Xiaomi prouve la supériorité des voitures électriques sur les thermiques avec ces impressionnants moteurs

Après plusieurs mois de rumeurs, voilà que Xiaomi dévoile enfin sa berline électrique SU7. Cette dernière se dote d'un tout nouveau moteur électrique ultra-technologique, qui prouve encore une fois que les autos thermiques sont loin derrière. Xiaomi se permet même de faire mieux que Tesla avec sa Model S Plaid. Du jamais vu.

Aujourd’hui, quasiment tous les constructeurs proposent au moins une voiture électrique dans leur catalogue. Mais ce n’est pas tout, car outre les marques chinoises, certaines entreprises spécialisées dans la tech veulent aussi tenter leur chance sur ce marché. C’est par exemple le cas de Huawei et de Baidu, sorte d’équivalent de Google en Chine. Mais ce n’est pas tout.

Un incroyable moteur

Et pour cause, Xiaomi veut aussi s’offrir une part du gâteau, et a même pour ambition de faire son entrée dans le top 5 des constructeurs de voitures électriques. Pour l’heure, ce dernier est pour mémoire dominé par Tesla, cependant talonné de très près par BYD qui pourrait prendre sa place d’ici la fin de l’année 2023. Mais cela n’effraie pas Xiaomi, qui vient de lever officiellement le voile sur sa première voiture électrique.

Cette dernière porte le nom de SU7, et avait déjà été montrée quelques jours plus tôt après une fuite de photos sur le net. Mais voilà qu’elle se montre enfin sous toutes ses formes, tandis que la firme chinoise a également détaillé l’intégralité de ses technologies embarquées. Et c’est peu de dire qu’elles sont nombreuses, afin de faire trembler Tesla ainsi que ses rivaux BYD ou encore Nio. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est le moteur électrique de la berline.

Et pour cause, ce dernier a été conçu par le constructeur, normalement spécialisé dans les smartphones et se décline en plusieurs versions. La première est l’HyperEngine V6, mais n’a absolument rien en commun avec le bloc thermique à six cylindres. Celui-ci développe une puissance de 299 chevaux selon le site AutoHome, pour un couple de 400 Nm et avec une architecture 400 volts. La version légèrement plus performante, V6s revendique quant à lui 347 chevaux et 500 Nm, avec une architecture 800 volts. Le régime maximal est annoncé à 21 000 tours / minute pour les deux.

Mais ce n’est pas tout, car les clients pourront également profiter un peu plus tard d’une déclinaison encore plus performante. Il s’agit de l’HyperEngine V8s, qui affiche quant à lui une puissance maximale de 578 chevaux et un couple de 635 Nm avec un régime maximal de 27 200 tours / minute. Ce dernier sera lancé dans le courant de l’année 2025 et est en fait un véritable concentré de technologie et de savoir-faire de la part des ingénieurs de la marque venue de l’Empire du Milieu.

Enfin, un troisième moteur, encore à l’état de recherche, utilisant du carbone, serait capable d’atteindre un régime maximal de 35 000 tours / minute. Du jamais vu. À titre de comparaison, la Tesla Model S Plaid se « limite » à 21 000 tours / minute quand la Porsche Taycan Turbo est bridée à 16 000 tours / minute (mais avec une boîte à deux vitesses).

Une technologie intéressante

En effet, le site chinois It Home nous donne quelques informations supplémentaires sur ces trois moteurs électriques très hautes performances. Ces derniers font appel à une technologie inédite de rotor à enroulement laser. Mais en quoi cela consiste-t-il ? En fait, le constructeur utilise de la fibre de carbone sur le rotor de son moteur électrique, qui est enroulée et solidifiée grâce à un laser, pour une plus grande précision.

Cette méthode permet selon la firme d’obtenir un taux de rendement plus élevé que pour les moteurs électriques standard. Ainsi, l’HyperEngine V8 de la Xiaomi SU7 affiche pas moins de 98,11 %, soit moins de 2 % de pertes, ce qui est excellent. Surtout lorsque l’on compare à un moteur thermique, dont le rendement ne dépasse jamais les 45 %. C’est-à-dire qu’une grande partie de l’énergie est en fait perdue en chaleur, et n’est pas consacrée à la propulsion. Ce qui signifie qu’il faut en produire bien plus pour le même résultat.

C’est aussi pour optimiser le rendement que les trois moteurs développés par le constructeur affichent un régime maximal très élevé. La densité de puissance du V8s est quant à elle affichée à 10,14 kW/kg selon les tests effectués en laboratoires. À comparer avec les 6,22 kW/kg du moteur de la Tesla Model S Plaid. Tout cela permet alors à la berline électrique de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes, avec deux moteurs, afin de rivaliser avec la Tesla Model S Plaid et ses 2,1 secondes grâce à trois moteurs.

La SU7 est également dotée d’une batterie CTB (cell-to-body), avec des cellules LFP (lithium-fer-phosphate) intégrées directement au châssis. Deux capacités seront proposées, à savoir 73,6 et 101 kWh, pour une autonomie théorique allant jusqu’à 800 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. La date de lancement de cette nouvelle arrivante qui rivalisera avec la Nio ET7 et la BYD Seal n’a pas encore été annoncée pour le moment.