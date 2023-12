Le numéro 2 mondial de l’électrique pourrait dépasser Tesla dans les jours à venir

Toujours numéro 2 de l'électrique dans le monde, le géant chinois BYD pourrait enfin passer devant Tesla dès la fin de cette année. Les deux constructeurs sont au coude à coude, alors que 2024 s'annonce très difficile pour la firme d'Elon Musk.

Avec plus d’1,3 million de voitures vendues cette année, Tesla a déjà battu son record de l’an dernier, alors que la firme vise la barre des deux millions en 2023. Et nul doute qu’elle devrait atteindre cet objectif, malgré un léger retard causé par le lancement de la Model 3. Mais attention, car l’entreprise doit faire face à une concurrence de plus en plus rude.

De numéro 2 à leader mondial

Celle-ci nous vient tout particulièrement des constructeurs chinois, nombreux à tenter leur chance en Europe depuis quelques mois. Un marché très prometteur, malgré Bruxelles qui leur met des bâtons dans les roues. Et forcément, l’arrivée chez nous de ces marques comme MG, Nio ou encore BYD fait beaucoup de mal à Tesla, qui se retrouve chahutée de toutes parts.

Ce n’est cependant pas vraiment une surprise, puisque les spécialistes mettaient déjà en garde cette dernière dès l’an dernier. Une prédiction devenue réalité pour la marque, qui reste cependant toujours le numéro 1 mondial de l’électrique. Néanmoins, elle doit se méfier d’un rival en particulier, qui se place actuellement sur la 2ème marche du podium, et ce depuis plusieurs mois déjà.

Il s’agit de BYD, qui prépare la construction de sa nouvelle usine en Hongrie. Et pour cause, l’entreprise chinoise basée à Shenzhen monte en puissance et se rapprochait même de Tesla au cours du 3ème trismestre. Les deux rivaux avaient en effet vendu quasiment autant de voitures électriques l’un que l’autres. Et comme l’explique un rapport publié par Counterpoint Research, BYD pourrait doubler son concurrent une bonne fois pour toutes cette année.

Le cabinet spécialisé dans les données en tout genre indique que ce dernier a atteint une part de marché mondial de 17 % au cours du 3ème trimestre 2023. Ainsi, le constructeur chinois égalise avec Tesla, qui affiche un chiffre strictement identique. Mais si les ventes de la firme américaine ont grimpé de 27 % en un an, celles de BYD ont quant à elles explosé.

BYD en force

La firme, qui avait fait sensation au dernier Mondial de l’auto de Paris a vu ses immatriculations mondiales augmenter de 68 % en seulement un an. En parallèle, Volkswagen reste le 3ème plus gros vendeur de voitures électriques dans le monde avec une part de marché de 8 %, malgré de grandes difficultés. En regardant le classement des modèles les plus vendus, là encore BYD domine de loin.

Si la Tesla Model Y reste en tête, tandis qu’elle domine également le marché européen, elle est talonnée par le Yuan Plus, vendu chez nous sous le nom d’Atto 3. La Model 3 arrive en 3ème position, suivie par les BYD Dolphin et Seagull, affichées à des prix très bas. De quoi donner des sueurs froides à Elon Musk, puisque son rival chinois prépare également d’autres lancements, dont le Yuan Up récemment dévoilé.

Et BYD, ne compte pas ménager ses efforts ni ses concurrents, alors qu’il se place déjà dans le top 5 des leaders du marché grâce à ses voitures hybrides. D’ailleurs, il souhaite également compter sur cette motorisation pour faire encore plus de mal à Tesla au cours des prochaines années. Il devrait également miser sur des prix très compétitifs, puisque ses voitures coûteraient moins cher à produire que celles de son ennemi.

C’est ainsi que la firme asiatique prévoit déjà une guerre des tarifs sans pitié pour l’an prochain, dont elle compte bien sortir gagnante. Et tout semble parti pour que ce soit le cas, bien que Tesla devrait répliquer avec sa future Model 2 qui se rapproche grandement.