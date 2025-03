Test du Xiaomi 15 Ultra : derrière l’appareil photo se cache un super smartphone

Le Xiaomi 15 Ultra est lancé en France et il compte bien s’imposer comme l’une des références, si ce n’est LA référence, incontournables des meilleurs smartphones en photo. À bien des égards, on dirait même qu’il s’agit avant tout d’un appareil photo compact auquel le constructeur aurait ensuite ajouté tout ce qu’on attend d’un téléphone haut de gamme en 2025.

Nous avons testé ce Xiaomi 15 Ultra de fond en comble pour vous livrer notre avis complet sur cet étonnant téléphone.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Xiaomi 15 Ultra Fiche technique

Modèle Xiaomi 15 Ultra Dimensions 75,3 mm x 161,3 mm x 9,4 mm Interface constructeur HyperOS Taille de l’écran 6,73 pouces Définition 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 522 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50

Capteur 4 : 200 Mp Capteur photo frontal 32 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5410 mAh Poids 226 g Couleurs Noir, Argent, Blanc Fiche produit

Xiaomi 15 Ultra Un design au look assumé

Le design du Xiaomi 15 Ultra a de quoi désarçonner au premier abord, mais c’est plutôt une impression positive qui finit par s’imposer quand on lui laisse sa chance.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Xiaomi 15 Ultra ne passe en effet pas inaperçu avec son énorme module photo rond à l’arrière qui dépasse sensiblement en relief et qui est cerclé d’une bague crantée (qu’on ne peut pas tourner). Là, clairement, si vous n’aimez pas cette intégration, il vous sera difficile d’apprécier le téléphone. En revanche, si vous tolérez, voire appréciez, cette esthétique, vous devriez être rapidement conquis par le reste.

Commençons par l’évidence : le Xiaomi 15 Ultra veut absolument ressembler à un appareil photo. Cela passe évidemment par le bloc photo pleinement assumé et estampillé d’une grosse mention Leica dessus, on y reviendra plus tard. Or, il faut aussi souligner le look général de la face arrière. Sur notre modèle — il s’agit du coloris le plus mis en avant — la bande argenté et la surface noir avec un effet grip digne des boîtiers photo, notamment de Leica.

Xiaomi 15 Ultra Leica M11

Ce parti pris m’a plutôt séduit, le téléphone étant par ailleurs assez agréable à tenir grâce à des angles arrondis qui épousent bien le creux de la main. La jonction entre les tranches plates et les bords de l’écran pourrait être un chouïa améliorée, mais ça reste un détail.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Notez aussi que si le Xiaomi 15 Ultra est forcément déséquilibré vers l’avant par son imposant module photo, ce phénomène reste moins important que ce que j’appréhendais. Ce n’est pas particulièrement gênant. Le téléphone ressemble cependant vraiment à un tremplin pour petite voiture quand vous le posez sur une table.

Cela va de soi a priori, mais rappelons que le Xiaomi 15 Ultra est certifié IP68. Il peut donc être immergé à plus d’un mètre de profondeur pendant 1h sans subir de dégâts.

Xiaomi 15 Ultra Écran : un coup de pouce et c’est sublime

L’écran Amoled 120 Hz de 6,73 pouces (WQHD+, 3200 x 1400 pixels) offre une expérience très satisfaisante. Et ça commence par une excellente luminosité maximale. Je crois que c’est une première pour moi en plus de 8 ans chez Frandroid, la mesure effectuée avec notre sonde et le logiciel CalMan de Protrait Displays est plus élevée que ce que promet la marque.

Ainsi, en HDR, le Xiaomi 15 Ultra promet officiellement de monter jusqu’à 3200 nits. Or, j’a pu atteindre un plafond délirant de 3422 cd/m² (pour rappel : 1 nit = 1 cd/m²) ! Il paraît presque impossible de pouvoir prendre la dalle en défaut de ce côté-là. Vous n’aurez pas de souci à l’utiliser sous un soleil qui tape fort.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Précisons que le pic que nous avons mesuré n’est pas maintenu sur la durée alors que la valeur évoquée par le constructeur concerne des usages « multi-scénarios ». Autrement dit, le Xiaomi 15 Ultra peut aller jusqu’à plus de 3400 nits, mais se stabilisera plutôt à un plafond de 3200 nits.

