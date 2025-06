On a vu le Surface Laptop le moins cher de Microsoft : quels sacrifices ?

Après un relancement réussi de sa gamme d’appareils Surface en 2024, Microsoft complète son offre avec un nouveau PC portable moins cher et plus compact.

Crédit : Hugo Clery pour Frandroid

Le Surface Laptop 13 pouces se veut le PC portable le plus accessible de la gamme, tout en proposant une efficience énergétique record pour un PC Surface.

Nous avons pu prendre en main ce nouveau modèle en amont de sa sortie le 10 juin prochain.

Quelques changements de design

Le Surface Laptop 13 est sans surprise légèrement plus petit que la version 13,8 pouces du Surface Laptop 7. C’est l’ordinateur le plus compact qu’a pu sortir Microsoft, avec un poids plume de 1,22 kg similaire au MacBook Air M4 (1,24 kg).

La gamme Surface Laptop complète // Source : Hugo Clery pour Frandroid

On reste sur le même châssis en aluminium anodisé qui fait déjà les beaux jours de la gamme, avec cette fois un nouveau coloris violet du plus bel effet pour cette version 13 pouces.

Après avoir testé le dernier MacBook Air avec son coloris « bleu ciel » quasi invisible, j’ai nettement apprécié les couleurs plus affirmées de la gamme Surface Laptop. Comme toujours, le clavier et le trackpad viennent inscrire un camaïeu du plus bel effet une fois l’écran relevé.

Le nouveau colori violet // Crédit : Hugo Clery pour Frandroid

Le principal changement sur ce modèle vient de la connectique : le Surface Laptop 13 fait fi du décrié port Surface Connect, mais conserve ses deux ports USB-C (USB4/Thunderbolt4) et un port USB-A (USB 3.2) ainsi qu’une prise audio jack 3.5mm.

Ici, le retrait du Surface Connect ne permet visiblement pas l’ajout d’un port USB-C supplémentaire, ce qui aurait pu permettre à Microsoft un plus appréciable par rapport à la concurrence sur le même segment.

Crédit : Hugo Clery pour Frandroid

Écran 60 Hz et autonomie record

Microsoft vend la plus grande autonomie pour appareil Surface avec ce nouveau modèle : 23 heures de lecture vidéo en local et 16 heures en navigation web.

Une promesse qui s’explique notamment par la présence d’un processeur Snapdragon X Plus 8 cœurs moins puissant que ses grands frères. Mais aussi par le choix d’un écran à la définition et au taux de rafraichissement inférieur : 1080p et 60 Hz.

Source : Hugo Clery pour Frandroid

Le 120 Hz commence sérieusement à se démocratiser sur ce segment, même si Apple reste lui aussi réfractaire à le proposer sur son entrée de gamme.

C’est en vérité un bonus de confort uniquement (je travaille en 60 Hz quotidiennement), Microsoft rattrapant généralement son retard sur la qualité de la dalle, qui m’a semblé précise et contrastée.

Le clavier reste l’un des grands points forts de la machine, avec une expérience de frappe toujours aussi satisfaisante couplée à un silence très appréciable. La firme a visiblement fait des économies aux bons endroits.

La Surface Laptop 13 pouces est proposé en deux configurations seulement : 256 Go ou 512 Go de stockage. Le reste de la fiche technique reste la même avec ses 16 Go de RAM et son processeur Snapdragon X Plus.

Il sera disponible à partir du 10 juin à ces deux tarifs

Surface Laptop 13 pouces, 16 / 256 Go : 1 099 euros.

Surface Laptop 13 pouces, 16 / 512 Go : 1 219 euros

Microsoft ne propose toujours pas de PC portable sous la barre symbolique des 1000 euros, mais veut clairement proposer une alternative moins chère aux MacBook Air d’Apple.

La différence pour les utilisateurs se situera surtout au niveau de l’écran, mieux défini et supportant le HDR chez Apple, mais à la proposition similaire. Certains modèles chez Asus, comme le Zenbook 13, proposent même une dalle Oled 120 Hz pour le même prix.

Il reste surtout à Microsoft un travail d’envergure à effectuer au niveau de l’architecture ARM, qui a certes fait du chemin depuis l’année dernière sur Windows, mais qui devra encore convaincre les utilisateurs.