La Tesla Model 3 affole les compteurs et fait la leçon à sa rivale chinoise, la MG4

Après s'être laissée distancer par la MG4, la Tesla Model 3 reprend du poil de la bête et se place sur la 2ème marche du podium au classement des voitures électriques les plus vendues en Europe. La Model Y reste toujours en tête, toutes motorisations confondues.

Si la situation de Tesla était très inquiétante l’an dernier en Chine et aux États-Unis, tout semble aller pour le mieux aujourd’hui. Et cela, on le doit notamment aux incroyables baisses de prix opérées sur ses Model 3 et Model Y depuis le début de l’année. Et il est possible que d’autres opérations de ce type aient lieu un peu plus tard.

Tesla en tête

D’autant plus que ces remises ne rognent pas trop sur la marge du constructeur et qu’elles ont permis à ce dernier de faire exploser ses ventes. Ainsi, la Model Y fut même la voiture la plus vendue dans le monde entier, toutes motorisations confondues au début de l’année.

Et ce depuis plusieurs mois déjà, grâce à son prix affiché à partir de 45 990 euros, sans avoir déduit le bonus écologique de 5 000 euros. Pas étonnant qu’il soit encore la voiture électrique la plus vendue en Europe au mois d’août, comme le rapporte le cabinet spécialisé Jato. Mieux encore, avec 21 549 exemplaires écoulés, le SUV fut même le modèle le plus immatriculé sur le Vieux Continent, toutes motorisations confondues.

Ses ventes ont en effet grimpé de 208 % en un an, ce dont peu de voitures peuvent se targuer. À vrai dire, seul une autre auto fait mieux. Il s’agit de la Tesla Model 3, qui a augmenté ses immatriculations de 307 % par rapport à août 2022. La berline a été vendue à 11 943 exemplaires et fut la 2ème voiture électrique la plus immatriculée en Europe cet été.

Modèles Ventes Tesla Model Y 21 549 Tesla Model 3 11 943 Volkswagen ID.4 9 135 Volkswagen ID.3 6 835 Skoda Enyaq 6 599 MG4 6 302 Dacia Spring 5 799 Fiat 500 5 735 Cupra Born 5 203 BMW iX1 4 693

De quoi permettre à Tesla de se rapprocher de son objectif de vendre 1,8 million de voitures d’ici à la fin de l’année dans le monde. Une belle remontée pour celle qui fut pendant plusieurs mois dépassée par la MG4, en raison notamment de son prix avantageux situé sous les 30 000 euros. Une tendance également valable pour le marché français en septembre. En juillet, la compacte électrique était en 4ème position mais est redescendue en 6ème place, avec 6 302 unités vendues, contre 5 890 le mois précédent.

L’essor de l’électrique

La faute au groupe Volkswagen qui progresse également avec une ID.3 qui se place au pied du podium avec 6 385 immatriculations. La compacte, dont la production a dû être ralentie en raison d’une demande insuffisante, semble reprendre du poil de la bête et voit ses ventes grimper de 86 % en un an, au point de se rapprocher de l’ID.4 et de dépasser le Skoda Enyaq.

On note l’absence totale de voitures françaises dans ce classement, tandis que la Dacia Spring s’en sort toujours très bien du haut de ses 5 799 ventes. La citadine profite de pouvoir encore être éligible au bonus écologique, ce qui ne sera plus le cas l’an prochain, comme pour les MG4 et Tesla Model 3. Suivent ensuite les Fiat 500e et Cupra Born, ainsi que le BMW iX1 qui fait son entrée dans le classement.

Globalement, les ventes de voitures neuves ont augmenté de 20 % en Europe, tandis que les électriques ont grimpé de 102 % par rapport à l’an dernier. Si l’essence reste encore la motorisation préférée des automobilistes sur le Vieux Continent, avec une part de marché de 53 %, les immatriculations de modèles zéro-émission (à l’échappement) ont dépassé celles des diesel à l’échelle européenne.

On note que la part de marché de MG a fortement progressé au mois d’août, passant de moins d’1% en 2022 à plus de 1,5 % cette année. Cette tendance pourrait encore plus s’accélérer puisque le constructeur prévoit de construire des usines sur le Vieux Continent afin d’y produire sa MG4. Cette dernière devrait alors coûter un peu plus cher.