Plus cher qu’un iPhone, le Nothing Phone (3) veut être le smartphone Android idéal

Avec son nouveau Nothing Phone (3) annoncé ce jour, le trublion de la téléphonie mobile lance un flagship dont la forme sait évoluer, sans révolutionner le fond…

Après les très sympathiques Phone (3a) et Phone (3a) Pro, Nothing dévoile aujourd’hui son nouveau flagship : le Nothing Phone (3) !

Côté tarifs, comptez 849 euros pour la version 256 Go et 949 euros pour la version 512 Go. Nothing commence à flirter sérieusement avec la barre des 1 000 euros et dépasse allègrement l’iPhone 16e.

Pire, ces prix ne sont pas pour tout le monde puisqu’en Allemagne, il est lancé à 799 et 899 euros. On a donc droit à une augmentation surprise dans l’Hexagone, à subir à cause des taxes de copie privée, nous dit Nothing.

Mais à 800 ou à 900 euros, c’est un pari risqué puisqu’à ces prix, on trouve de nombreuses alternatives alléchantes, comme le Poco F7 Ultra notamment.

La plus-value du Nothing Phone (3) c’est la lignée des précédents modèles : un design original, une conception atypique, un software maison, le tout en cherchant à maintenir un bon équilibre entre prix et puissance (et ici ça reste à vérifier).

Un design qui sait encore se différencier

Encore une fois, Nothing réussit à proposer un design atypique sur le marché, tout en maintenant une réelle cohérence de gamme. On découvre un bel écran de 6,67 pouces, entouré de bordures fines (1,87 mm, soit 18 % de moins que sur le Nothing Phone (2)). Il affiche une définition 1,5K pour une densité de 460 ppp (17 % de plus que sur le Phone (2)), avec un pic de luminosité HDR annoncé à 4500 nits.

Le dos est sans doute le point le plus original : une surface plane décomposée en rectangles de tailles variées, comme si y avait été apposées des pièces de LEGO lisses. Le dos est protégé par du verre Gorilla Glass Victus, alors que l’écran ne profite que de Gorilla Glass 7i. Notez que le mobile est certifié IP68.

Le bloc photo, lui aussi, se démarque. Trois objectifs non encapsulés, avec un positionnement légèrement déporté pour le téléobjectif situé en haut à gauche.

Les fans de la marque chercheront en vain le système Glyph, ces fameuses LED qui servaient d’interface visuelle pour les appels, notifications ou la musique.

Il est remplacé sur le Phone (3) par le Glyph Matrix, un petit écran composé de 489 micro Leds adressables individuellement. Il est capable d’afficher des icônes, des chiffres, des rappels ou encore de lancer des mini-jeux. L’interaction est toujours là, mais le changement de forme pourra en décevoir certains.

Le SoC d’un smarpthone à 400 euros

Côté performance, le Nothing Phone (3) embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Selon la marque, il a 36 % plus de puissance brute que le Phone (2) et jusqu’à 88 % de gain en jeu avec un GPU Adreno 825.

Des performances à vérifier puisque Nothing aime souvent proposer des chipsets boostés, mais rien ne permet encore de confirmer si c’est le cas cette fois.

Pour vous faire une idée plus précise, vous pouvez consulter notre test du Poco F7, équipé du même SoC. Et c’est d’ailleurs le meilleur de sa catégorie en la matière, sauf qu’il n’est facturé que 400 euros…

Oui, Nothing a fait le choix de lancer un smartphone haut de gamme sans prendre la meilleure puce du moment, son PDG arguant que la puissance seule ne sert à rien. Oui et non, ce sera à vérifier dans nos tests.

Grosse batterie, grosse recharge

Pour l’autonomie, la batterie passe à une capacité de 5150 mAh (en technologie silicium-carbone), soit 17 % de plus que sur le Phone (2). La charge rapide promet un passage de 0 à 50 % en 26 minutes.

Un quatuor de capteurs 50 MP

Côté photo, le capteur principal est un 50 Mpx avec une ouverture f/1.68. Puis nous avons un téléobjectif de 50 Mpx pour un zoom optique 3x, et jusqu’à 60x en numérique. Enfin, un capteur ultra grand-angle (50 Mpx ouverture f/2,2) offrant un champ de vision de 114° clos le bal au dos. À l’avant, un capteur selfie de 50 Mpx ouverture f/2,2 est de la partie.

La présentation s’est conclue avec l’annonce de Nothing OS 4, qui arrivera en même temps qu’Android 16. En attendant, le Phone (3) fonctionnera sous Nothing OS 3.5 basé sur Android 15. La politique de mises à jour est plutôt honnête : 5 ans de mises à jour Android, 7 ans de correctifs de sécurité.

Les précommandes ouvriront le 4 juillet pour des livraisons à partir du 12 juillet. La sortie officielle est prévue le 15 juillet.