La luminosité en SDR est notamment au rendez-vous avec un pic mesuré à 1044 cd/m².

À faire : mode Vif et petit ajustement

La luminosité est loin d’être la seule qualité de l’écran du Xiaomi 15 Ultra. Si vous prenez le temps d’aller dans les paramètres du smartphone et optez pour l’option Vif, vous goûterez alors à une excellente calibration.

Nous mesurons en effet un Delta E moyen à 2,74 sur le DCI-P3 en SDR ce qui montre une excellente fidélité des tons. Rappelons qu’une fois cet indice passé sous la barre de 3, l’œil humain ne perçoit pas la différence entre la couleur réelle et la couleur affichée sur la dalle. Et vous allez voir que le Xiaomi 15 Ultra, à ce stade, n’a pas encore montré tout ce qu’il a dans le ventre.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À titre de comparaison, le mode par défaut poussé par Xiaomi s’appelle « Couleur original Pro » et affiche un Delta E moyen sur le DCI-P3 à 4,42 en SDR. Nous vous recommandons donc vraiment le mode Vif qui enregistre les meilleurs performances dans cet exercice.

Ce même mode Vif vous proposera aussi une température moyenne à 7100 K, ce qui tire vers le bleu. Pour ramener un peu plus de rouge pour viser le meilleur équilibre à 6500 K, vous pouvez jouer avec la palette. L’onglet Chaud de cette dernière nous amène ainsi à 6653 K, ce qui est très bien.

Et c’est une aubaine pour le Delta E moyen sur DCI-P3 en SDR qui passe à 1,93 ! C’est excellent ! En HDR, on reste sur des résultats plus habituels à 6,1. Ce qui reste tout à fait correct pour du HDR.

Enfin, le mode Vif du Xiaomi 15 Ultra s’en sort honorablement en termes de nuances dans les saturations de couleurs. Il couvre ainsi 147 % du sRGB et 98 % du DCI-P3. Ce dernier étant plus large, il est plus difficile à gérer pour un appareil.

Xiaomi 15 Ultra Logiciel : de l’IA à bonne dose

On trouve HyperOS 2 en guise d’interface sur le Xiaomi 15 Ultra, celle-ci est basée sur Android 15. Pas de chamboulement dans la recette avec une expérience logicielle qui reste dans la lignée de MIUI. On retrouve notamment la séparation du volet des notifications et du panneau des paramètres rapides. Pour ce qui est du suivi logiciel, la marque promet 4 ans de suivi pour les mises à jour majeures d’Android et 6 ans pour les correctifs de sécurité. Dans le premier cas, Xiaomi aurait pu faire un effort. Honor ou Samsung proposent 7 ans de mises à jour majeures sur leurs smartphones à 1500 euros.

Xiaomi met aussi en avant diverses fonctions d’intelligence artificielle.

En plus du volet Google (Gemini et Entourer pour chercher), on trouve aussi des fonctions IA poussées par Xiaomi. Celles-ci sont détaillées dans la rubrique HyperAI, dans les paramètres. Non exhaustivement, on peut citer :

Écriture IA pour améliorer le style de rédaction d’un texte ou en générer un ;

pour améliorer le style de rédaction d’un texte ou en générer un ; Reconnaissance vocale IA pour transcrire l’audio en texte en distinguant les différents intervenants de la conversation ;

pour transcrire l’audio en texte en distinguant les différents intervenants de la conversation ; Interprète IA pour traduire un appel ou une visioconférence en temps réel ;

pour traduire un appel ou une visioconférence en temps réel ; Éditeur de galerie IA pour des retouches photo et vidéo propulsées par l’intelligence artificielle (générer une extension de l’image, effacer quelqu’un, etc.).

