut aller encore plus loin, portée par les bons résultats de sa première auto.

Des rumeurs circulaient ainsi sur l’arrivée d’un second modèle, qui prendrait la forme d’un SUV électrique, et qui a finalement été aperçu sur les routes cet été. Mais à cette époque, nous en savions encore assez peu à son sujet. Quelques mois plus tard, le site spécialisé Car News China nous donne de nouvelles informations, notamment sur sa date de lancement officielle. Connu sous le nom de code MX11, ce nouveau modèle devrait arriver sur les routes durant le premier trimestre 2025.

Prototype du Xiaomi « MX11 »

D’après les déclarations d’une source interne à la marque, le lancement serait prévu plus précisément entre les mois de février et mars. En fait, le rythme serait le même que pour la SU7, qui avait été commercialisée à peu près à la même période en 2024. Mais que sait-on déjà sur ce nouveau modèle, au nom encore inconnu ? Honnêtement, assez peu de choses, même si les prototypes camouflés laissent apparaître un style assez dynamique, qui pourrait rappeler celui du Ferrari Purosangue.

La garde au sol devrait être assez basse, tout comme la ligne de toit, qui serait également très inclinée, comme sur les rendus publiés par Car News China. À l’avant, nous devrions retrouver les éléments stylistiques inaugurés sur la SU7, que ce soit les feux ou la calandre. La partie arrière devrait aussi reprendre la signature lumineuse de la berline. En ce qui concerne le poste de conduite, peu d’informations ont été révélées pour le moment, mais la console centrale devrait avoir été retravaillée.

Moins chère qu’une Tesla Model Y

En revanche, il est probable que le SUV conserve tout le système d’infodivertissement de la SU7, avec son grand écran tactile de 16,1 pouces, associé à un combiné d’instrumentation numérique et à un affichage tête-haute de 56 pouces. Pour ce qui est de la fiche technique, silence radio pour le moment. Une chose est sûre, le MX11 sera 100 % électrique, et il pourrait logiquement reprendre les caractéristiques de la SU7.

Pour rappel, cette dernière se décline en plusieurs versions, avec des puissances comprises entre 299 et 578 chevaux, sans parler de la variante Ultra. L’autonomie maximale est quant à elle annoncée à 810 kilomètres en une seule charge pour la déclinaison Max. Une valeur qui s’exprime ici selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 690 kilomètres avec l’homologation WLTP. C’est bien, mais pas non plus révolutionnaire. Et nul doute que le SUV affichera une autonomie moins élevée du fait de sa silhouette moins aérodynamique.

Xiaomi SU7

Nul doute que celui-ci devrait quand même mieux se vendre que la berline, comme c’est le cas pour la Tesla Model Y face à la Model 3. À l’image de la SU7, le Xiaomi « MX11 » devrait coûter moins cher que le SUV américain, avec un prix de départ sous la barre des 250 000 yuans, soit environ 33 000 euros. Un tarif qui sera revu à la hausse s’il arrivera en Europe, notamment à cause des droits de douane.