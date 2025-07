Voici la première transmission 14 vitesses vélo au monde, et elle est chinoise

La marque chinoise Sensah vient de dévoiler le groupe Sentyeh ECS, doté d’un mono-plateau et de 14 vitesses. C’est une première dans l’industrie, et c’est mieux que ce que proposent les grands noms comme Sram, Shimano ou encore Campagnolo.

Si ce groupe Sentyeh ECS était une simple copie de ce que l’on trouve chez Shimano, Sram ou Campagnolo, nous aurions choisi de ne pas vous en parler. Mais même si les inspirations viennent clairement de ce que fait Sram, le groupe chinois Sentyeh innove en étant le premier mono-plateau 14 vitesses présenté au monde. Et voici comment il fonctionne.

La première transmission 14 vitesses

Les configurations mono-plateau et 13 vitesses sont déjà répandues chez Sram et Campagnolo, mais encore personne ne s’était aventuré à proposer du 14 vitesses. Pourtant, il s’agit de la suite logique de l’évolution du matériel de vélo.

Ce groupe électronique sans fil utilise une cassette allant de 10 à 46 dents, offrant donc un rapport de 450 %, laissant une large plage d’utilisation pour tous les types de terrain. Cette cassette a un revêtement en titane pour limiter les pertes liées à la friction et réduire l’usure. Tout comme les galets de dérailleur surdimensionnés, conçus dans le but de réduire également l’effet de friction, qui peut faire perdre quelques watts aux cyclistes entre les pédales et la roue.

Un air de Sram

Dans le design, on remarque beaucoup de similitudes avec les produits de Sram, notamment le groupe Red XPLR AXS. Le pédalier tout noir avec un plateau aéro, le dérailleur noir et gris ou encore les manettes de frein à disque hydraulique, tout semble directement sorti de chez Sram.

Encore peu d’informations circulent sur ce groupe Sensah Sentyeh. ECS On ne connaît pas encore le prix d’un tel équipement. On espère que le prix sera plus attractif que ceux des groupes 13 vitesses mono-plateau de Sram ou de Campagnolo, qui restent pour l’instant élitistes.

On sait seulement qu’il sera commercialiser cette année en Chine, et plus tard dans le reste du monde.

En ce qui concerne son poids, le groupe complet est annoncé à 2 150 grammes, c’est mieux que le Sram RED XPLR AXS (pensé pour le gravel), mais on ne sait pas vraiment si la méthode de calcul du constructeur chinois inclut vraiment toutes les pièces de la transmission.

À noter que deux pédaliers sont proposés, un en carbone, l’autre en aluminium, ce qui laisse espérer plusieurs tarifs pour le même groupe.

Le mono-plateau : plus qu’une mode ?

Le mono-plateau, c’est plutôt une affaire de Sram. Que ce soit chez les amateurs ou surtout dans le peloton professionnel, on a vu cette solution apparaître au fil des saisons, jusqu’à devenir populaire cette année sur la campagne des Classiques flandriennes et ardennaises.

Cela fait déjà quelques années que l’équipe Julbo-Visma Lease a Bike, dont Wout van Aert et Jonas Vingegaard, utilise cette technologie. Mais cette saison 2025, c’est Mads Pedersen qui l’a utilisée sur plusieurs classiques comme Paris-Roubaix, le GP E3, l’Amstel Gold Race, le Tour des Flandres.

Mais alors, pourquoi certains professionnels choisissent-ils le mono-plateau ? Sur des parcours comme ceux de ces classiques de la première partie de saison, on assiste à un enchaînement de difficultés courtes, passées à l’impulsion comme on dit. Il est rare de tomber le petit plateau. Le petit plateau n’est pas vraiment utile, est du poids supplémentaire à emmener et peut entraîner des risques de déraillement. Et quand on joue la victoire sur un monument du cyclisme, on ne laisse rien au hasard.

Avoir une configuration en mono-plateau est aussi un moyen d’avoir une ligne de chaîne plus droite sur une majorité des pignons du milieu de cassette, les plus utilisés. Ce qui permet d’économiser quelques watts selon les études. Là aussi, les professionnels ne laissent rien au hasard.

L’absence de petit plateau est compensée par des derniers pignons avec des dentures dépassant 40 dents, s’approchant alors du VTT, domaine dans lequel le mono-plateau s’est répandu bien avant. Le mono plateau a également été popularisé par le gravel.