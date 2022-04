Tesla annonce un nouveau trimestre record : merci le Super Bowl, entre autres

Les résultats financiers de Tesla ont été publiés hier, et n’a pas manqué de faire remarquer l’effet « Super Bowl », où beaucoup de fabricants automobiles ont mis en avant leur modèles électriques, ce qui a eu pour effet… de booster les commandes de Tesla.

Le bilan financier de Tesla au premier trimestre 2022 bat encore et toujours des records. Bien derrière l’époque pourtant pas si lointaine où la firme d’Elon Musk était constamment dans le rouge, tous les voyants sont aujourd’hui au vert, alors que l’année en cours pose de nombreux soucis d’approvisionnement, et que l’usine de Shanghai a été à l’arrêt pendant plusieurs semaines.

Quoi qu’il en soit, Tesla a su tirer son épingle du jeu en ce début d’année 2022, avec quatre records battus : revenus, marge brute sur les véhicules, nombre de véhicules livrés en un trimestre et bénéfices. De quoi envisager sereinement l’avenir, qui sera placé sous le signe de « la mise à l’échelle » selon Elon Musk, à savoir la capacité que devra acquérir Tesla à produire et livrer toujours plus de produits.

Au Super Bowl, les autres font la pub et Tesla en profite

Dans le document destiné aux actionnaires, Tesla n’a pas manqué d’inclure quelques données pour le moins intéressantes, notamment la courbe des commandes passées aux USA durant les premières semaines de l’année 2022. Sans pour autant accompagner le tout d’un commentaire officiel, il n’a pas fallu longtemps aux observateurs pour comprendre la raison du pic constaté au 14 février dernier, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Lors du dernier Super Bowl du 14 février 2022, de nombreux constructeurs de voitures électriques ont diffusé des publicités à l’effigie de leurs véhicules branchés disponibles sur le marché américain, profitant d’une audience conséquente comme c’est généralement le cas pendant cet événement sportif. Toutefois, même si Tesla ne fait pas de publicité, il semble qu’il y a eu un gros effet positif sur les commandes de Tesla, grâce aux publicités des autres fabricants de voitures branchées.

Une capacité de production annuelle qui dépasse le million de véhicules

Outre cette anecdote atypique, Tesla a bien entendu détaillé ses résultats et confirmé ce que beaucoup attendaient : il devrait y avoir plus d’un million de Tesla produites en 2022. L’usine de Fremont a actuellement une capacité de production de 600 000 véhicules (500 000 Model 3 et Model Y, 100 000 Model S et X), alors que la Gigafactory de Shanghai, malgré sa fermeture ponctuelle, est annoncée avec une capacité de production de plus de 450 000 véhicules.

Les Gigafactory de Berlin et d’Austin en sont encore au début en matière de production : aucun chiffre n’est annoncé. Si les prévisions sont respectées, plusieurs dizaines de milliers de véhicules devraient sortir de ces usines d’ici la fin de l’année 2022, mais elles ne tournent qu’à petit régime encore aujourd’hui.

Une part de marché toujours en augmentation, et une production qui innove

Que ce soit en Chine, en Europe ou en Amérique du Nord, la part de marché de Tesla est en constante augmentation : la barre des 1,5 % de part de marché a été dépassée sur le Vieux continent comme en Chine en ce début d’année 2022. Aux USA et au Canada, c’est désormais plus de 2,5 % de part de marché que possède Tesla.

Pour permettre une production simplifiée, Tesla utilise désormais un nombre de pièces limité sur la Tesla Model Y fabriquée à la Gigafactory d’Austin, comme nous pouvons le constater ci-dessous. De 171 pièces sur la Tesla Model 3 actuelle, cette Tesla Model Y ne comporte plus que deux pièces pour l’avant et l’arrière, ce qui assure une fabrication plus rapide, plus fiable et bien plus simple.

Avec toujours plus de véhicules à livrer et des contraintes d’approvisionnement en batteries qui ne semblent pas terminées, Tesla n’a d’autres choix que de s’adapter rapidement, notamment à cause de la production des cellules au format 4680 qui ne décolle pas.

Il était sans doute prévu au départ que l’usine d’Austin au Texas produise des Tesla Model Y équipées de ces cellules et du pack de batterie structurel, mais Tesla a bien confirmé que les versions « classiques » de la Model Y seront rapidement produites là-bas également. Pour rappel, à la Gigafactory de Berlin, les cellules au format 4680 ne sont toujours pas utilisées non plus.

A noter que Tesla a enregistré un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars, un record, et un chiffre d’affaires de 18,75 milliards de dollars, un record aussi.

