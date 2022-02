Gigafactory Shanghai : à elle seule, elle veut produire en 2022 autant de véhicules Tesla qu’en 2021

Après une année 2021 record et deux nouvelles usines en passe d’être ouvertes, le constructeur américain a annoncé de nouveaux investissements dans son usine de Shanghai pour répondre à la demande grandissante de véhicules électriques.

Avec une année 2021 où Tesla a produit un peu moins d’un million de véhicules, et deux usines encore en construction, il y a fort à parier que l’année 2022 sera encore celle de tous les records pour la firme américaine. Mais le constructeur ne souhaite pas seulement améliorer son score de l’année 2021, loin de là : Tesla a prévu d’agrandir sa Gigafactory de Shanghai pour qu’elle seule puisse produire un million de voitures électriques par an.

Une usine de tous les records

La Gigafactory de Shanghai avait été construite en un temps record (tout juste un an), et proposait une qualité d’assemblage au-dessus de l’usine historique de Fremont, ce qui ravissait les marchés asiatiques et européens qui étaient fournis en véhicules issus de Shanghai.

Bien que le plan initial pour cette usine était de ne livrer que le marché local, la demande européenne était telle qu’elle est devenue rapidement le principal point destiné à l’export des Tesla, devant l’usine de Fremont. En un peu plus de deux ans, la Gigafactory de Shanghai est devenue l’usine de véhicules électriques la plus volumineuse de la planète, et est de loin celle qui en produit le plus.

Vers une production annuelle dépassant le million de Tesla

Lors du dernier trimestre de l’année 2021, la Gigafactory de Shanghai se targuait d’avoir une production annualisée avoisinant les 800 000 véhicules. Avec l’extension prévue par Tesla, ce sera sans doute plus d’un million de véhicules qui y sortiront en 2022, ce qui permettrait à cette seule Gigafactory de Shanghai de dépasser le nombre total de véhicules produits en 2021 par Tesla.

Pour aller plus loin

Tesla : après 5 années exponentielles, le million de livraisons en ligne de mire en 2022

Les deux autres usines encore en construction sont celles de Berlin en Allemagne et d’Austin au Texas, qui devraient produire leurs premiers véhicules en 2022. La Tesla Model Y de Berlin est notamment attendue de pied ferme, lors le Cybertruck et la Model Y de l’usine d’Austin devraient quant à eux profiter des dernières avancées en termes de batterie, puisqu’ils intégreront les cellules au format 4680 de Tesla.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.