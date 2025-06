La première transmission 2 x 13 au monde arrive sur les vélos : sans fil et avec capteur de puissance

Campagnolo vient de présenter son nouveau groupe Super Record 13, la première transmission 2×13 vitesses du marché. De quoi offrir encore plus de choix et de finesse aux cyclistes lors des passages de vitesses.

Si vous vous intéressez au milieu du cyclisme sur route depuis quelques années, le nom de Campagnolo doit vous faire frissonner, presque autant que Ferrari fait rêver les passionnés d’automobile. Et c’est normal : la marque italienne est un symbole de qualité, de haut de gamme, d’innovation et aussi de romantisme. Et ce sont tous ces adjectifs qui permettent également de qualifier le nouveau groupe Campagnolo Super Record 13, dont voici les détails.

2 fois 13 vitesses : une première !

Chez Frandroid on adore vous parler d’innovation, et c’est justement le cas de ce Campagnolo Super Record 13. Alors certes il présente un dérailleur arrière 13 vitesses, ce qui n’est pas une nouveauté.

Non, la vraie nouveauté est la combinaison de ce dérailleur 13 vitesses avec un dérailleur avant et un pédalier présentant deux plateaux. Ce qui nous donne 26 combinaisons possibles, soit un record sur le marché actuel des vélos de route dans lequel le double plateau s’est définitivement imposé face au triple.

Campagnolo Super Record 13 // Source : Campagnolo

Comment Campagnolo a fait ? En s’inspirant du travail réalisé avec le Campagnolo Ekar pensé pour le gravel et présentant lui aussi 13 vitesses sur la cassette (donc 1 x 13). Pour ce Super Record 13, l’espacement entre les pignons a été réduit par rapport au Super Record en 12 vitesses, c’est logique, l’espace laissé entre la roue et le hauban du vélo n’a pas augmenté. La taille de la cassette ne changeant pas, cela laisse toujours la possibilité d’utiliser un corps de roue libre à la norme Campagnolo N3W permettant aux cyclistes déjà en campagnolo de ne pas réinvestir dans un nouveau corp.

Cassette Étagement 10-29 10/11/12/13/14/15/16/17/18/20/23/26/29 10-33 10/11/12/13/14/15/16/18/20/23/26/29/33 11-32 11/12/13/14/15/16/17/18/20/23/26/29/32 11-36 11/12/13/14/15/16/18/20/23/26/29/32/36

Le dérailleur arrière évolue lui aussi avec un réduction du format de 25 %. Les galets de la chape de dérailleur sont en 14 dents. Campagnolo annonce que le diamètre augmenté réduit la résistance à la rotation de la transmission.

Un pédalier mais aussi une oeuvre d’art

Concernant le pédalier, on retrouve du carbone, comme très souvent chez Campagnolo, laissant apparaître la fibre de carbone : une véritable œuvre d’art. Côté tailles de manivelles, on retrouve du 165 mm, 170 mm, 172,5 mm et 175 mm. Ce pédalier est proposé, en option, avec le capteur de puissance Campagnolo HPPM (High Precision Power Measurement). Concernant les dentures, voici les options proposées : 45/29, 48/32, 50/34, 52/36, 53/39, 54/39 et 55/39. Quand on regarde les combos plateaux/cassette, on a clairement l’impression que Campagnolo a chipé des idées à SRAM et d’autres à Shimano, au moins, tout le monde sera content !

Campagnolo Super Record 13 // Source : Campagnolo

Le dérailleur avant change lui aussi : la fourchette de tirage est plus grande, permettant d’agir sur des plateaux allant de 29 à 55 dents. La batterie a été déplacée vers l’avant du dérailleur pour laisser plus de place aux pneus. Concernant l’autonomie de cette batterie, les Italiens annoncent environ 750 km. Il faut seulement une heure pour la recharger, et cela peut se faire sur le vélo ou en dehors, en décrochant la batterie. Comme toujours sur les groupes électriques, une LED permet de vérifier le niveau de charge.

Campagnolo Super Record 13 // Source : Campagnolo

Les changements de vitesses les plus rapides

Campagnolo a tout mis en œuvre pour offrir les changements de vitesses les plus rapides qui soient. Ils seraient même plus rapides que ceux de l’homologue en 12 vitesses. Pour cela, la nouvelle chaîne y joue un rôle important. Les manettes (ou cocottes) de freins contribuent également à cette accélération, puisque leur design a été repensé pour un maniement plus rapide.

Un nouveau Smart Button a également été ajouté : il est configurable via l’application Campagnolo et permet de changer les pages de son GPS ou de modifier les réglages du dérailleur. Le fonctionnement des manettes de changement de vitesses est entièrement personnalisable.

Campagnolo Super Record 13 // Source : Campagnolo

Des freins qui freinent forts

Campa doit préserver sa réputation en matière de freinage. Pour cela, le nouveau groupe Super Record 13 fait évoluer ses étriers. Le corps est en acier forgé, avec une visserie en titane. Deux versions sont disponibles au catalogue : une version avec plaquettes organiques, et une nouvelle version frittée, cette dernière étant censée améliorer le freinage par temps de pluie. Ces étriers peuvent accueillir des disques de 160 ou 140 mm.

Avec autant de nouveautés, une première mondiale, et tout le prestige autour de Campagnolo, vous vous doutez bien que ce Super Record 13 n’est pas donné. On parle de 4 300 euros (sans capteur de puissance) et 5 399 euros (avec capteur de puissance) !

Tout de même, il existe des vélos complets 12 vitesses déjà très performants pour ce prix. Mais rouler en Campa, c’est rouler sur une part de mythe, d’une légende du cyclisme. Et c’est le choix qu’a fait l’équipe pro Cofidis, puisqu’elle roule, en compétition comme à l’entraînement depuis plusieurs mois, sur des Look 795 Blade RS équipés en Campagnolo Super Record 13 et de roues Campagnolo Bora Ultra WTO. Un choix qui se remarque dans un peloton pro dominé par Shimano et SRAM.

À un tel tarif, le Campagnolo Super Record 13 sera monté principalement sur des vélos de compétition très haut de gamme, il serait très surprenant de voir une VAE de quelconque nature arriver avec ce groupe. Cependant, Campagnolo étant les premiers à dégainer, les concurrents devraient bientôt dévoiler à leur tour un groupe équivalent, et se démocratiser au fur et mesure pour voir le 2×13 vitesses pour tous les types de vélo.