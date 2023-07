Pourquoi la Tesla Model 3 pourrait se faire remplacer par la MG4 en France

Le groupe chinois SAIC est actuellement en train de travailler à l'installation d'une usine en Europe afin d'y produire ses voitures électriques, dont la MG4. La compacte électrique pourrait donc toujours être éligible au bonus écologique dans le futur, ce qui devrait faire beaucoup de mal à Tesla et sa Model 3, alors que cette dernière pourrait être privée de cette aide financière, avec un prix qui repartirait à la hausse.

Depuis quelques mois, les marques chinoises sont particulièrement décidées à investir le marché européen. Et cela a déjà bien commencé, ce qui inquiète les spécialistes, qui craignent cette invasion à grande échelle. Une peur fondée, alors que l’Empire du Milieu est désormais le premier exportateur mondial, devant le Japon et l’Allemagne.

Une nouvelle usine

Mais les constructeurs asiatiques ne se contentent pas seulement de vendre leurs voitures chez nous, comme le font déjà MG, Nio, Xpeng ou encore BYD. En effet, ils souhaitent également fabriquer leurs véhicules sur place. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Tout d’abord, la logistique. Car pour livrer des voitures de la Chine à l’Europe, il faut des bateaux. Or, cela coûte cher et prend du temps, ce qui allonge fortement les délais pour les clients finaux.

Il faut ajouter entre un à deux mois de délais supplémentaires de transport pour une voiture fabriquée en Chine. D’autant plus que ceux-ci sont déjà longs en raison de la pénurie de semi-conducteurs.

La seconde raison est d’ordre politique. En effet, Bruxelles veut mettre en place plusieurs mesures afin de favoriser l’industrie européenne. Un projet qui suit l’initiative de Joe Biden aux États-Unis, qui a quant à lui lancé l’Inflation Reduction Act (IRA), rendant éligible à un crédit d’impôt de 7 500 dollars toutes les voitures électriques fabriquées là-bas.

Autant dire que les constructeurs ont tout intérêt à se plier aux règles, afin de ne pas être pénalisés. C’est justement ce que prévoit de faire le groupe chinois SAIC Motor, qui serait actuellement en train de travailler sur l’implantation d’une usine sur le sol européen. Cette information nous provient de l’agence britannique Reuters, qui relaie les déclarations de l’entreprise.

Le groupe, qui possède plusieurs marques dont Maxus, Roewe ainsi que MG est en ce moment même en train de chercher un lieu où poser la première pierre de son site de production. Pour le moment, aucune déclaration n’a encore été faite sur les pays ou les régions envisagées, mais nous devrions en savoir un peu plus au cours des prochains mois.

Un vrai avantage

La firme chinoise suit les pas de CATL, qui possède quant à lui déjà deux usines sur le Vieux Continent, dédiées à la fabrication de batteries. Avec ce nouveau site, SAIC Motor espère augmenter sa part de marché, tandis que ses ventes en dehors de son pays natal sont en nette hausse. En effet, pas moins de 530 000 voitures ont été exportées hors de Chine au premier semestre, soit une hausse de 40 % par rapport à 2022.

Et sans grande surprise, 70 % de ces ventes proviennent de la marque MG. Rien qu’en Europe, la firme a écoulé pas moins de 115 000 véhicules depuis le début de l’année. Un succès que l’on doit notamment à la MG 4, qui cartonne au point de se retrouver dans le top 3 des voitures les plus vendues en Europe sur l’ensemble du mois de mai avec 6 310 exemplaires.

Si elle reste encore loin derrière la Tesla Model Y, qui a totalisé 21 530 ventes sur la même période, elle devance déjà la Model 3. Et cela ne devrait pas aller en s’améliorant pour la berline américaine, qui se laisse devancer malgré sa forte baisse de prix un peu plus tôt dans l’année. Car si MG va fabriquer ses voitures en Europe, c’est aussi pour que ses voitures puissent continuer à être éligibles au bonus écologique. Pour mémoire, le gouvernement français veut le réserver aux véhicules assemblés sur le Vieux Continent.

Or, la Model 3 est produite aux États-Unis et en Chine, mais pas encore chez nous, puisque la Gigafactory de Berlin n’assemble que la Model Y. La berline pourrait donc voir son prix grimper en flèche, alors que la MG 4 resterait plus avantageuse. D’autant plus que les coûts logistiques seraient réduits, ce qui se répercuterait logiquement sur le prix payé par les clients en concessions. Le constructeur chinois propose déjà sa compacte à seulement 99 euros par mois en location.

