Amazon brade le Surface Laptop Go 3, l’ordinateur portable puissant et abordable de Microsoft

Dévoilé en 2023, le Microsoft Surface Laptop Go 3 est un PC portable qui brille par sa taille minuscule et son utilisation hybride en tablette. Il s’agissait de l’itération la moins onéreuse de la gamme, qui l’est encore moins avec cette réduction de 130 euros.

C’est lors d’une conférence à New-York en septembre 2023 que nous avons pu découvrir le nouveau Surface Laptop Go 3 de Microsoft, avec le Surface Laptop Studio 2. Si ce dernier représente la version la plus puissante, le premier, celui qui nous intéresse ici, est la version la plus abordable et la plus compacte. Un hybride PC/tablette qui n’oublie pas d’être pratique et permet de switcher de l’un à l’autre à la volée même si l’écran n’est pas détachable. Un très bon rapport qualité/prix, encore plus avec la réduction de 14% chez Amazon.

Les points forts du Microsoft Surface Laptop Go 3

L’écran tactile de 12,4″ est à la fois très réactif et super lisible

Le processeur Intel Core i5 1235U tient bien la baraque

Il ne pèse que 1,13 kg, c’est fou

Comme nous l’avons dit, le Microsoft Surface Laptop Go 3 était lancé à 899 euros. Avec la promo du moment chez Amazon, vous pouvez le commander pour 769 euros.

Est-ce une tablette ? Un PC ? Non, c’est les deux

Petite présentation en règles du Microsoft Surface Laptop Go 3 : c’est un ordinateur portable qui fait honneur à son qualificatif puisqu’il mesure 27,8 x 20,6 x 1,57 cm pour 1,13 kg. On a rarement vu plus portable que ça, même s’il y a un prix à payer pour en arriver là. Ce prix, c’est celui de la taille de l’écran qui ne fait « que » 12,4″. Mais il n’est pas à oublier pour autant puisqu’il parvient à afficher de la 1,5k (1536 x 1024 pixels), un exploit sur un appareil de cette taille.

Et ce n’est pas n’importe quel écran, c’est un modèle tactile PixelSense. Donc en plus de pouvoir naviguer dessus à la souris et au trackpad, vous pouvez aussi appuyer directement sur les icones à l’écran. Très pratique pour faire des présentations avec le PC dans les bras, ou tout simplement pour chiller tranquille dans son canapé ou son lit le soir sans se prendre la tête.

Une puissance contenue qui ne gâche rien

Avant de rentrer dans les entrailles de la bête, un petit tour (rapide) de la connectique physique, qui va aller très vite : un port USB-A, un port USB-C, un lecteur de carte SD et une prise casque 3,5 mm. C’est un peu léger, ça limite les appareils que vous pouvez brancher dessus, mais bon : voyez le bon côté des choses, c’est ce qui lui permet de gagner en compacité.

Sous le capot, vous avez un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM LPDDR5, pour une super fluidité, avec 256 Go de mémoire sur SSD, là aussi pour rendre l’expérience plus agréable. Une configuration qui fait le minimum syndical, même si ça tourne très bien comme ça, et qui joue toujours en faveur de son aspect ultraportable. Au moins, vous avez Windows 11 de préinstallé dessus, ainsi qu’une autonomie de 15h promise par la marque : de quoi l’utiliser dès réception.

S’il vous faut un PC plus puissant, plus grand, plus gaming… Retrouvez tous les modèles passés entre nos mains dans notre guide d’achat spécialisé.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.