Tout cela est prometteur. La grande critique que je fais, c’est que ces fonctions ne sont pas toujours très bien intégrées. Ainsi, si l’Écriture IA est très simple d’accès depuis l’application de prises de notes ou Google Messages, elle n’est pas disponible sur Gmail. Il est dommage de voir qu’on ne peut pas librement y accéder sur n’importe quelle application où l’on est susceptible d’écrire du texte à envoyer.

L’efficacité de l’Écriture IA reste intéressante malgré cela, si vous avez besoin de reformuler du texte.

Vous pouvez aussi demander à l’IA de générer du texte pour vous en écrivant un prompt. Voyez par exemple ce que ça peut donner quand je la sollicite pour rédiger une invitation au restaurant à destination de ma mère.

Ce n’est pas mauvais en soi, mais je me vois mal passer par ce genre d’outils dans ma vie quotidienne (en dehors des tests pour Frandroid).

En revanche, j’ai beaucoup apprécié la pertinence de l’IA dans l’enregistreur vocal. L’intelligence artificielle arrive à très bien retranscrire les conversations et surtout à les résumer.

Mention spéciale au commentaire de l’IA après que ma compagne m’a emmené sans transition dans un débat chou-fleur au curry vs butter chicken : « cette discussion met en lumière les opinions divergentes sur les plats indiens, tout en créant un espace pour l’interaction entre les deux participants ».

Autre exemple : dans un résumé relativement correct (malgré quelques approximations) d’une conversation que j’ai eue avec mes collègues Hugo et Édouard, l’intelligence artificielle se permet un petit commentaire intéressant. Alors qu’Hugo explique que le vainqueur d’un tournoi de Street Fighter va empocher le million, l’IA signale que cela suscite de vives réactions. C’est totalement exact, puisqu’Édouard n’a pu réprimer un juron en découvrant le montant du pactole.

Ensuite, côté retouches photo, les fonctions IA existent évidemment, mais il faut penser à télécharger les plug-ins nécessaires, notamment pour étendre artificiellement la photo. Or, pour cela, il faut taper sur les trois points verticaux en bas à droite de l’écran, ce qui n’est pas forcément une évidence.

On notera toutefois une belle efficacité de l’IA générative sur la retouche photo. Idem pour la fonction plus ancienne, mais toujours rigolote, permettant de remplacer le ciel pour transformer une météo maussade en coucher de soleil.

Au-delà des fonctions d’intelligence artificielle, et sur un point plus négatif, on regrettera toujours la présence d’un nombre un peu trop élevé d’applications tierces préinstallées. D’aucuns pourront arguer qu’il s’agit heureusement d’applications assez populaires avec une forte chance de se retrouver sur quantité d’appareils.

Certes, mais avec Amazon, Facebook, TikTok, WPS Office, Amazon Music, LinkedIn, Spotify, AliExpress, Booking, Netflix et toutes les apps maisons de Xiaomi (Community, App Mall, Mi Store, etc.), ça fait beaucoup là, non ?

Xiaomi 15 Ultra Photo : Leica ne plaisante pas

Vous vous en doutez, pour la photo, le Xiaomi 15 Ultra sort l’artillerie lourde avec quatre caméras à l’arrière.

Capteur principal d’un pouce et 50 Mpx, équivalent 23 mm (f/1,63) ;

ultra grand-angle de 50 Mpx, équivalent 14 mm, 115 degrés (f/2,2) ;

téléobjectif de 50 Mpx, équivalent 70 mm (f/1,8) ;

téléobjectif de 200 Mpx, équivalent 100 mm (f/2,6).

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Toutes les caméras profitent d’une stabilisation optique (OIS) sauf l’ultra grand-angle. Lors des prises de vue, le partenariat avec Leica est omniprésent. Par exemple, de base, vous avez le choix entre deux options : Leica Authentique et Leica Vibrant. Selon ce que vous choisissez, le rendu des photos n’est vraiment pas le même.

