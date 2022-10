Ça y est, la Tesla Model Y devient la voiture neuve la plus vendue d’Europe

Tesla vient de réaliser une belle prouesse : la Model Y est la voiture neuve la plus vendue en Europe sur le mois de septembre 2022. Une première pour le SUV électrique de la marque, qui pourrait bien devenir la voiture la plus vendue au monde en 2023.

Tesla n’arrête pas d’enchaîner les records. Si au premier semestre, la Model Y était la voiture électrique la plus vendue en Europe, sur le mois de septembre 2022, un nouveau record vient de tomber. Selon le cabinet de conseils JATO, le SUV électrique de Tesla est en effet la voiture la plus vendue, toutes motorisations confondues ! Elle se permet donc de voler la vedette aux Peugeot 208 (électrique et thermique) et Dacia Sandero (thermique) qui complètent le podium.

Ce n’est toutefois pas la première fois qu’une voiture électrique est la voiture la plus vendue du mois en Europe. En effet, la Model 3 de Tesla a déjà eu cette honneur, notamment en mai 2022 où elle tenait déjà tête à la Peugeot 208 (thermique et électrique). Mais la position de la Model Y devrait se renforcer sur le marché européen et mondial.

Tesla Model Y : voiture la plus vendue de l’année 2023 ?

Elon Musk est persuadé que la Model Y sera la voiture la plus vendue de l’année 2023 dans le monde, et le milliardaire pourrait ne pas se tromper. En effet, la Tesla Model Y est devenue la voiture électrique la plus vendue dans le monde sur le mois d’août 2022. Le constructeur américain met en avant son SUV électrique dans de nombreux pays, y compris en France où elle est moins chère que la Model 3.

Les usines de Tesla tournent à plein régime et augmentent leur cadence de production de jour en jour. Le constructeur américain pourrait en effet approcher les 1,5 million de voitures produites en 2022 et dépasser les 2 millions en 2023.

Tesla domine déjà l’Europe

En Europe, sur le mois de septembre 2022, la Model Y s’est vendue à 29 367 exemplaires, contre 12 244 pour la Model 3 et 6 527 unités pour la Volkswagen ID.4. Cumulé sur l’année, la Tesla Model Y se retrouve à 83 277 exemplaires, à comparer aux 56 185 Model 3 qui se sont vendues. En troisième place, la Fiat 500 est à 46 938 unités, quasiment deux fois moins que la Tesla Model Y vendue pourtant bien plus chère.

La Volkswagen ID.4 se maintient sur le podium des ventes cumulées depuis janvier 2022, juste devant sa cousine, la Skoda Enyaq iV, qui partage la même plateforme. Si l’on compare avec les chiffres cumulés entre janvier et août, la Model Y a fait un énorme bond.

En termes de parts de marché, en Europe, les voitures électriques neuves ont représenté 24 % des nouvelles immatriculations, contre 17 % pour le diesel et 56 % pour l’essence. En France, les voitures électriques dépassent les voitures diesel, en termes d’immatriculation, depuis le mois de septembre.

Top 5 des voitures électriques vendues en Europe

Voici les cinq voitures électriques les plus vendues en Europe entre janvier et septembre 2022.

Voiture Janvier - aout 2022 Tesla Model Y 83 277 Tesla Model 3 56 185 Fiat 500 46 938 Volkswagen ID.4 39 938 Skoda Enyaq 36 284

Top 10 des voitures électriques en Europe en septembre

Voici les dix voitures électriques les plus vendues en Europe en septembre 2022.

Voiture Août 2022 Tesla Model Y 29 367 Tesla Model 3 12 244 Volkswagen ID.4 6 527 Nouvelle Fiat 500 5 078 Dacia Spring 4 846 Skoda Enyaq iV 4 632 Kia Niro 4 538 Renault Megane 4 472 Volkswagen ID.3 4 363 Peugeot e-208 4 081

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.