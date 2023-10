Le numéro 2 mondial de la voiture électrique est (vraiment) sur le point de rattraper et dépasser Tesla

Si Tesla reste en tête des ventes de voitures électriques dans le monde, son grand rival BYD est en train de le rattraper. En effet, les deux constructeurs ont livré quasiment autant de véhicules au cours du troisième trimestre.

Le marché des voitures électriques continue sa progression, que ce soit en France, en Europe et dans le reste du monde. A tel point qu’il se vend désormais plus de ces véhicules que de diesel. De plus, la part de marché des autos zéro-émission (à l’échappement) dépasse pour la première fois les 20 % sur le Vieux Continent.

Tesla se fait talonner

Mais seulement certaines marques arrivent réellement à tirer leur épingle du jeu à l’heure actuelle. Il y a notamment de Tesla, qui reste numéro 1 mondial de l’électrique depuis plusieurs mois déjà, devant BYD ainsi que Volkswagen, qui traverse de grosses difficultés et dont la production de son ID.3 a dû être ralentie.

Il y a quelques jours, le constructeur américain a dévoilé ses chiffres pour le 3e trimestre. Et si ces derniers sont en légère baisse à cause de la Model 3 restylée, ils sont tout de même très bons. En effet, Tesla a livré pas moins de 435 059 voitures sur cette période, alors qu’elle vise les 1,8 million dans le monde sur l’ensemble de l’année.

Mais le constructeur, qui a déjà battu son record de 2022, ne doit absolument pas se reposer sur ses acquis. Car les spécialistes affirmaient que l’année 2023 serait celle où il se ferait fortement chahuter par les marques asiatiques. Et si tout semble aller pour le mieux pour la firme, il est vrai que les Chinois ne sont pas loin dans le rétroviseur.

Cela se confirme encore une fois : BYD vient de dévoiler ses résultats pour le 3e trimestre, relayés par le site Car News China. Et Tesla a bien du souci à se faire, puisque la firme a livré pas moins de 431 603 voitures électriques sur cette période, sur un total de 824 001 immatriculations toutes motorisations confondues.

Une belle progression

Le constructeur, qui prévoit de construire des usines sur le Vieux Continent a atteint 99,21 % des ventes de son rival, une grande première qui devrait inquiéter Tesla. Et ce même si sa Model Y reste la voiture la plus vendue en Europe, toutes motorisations confondues, alors qu’aucune BYD n’est présente dans le top 10.

La marque, qui était présente au salon de Munich avec son nouveu Denza D9 a vu ses ventes progresser très fortement au cours des dernières années. En 2022, elle n’avait vendu que 143 223 voitures électriques, contre 310 048 pour Tesla. L’écart se réduit d’année en année, à tel point que BYD pourrait même dépasser son rival prochainement.

Et pour cause, le constructeur a un atout de taille par rapport à son concurrent : le prix. Selon des analystes, les voitures de la marque chinoise coûteraient environ 25 % de moins à produire, et ce même si elles étaient assemblées en Europe. Ce qui devrait permettre à BYD d’afficher des tarifs encore plus bas, alors que Tesla a déjà fortement réduit ceux de ses voitures et pourrait encore continuer.

De plus, les véhicules conçus par la firme de l’Empire du Milieu pourraient être éligibles au bonus écologique grâce au projet d’usine en Europe, tandis que la Model 3 en sera privée. Autant dire que Tesla a du souci à se faire, d’autant plus que BYD l’a déjà doublé au classement global des constructeurs mondiaux, grâce toutefois à ses voitures hybrides