Leica Vibrant vs Leica Authentique

Le mode Authentique booste le constraste ce qui donne un effet qui peut plaire visuellement, mais qui a aussi tendance à créer un vignettage marqué (une sorte de cadre sombre sur les bords de la photo). En comparaison, le mode Vibrant offre un meilleur équilibre entre les zones d’ombre et de haute lumière, mais sature les couleurs en contrepartie.

C’est particulièrement visible dans la scène ci-dessous.

Leica Authentique Leica Vibrant

Vous noterez que techniquement parlant, dans un cas comme dans l’autre, c’est très réussi avec un haut niveau de détail. Le vignettage du mode Authentique est un peu moins flagrant sur la scène ci-dessous, mais reste visible.

Leica Authentique Leica Vibrant

La saturation des couleurs du mode Vibrant, quant à elle, se remarque encore plus sur les photos zoomées.

Leica Authentique Leica Vibrant

Au-delà de ces deux modes, l’appareil photo du Xiaomi 15 Ultra propose une flopée de filtres activables avant la prise de vue. Une bonne partie d’entre eux sont également propulsés par Leica. Voici quelques rendus différents, dans la galerie ci-dessous, de ce que ça peut donner sur une même scène.

Grand-angle

Le Xiaomi 15 Ultra est très bon dans les prises de vue grand-angle, mais sommes-nous surpris ? À 1500 euros et avec l’appui de Leica et sur l’usage le plus commun sur un smartphone, le contraire aurait été presque scandaleux.

Les détails sont là, la gestion de la dynamique aussi. Rien à redire.

Même en faible luminosité, c’est très propre avec un bel effort du téléphone pour venir déboucher les zones d’ombre avec le mode nuit sans dénaturer l’atmosphère de la scène. Il sait par ailleurs éviter l’excès de bruit dans l’image.

Ultra grand-angle

Mis à part un petit effet lens flare sur une des photos d’un boulevard parisien, l’ultra grand-angle maintient un haut niveau de qualité. Le niveau de détails est forcément moins tranchant, mais le tout reste très exploitable, même la nuit.

Téléobjectif x3

Le téléobjectif est difficile à prendre en défaut. Il faut aller chercher des scènes avec des conditions lumineuses complexes pour se rendre compte qu’il peut parfois galérer en termes de netteté. Mais ça ne saute pas non plus aux yeux, rien de rédhibitoire, rassurez-vous.

Téléobjectif x4,3

Le Xiaomi 15 Ultra montre une belle polyvalence grâce à son téléobjectif x4,3. Celui-ci propose un haut niveau de détail, même si sur les zones très texturées, on peut se rendre compte que les algorithmes de Xiaomi interviennent massivement en post-traitement.

En revanche, la gestion de la lumière sur les scènes en faible luminosité est loin d’être désagréable aux yeux. Le Xiaomi 15 Ultra a une patte esthétique bien travaillée.

En zoom numérique, vous pouvez monter à un grossissement x120 avec une qualité d’image honorable qui ne vous fera pas oublier l’aspect très gadget de cette capacité.

Mode portrait

Avec le mode par défaut, nous remarquons une excellente gestion de la délimitation net/flou pour faire ressortir la personne photographiée. Dans les bémols, je pointerais simplement du doigt un contraste un peu abusé sur ma barbe dans le cliché pris en extérieur et qui donne l’impression que j’ai vraiment le visage caché par les poils.

Notez que la prise de vue s’est faite en contre-jour ce qui a dû rendre la tâche plus compliquée.

Toujours pour les portraits, il existe là aussi un mode Leica qui apporte sa petite nuance.

Portrait « Master » (par défaut) Portrait Leica

L’excellence reste de mise, mais on peut voir que le contraste est plus marqué sur le mode portrait de Leica. Dans ce mode de prise de vue, je trouve que ça apporte un joli cachet à l’image.

Selfie

J’ai fait aussi quelques selfies avec le capteur frontal de 32 Mpx (f/2,0). La qualité est plus aléatoire avec ce mode de prise de vue plus rapidement perturbé par les contre-jour.

Dans l’ensemble, on est toujours sur des clichés bien détaillés.

