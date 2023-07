Pourquoi la Tesla Model Y se fait rattraper par la MG4 en Europe

Le cabinet Jato vient de dévoiler les chiffres de ventes des voitures électriques au mois de mai en Europe. Et sans surprise, c'est une fois encore la Tesla Model Y qui arrive en tête. Un modèle chinois fait quant à lui son entrée dans le top 3.

Il fut un temps où Tesla était au bord de la faillite, juste avant le lancement de la Model 3. L’an dernier encore, la situation du constructeur était un peu inquiétante en Chine et aux Etats-Unis, ce qui ne l’a cependant pas empêché de battre un record de livraisons avec plus d’un million de voitures vendues en 2022. Depuis le début de l’année, la firme américaine se porte plus que bien, grâce notamment à ses baisses de prix sur les Model 3 et Model Y. Une stratégie payante.

Le Model Y encore en tête

En effet, ce SUV connaît un succès retentissant, en grande partie grâce à son prix de départ de 45 990 euros qui le rend toujours éligible au bonus écologique en France. Il n’est donc pas surprenant de voir une telle appréciation pour ce véhicule parmi les clients du monde entier. Les consommateurs européens, en particulier, semblent très attirés par ce nouveau modèle de la marque, malgré une attente croissante pour la prochaine version restylée de la Model 3, qui ne devrait pas tarder à arriver.

C’est ce que nous prouvent une fois encore les chiffres du cabinet spécialisé dans l’industrie automobile Jato. Ce dernier vient, en effet, de dévoiler son classement des dix voitures électriques les plus vendues sur le Vieux Continent sur l’ensemble du mois de mai. Le SUV électrique sait tirer son épingle du jeu. En effet, ce ne sont pas moins de 21 530 exemplaires vendus au mois de mai 2023 en Europe.

Un chiffre très élevé, qui dépassent très largement nos prévisions qui se fondaient sur les données de Data Force. La Model Y a ainsi vu ses ventes s’envoler de 1 838 % en Europe en comparaison avec le mois de mai 2022. Une flambée totalement incroyable, qui doit cependant rester mesurée. En effet, si le SUV est désormais assemblé en Europe, il est également fabriqué en Chine et aux États-Unis. Les livraisons se font alors par bateaux et il faut attendre qu’ils soient assez remplis avant de les faire partir.

Ce qui explique parfois que les chiffres soient en dents de scie, avec des mois très bons et d’autres qui le sont moins. Par ailleurs, la cadence de production du SUV électrique a également beaucoup progressé, puisqu’elle atteint dorénavant les 5 000 exemplaires par semaine au sein de la Gigafactory de Berlin. Ce qui explique également en partie la hausse des ventes, que l’on doit aussi bien sûr au baisses de tarifs orchestrées par le constructeur.

Des chiffres impressionnants

Comme l’explique le site Electrek, la firme a également dépassé ses attentes en termes de livraisons pour le 2ᵉ trimestre, avec pas moins de 446 915 Model 3 et Model Y écoulés. À titre de comparaison, seulement 19 225 Model S et Model X ont été livrés. Ce qui équivaut à un total de 466 140 unités vendues rien que sur ce trimestre. Ce qui laisse penser que le constructeur pourrait atteindre les deux millions de livraisons dans le monde en 2023.

Si les chiffres européens du mois de mai ne sont pas encore connus, AAA Data a déjà annoncé ceux pour la France. Sans surprise, c’est une fois encore la Model Y qui domine le classement, comme nous l’expliquons dans un autre article. En Europe, le SUV est suivi de très loin par la Volkswagen ID.4, qui totalise 8 543 immatriculations sur l’ensemble du mois de mai 2023. Une progression de 103 % pour la star de la marque allemande.

On note également l’arrivée dans le top 3 d’une marque chinoise, qui n’est autre que MG. La MG4 a en effet été vendue à 6 310 unités au mois de mai 2023 en Europe. Il faut dire que son rapport qualité / prix est excellent, encore plus avec les nouveautés tout récemment dévoilées. Elle est suivie par la Tesla Model 3, écoulée à 6 204 exemplaires, puis par la Fiat 500 électrique, avec 6 073 immatriculations. On remarque également que la BMW i4 progresse bien, avec 4 454 ventes, soit une hausse de 123 %. En revanche, aucune trace de la Dacia Spring qui est pourtant très haut dans le classement en France.

Si la Tesla Model Y était pendant un temps la voiture la plus vendue en Europe, toutes motorisations confondues, elle est actuellement dominée par la Dacia Sandero, de très peu. La citadine low-cost s’est en effet vendue à 21 745 exemplaires au mois de mai, soit une hausse de 78 % par rapport à l’an dernier.

Les 10 voitures électriques les plus vendues en Europe en mai 2023

Modèle Ventes Tesla Model Y 21 530 Volkswagen ID.4 8 543 MG 4 6 310 Tesla Model 3 6 204 Fiat 500 6 073 Volkswagen ID.3 5 529 Volvo XC40 5 415 Skoda Enyaq 5 015 BMW i4 4 545 BMW iX1 4 089

