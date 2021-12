Tesla : à l’aube de 2022, où en est la Gigafactory Berlin et ses Model Y européennes ?

Tout portait à croire que la Gigafactory de Berlin mettrait le bleu de chauffe avant la fin de l’année 2022. Mais à quelques jours de ce nouveau millésime, des dernières formalités administratives n’ont toujours pas été réglées. Les Tesla Model Y européennes devront donc encore patienter.

La Gigafactory de Berlin ne cesse de défrayer la chronique depuis le lancement des travaux en 2020. Le projet a fait l’objet d’une multitude de retards, pour des raisons aussi diverses que variées. Il y a un an, le constructeur américain a par exemple dû stopper ses opérations à cause d’une caution de 100 millions d’euros non versée.

Plus récemment, c’est à des formalités administratives que Tesla a fait face. Il était notamment question d’un permis de construire définitif, difficile à obtenir en raison du casse-tête administratif qu’il entraîne. À tel point de remettre en cause le calendrier originel du fabricant, qui prévoyait de lancer ses chaînes de production fin 2021.

Des documents manquants

Problème : fin 2021 approche justement à grands pas, et les opérations d’assemblage n’ont toujours pas débuté à Berlin. Certes, des Model Y y ont été repérées aux côtés de plusieurs carrosseries aperçues via des images tournées avec un drone, mais de nouvelles contraintes administratives bloqueraient une énième fois les plans de Tesla.

Selon le quotidien allemand Der Tagesspiegel, la firme d’outre-Atlantique n’a toujours pas remis certains documents nécessaires à l’approbation finale au ministère de l’Environnement. Sans ces précieux sésames, Tesla reste bloqué. Mais de quels documents s’agit-il plus précisément ?

Cela concernerait des déclarations liées aux autorités et à Tesla dans le domaine de la lutte contre la pollution et de l’eau. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que des enjeux environnementaux bloquent les plans de l’entreprise. En octobre, une seconde consultation en ligne soumise aux citoyens a été proposée par des associations.

Au rapport

Ces dernières voulaient leur donner l’opportunité « d’exprimer leur objection contre la construction de l’usine Tesla », justement pour des raisons environnementales. Le ministère régional de l’Environnement avait alors approuvé ladite consultation par « sécurité juridique ».

Pour aller plus loin

Tesla augmente les tarifs des Superchargeurs en France, voici ce que ça va vous coûter en plus

Toujours est-il que Tesla doit désormais fournir des derniers rapports pour lancer les opérations de son usine « de manière juridiquement sûre », souligne Axel Vogel, ministre de l’Environnement du Brandebourg. Sans ça, les Model Y livrées en Europe continueront de provenir de Chine.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.