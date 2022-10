Tesla bat plusieurs records : les constructeurs allemands dans le viseur

Tesla annonce avoir battu deux records. Le premier, c'est celui de production et de livraisons de voitures, au cours du trimestre précédent. Le second, c'est celui du nombre de Model Y produites à Berlin en une semaine. Selon un document interne relayé par Reuters, tout cela permettra à la firme d'Elon Musk de dépasser Audi dès 2023 tout en se rapprochant de son rival allemand BMW.

À chaque fin de trimestre, Tesla annonce les chiffres de production et de livraisons des trois mois écoulés. L’entreprise américaine a pris l’habitude de battre ses records à chaque trimestre. Et c’est encore le cas, puisque la firme d’Elon Musk annonce dans un communiqué de presse avoir produit 365 000 voitures électriques, et en avoir livré 343 000. Deux chiffres à comparer à ceux du trimestre dernier où Tesla avait produit 258 580 véhicules pour 254 695 livraisons « seulement » à cause du COVID en Chine

Beaucoup de voitures non livrées : une première pour Tesla

Tesla a fait mieux qu’au premier trimestre 2022, qui était la période la plus faste pour l’entreprise en termes de production et livraison avec respectivement 310 048 et 305 407 unités produites et livrées. Fait surprenant : l’entreprise avait, au 30 septembre 2022, 22 000 véhicules en transit, alors que les deux chiffres (production et livraison) sont habituellement presque identiques. Depuis le début 2022, ce sont donc 933 628 Model S, Model 3, Model X et Model Y qui ont été produites.

Tesla annonce ainsi que la montée en puissance de l’ensemble de ses usines à travers le monde (États-Unis, Allemagne et Chine) rend plus compliquée la logistique en flux tendu. Pour Tesla, « il est de plus en plus difficile de sécuriser des capacités de transport à des prix raisonnables durant ces semaines chargées au niveau logistique« . L’entreprise précise que l’intégralité de ces 22 000 voitures sont déjà vendues et qu’elles seront livrées aux clients dès leur arrivée à destination.

Nouveau record à Berlin

Rappelons, en effet, que les livraisons des Tesla se fait principalement par bateau, au départ de la Chine ou des États-Unis. Pour le moment, la Gigafactory de Berlin (qui est sous le feu des projecteurs à cause du récent incendie) ne produit que des Model Y Performance. Elle devrait bientôt lancer la production des versions Propulsion et Grande Autonomie. Et justement, l’usine de Berlin a aussi battu un record en ayant fait sortir 2 000 voitures électriques de ses chaînes de production en une semaine comme on peut le voir sur Twitter. De quoi viser plus de 100 000 voitures électriques par an produites en Allemagne.

De quoi dépasser Audi et s’approcher de BMW

D’ici à la fin de l’année, Tesla souhaite produire plus de 5 000 Model Y au sein de sa Gigafactory berlinoise. À terme, près de 10 000 voitures électriques pourraient sortir des lignes de production par semaine, et autant de batteries. Et justement, l’usine de Berlin devrait aider Tesla à remplir son objectif de 2023 : dépasser le nombre de véhicules produits par son concurrent local, Audi (1,69 million de livraisons en 2021), tout en se rapprochant de BMW (2,21 millions de livraisons l’an passé).

Reuters aurait réussi à se procurer un document interne appartenant à Tesla. L’objectif de production des Model 3 et Model Y serait de 495 000 unités pour le quatrième trimestre 2022. Une hausse énorme face au trimestre actuel, avec une croissance de 50 % prévue sur l’année 2023. De quoi permettre à Tesla de se rapprocher des 1,5 million d’unités produites sur l’année 2022 et dépasser les 2 millions sur 2023.

Le challenge de Tesla va désormais de réussir à maintenir son rythme de production et d’augmenter la cadence, alors que la crise des semi-conducteurs n’est pas encore totalement terminée, que le COVID est toujours de la partie et que la guerre en Ukraine a créé une crise énergétique, notamment en Europe. Tesla doit également réussir à maintenir la demande, mais ce n’est, à première vue, pas encore un problème pour le moment. Rendez-vous au trimestre prochain !

