Test de l’Acer Aspire 14 AI (2025) : des sacrifices cohérents pour un prix excellent

Crédit photo : OtaXou

Alors oui, dans le monde de la tech, il est toujours tentant d’aller directement au plus puissant, au plus beau, et naturellement… Au plus cher. Mais je le sais, vous le savez, nous le savons : nos banquiers et banquières sont rarement d’accord avec ce choix. Regardons plutôt les offres plus sensibles, comme cet Acer Aspire 14 AI.

Fiche technique

Modèle Acer Aspire 14 AI A14-52M Dimensions 318 mm x 16 mm Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d’affichage OLED Écran tactile Inconnu Processeur (CPU) Core Ultra 5 226V Puce graphique (GPU) Intel ARC Graphics Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1500 grammes Profondeur 225 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Acer pour ce test.

Design

Comme souvent sur cette catégorie de prix, nous retrouvons sur le châssis du haut une petite coque fine en aluminium tout à fait simpliste. Sorti du petit logo Acer en effet miroir collé sur le coin supérieur droit de l’appareil, et le logo dédié à l’intelligence artificielle signature de la marque taïwanaise qui s’efface quelque peu dans le coloris gris environnant, rien de très remarquable. Le reste du châssis est très plastique, du genre très léger avec un ressenti quelque peu agrippant sous le doigt.

Crédit photo : OtaXou

Ces traits ne sont pas les plus fins que nous avons vu sur le marché. L’Acer Aspire 14 AI de 2025 est plus rectangulaire qu’il n’y paraît, avec des angles très marqués. Mais plus encore, ce sont les charnières de son écran qui nous sautant aux yeux comme de grands rectangles de plastique pas particulièrement esthétiques.

Maintenant… Ce retour est un peu dur. Dans l’absolu, nous sommes tout de même sur un ordinateur portable ultrabook qui réussit à garder les meilleures caractéristiques de sa catégorie, à savoir une épaisseur de seulement 1,6 cm pour un poids de 1,5 kilogramme, sans trop sacrifier l’esthétique. L’Acer Aspire 14 AI est essentiellement très pragmatique dans ses choix, mais le fait avec sagesse.

Clavier et pavé tactile

Nous sommes sur une configuration clavier tout ce qu’il y a de plus simple, avec des switchs ciseaux banals au possible. Ces derniers n’offrent pas une très grande distance d’activation et ont surtout un appui comme un retour extrêmement mous, mais restent tout à fait serviables. Les frappes lourdes devront apprendre à se calmer un petit peu sur cette configuration.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile, d’une diagonale confortable et placé proprement au centre de l’appareil, n’est pas particulièrement qualitatif. Nous avons ici une surface en plastique très simple, légèrement agrippante, mais qui reste serviable. Le clic est satisfaisant.

Connectique

À gauche, nous retrouvons deux ports USB-C Thunderbolt 3, un port HDMI 2.1 et un port USB A 3.2 Gen 1. À droite, nous avons le droit à un second USB A 3.2 Gen 1 ainsi qu’un combo jack.

Crédit photo : OtaXou

Cette connectique est tout à fait serviable, surtout en considérant le format 14 pouces de l’appareil. Avec cette surface disponible, il ne manque pas grand-chose qui réclamerait vraiment l’usage d’un dongle.

Crédit photo : OtaXou

Surtout, Acer n’a pas fait le choix que d’autres peuvent faire d’abaisser les performances de certaines connectiques, notamment favoriser de l’USB 3.0 ou ce genre de choses. Ici, la connectique reste moderne.

Webcam et audio

Nous sommes sur un capteur 1080p tout à fait basique. Et il faut le dire : son rendu est très mauvais. Ses couleurs sont toutes délavées, et l’intelligence artificielle censée améliorer le rendu transforme la peau en carton. Il paraît même quelque peu complexe à utiliser en vidéoconférence sans devoir s’excuser auprès de son audience.

La configuration audio est aussi assez mauvaise. Les haut-parleurs sont intégrés en bas du châssis, et proposent un son sans aucune nuance. Leur rendu est non seulement assez bas, mais aussi très métallique, avec aucune conscience des milieux ou des basses. Un rendu robotique qui n’est pas particulièrement agréable, et n’est vraiment là que pour dépanner.

Écran

L’Acer Aspire 14 AI profite d’une dalle OLED de 14 pouces de diagonale supportant une définition de 1920 x 1200 pixels pour un ratio 16:10. Son taux de rafraîchissement maximal est de 60 Hz, soit « l’ancienne norme » pour ainsi dire qui reste tout à fait acceptable pour des ultrabooks d’entrée de gamme.

Sous notre sonde et avec le logiciel Calman Color Calibration de Portrait Displays, nous retrouvons une couverture de 172% de l’espace sRGB pour 115% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale est mesurée en SDR à 407 cd/m², avec une température de couleurs moyenne de 6242K légèrement trop chaude. Le delta e00 moyen est mesuré à 3,3, très proche de l’excellence, avec un décalage maximal de 5,67 sur les tons bleus pastels.

Maintenant, l’Acer Aspire 14 AI est certifié DisplayHDR500 True Black. Et dans les faits, la dalle peut effectivement atteindre 650 cd/m² de luminosité en pic une fois en HDR… Mais voilà, ce mode d’affichage n’a clairement pas été ne serait-ce que regardé de côté par Acer. L’EOTF et la luminance sont complètement décalés, et le delta e00 moyen HDR mesuré est de 26,91 soit complètement raté. L’ordinateur est fourni avec le HDR désactivé par défaut : ne l’activez pas.

Logiciel

Nous espérons que vous aimez les publicités préinstallées, puisqu’Acer continue d’être le champion incontesté de leurs intégrations. De McAfee à Dropbox en passant par NordVPN et Booking, il va vous falloir faire immédiatement un grand nettoyage de la configuration avant d’utiliser l’ordinateur, sans quoi vous aurez des notifications publicitaires à répétition.

Au centre de l’expérience logicielle d’Acer, qui reste quelque peu archaïque dans sa présentation autrement, nous avons Acer Sense. Le nouveau logiciel est toujours aussi agréable à utiliser, au point qu’on aimerait véritablement que le reste des outils proposés par le constructeur suive.

Performances

Dans notre configuration de test, l’Acer Aspire 14 AI est centré autour de l’Intel Core Ultra 5 226V, un SoC à 8 cœurs — 4 performances et 4 efficients — pour 8 threads pouvant turbo jusqu’à 4,5 GHz. Il est soutenu par 16 Go de RAM LPDDR5X à 8533 MT/s et 512 Go de stockage en PCIe Gen 4.

Benchmarks

Sur Cinebench 2024, nous retrouvons des scores de 564 points en multi core pour 112 points en single core. Rien de très étonnant ici : le Core Ultra 5 est plutôt dédié aux tâches bureautiques simples, ce que réalisera très bien cet Acer Aspire 14 AI. Mais pour ce qui est des tâches plus productives ou créatives… La partie CPU est largement en dessous des offres AMD actuelles.

La partie graphique Intel Arc s’en sort à nouveau bien… en benchmark. Cette puce sera particulièrement utile pour quelques petits montages sur le pouce, notamment pour les réseaux sociaux, mais n’ira pas gérer un très large fichier en 4K par exemple.

Côté stockage, pas de déception : les taux d’écriture et de lecture correspondent assez bien à la fin de génération du PCIe Gen 4.

Refroidissement et bruit

Rien de surprenant côté chauffe : nous sommes essentiellement aux 52°C en bas du châssis commun pour les ultrabooks. Les ventilateurs intégrés à l’Acer Aspire 14 AI ont tendance à être plus audibles que la plupart des autres configurations du genre, mais le petit bruit ambiant généré est rare et peu disruptif.

Autonomie

L’Acer Aspire 14 AI intègre une batterie de 65 Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 65 Wh en USB-C. On ne peut faire plus équilibré ! L’ordinateur est compatible avec la norme Power Delivery, ce qui lui permet d’être rechargé par n’importe quel bloc utilisant cette norme.

Crédit photo : OtaXou

Sur un usage bureautique, l’écran réglé à 50% de sa luminosité, nous retrouvons entre 13 et 14 heures d’utilisation. C’est très bon, dans le haut de la moyenne des ultrabooks intégrant ce type de configuration.

Prix et disponibilité

L’Acer Aspire 14 AI avec notre configuration de test est vendu au prix de 799,99 euros. Il est cependant régulièrement en promotion à 699,99 euros, un très bon prix.