Xiaomi 15 Ultra Le Pack Photo Pro en accessoire

Je dois aussi évoquer le Pack Photo Pro livré avec le Xiaomi 15 Ultra. Celui-ci se compose d’une coque équipée de bagues permettant d’installer des filtres devant la caméra comme on pourrait le faire avec un véritable appareil photo (les filtres ne sont pas fournis).

Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cet accessoire vient aussi avec une poignée simulant la prise en main d’un boîtier photo et disposant aussi de plusieurs boutons (déclenchement de prise de vue, enregistrement vidéo, petit levier pour le zoom et molette).

Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Notez que vous pouvez fixer un repose-pouce pour plus de confort et une extension du bouton de déclenchement pour une expérience plus agréable et satisfaisante sous l’index.

Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La poignée en question est dotée d’une batterie de 2000 mAh et se fixe via le port USB-C. Un autre port USB-C, sous le Pack Photo Pro, permet de brancher le Xiaomi 15 Ultra sans retirer l’accessoire. Sachez aussi qu’un petit loquet sert à mieux verrouiller cette extension au smartphone pour éviter les accidents.

Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, vous pouvez aussi fixer une dragonne. Le Pack Photo Pro est une manière rigolote pour distinguer le Xiaomi 15 Ultra de ses concurrents. Or, en plus d’être marrant à tester, il a aussi une certaine pertinence. Si vous vous lancez dans une longue session de prises de vue, il y a un confort certain à utiliser cet accessoire.

Sachez en outre qu’en plus du Pack Photo Pro, il y aussi évidemment un mode Pro dans l’application Appareil photo du Xiaomi 15 Ultra. Et ce dernier est particulièrement bien fourni en options. On retient notamment la possibilité d’enregistrer au format RAW.

Xiaomi 15 Ultra Performances : ça flambe

Côté performances, c’est du très bon grâce au Snapdragon 8 Elite, la puce haut de gamme dernier cri signé Qualcomm.

J’ai lancé quelques benchmarks pour avoir un aperçu de la puissance du Xiaomi 15 Ultra en comparaison du Samsung Galaxy S25 Ultra équipé de la même puce (mais optimisée pour les Galaxy).

Benchmark Xiaomi 15 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra AnTuTu 10 2558113 2282182 -> CPU 542788 586373 -> GPU 1096145 896368 -> MEM 486907 444875 -> UX 432273 354566 Geekbench 6 Single Core 3003 3047 Geekbench 6 Multi Core 9332 9592 Geekbench 6 GPU (Vulkan) 24680 25805 Geekbench AI Single Precision 589 672 Geekbench AI Half Precision 26027 27661 Geekbench AI Quantized Score 58492 61566

Les benchmarks nous montrent qu’a priori le Xiaomi 15 Ultra est excellent en termes de puissance brute, mais qu’il met moins l’accent sur les optimisations IA qui sont LE fer-de-lance du concurrent de chez Samsung.

Moyenne normalisée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher) // Source : Frandroid

Sur Genshin Impact, il maintient sans peine les 60 fps malgré des graphismes réglés à fond. Il faut passer sous la barre des 20 % de batterie pour voir le jeu plafonner à 45 fps.

Jusque-là pas de souci. Là où le Xiaomi 15 Ultra montre ses limites, c’est lors de notre stress test qui pousse le téléphone dans ses retranchements pendant une heure. Face à cet exercice, le CPU de l’appareil s’est bridé à plusieurs reprises à moins de 80 % de ses capacités. En comparaison, un Honor Magic 7 Pro, avec le même Snapdragon 8 Elite, avait su se maintenir bien au-dessus de ce seuil.

En une heure de stress test, le Xiaomi 15 Ultra bride plusieurs fois son CPU à moins de 80 % de ses capacités. // Source : Frandroid

Autre bémol : le Xiaomi 15 Ultra a particulièrement flambé pendant cette épreuve. Sur l’écran, les tranches et une petite partie du dos, on flirte avec les 50 degrés Celsius. On les atteint même à certains endroits.

Pour vos longues sessions de jeux ou de captation d’images en plein été, cela pourrait s’avérer gênant.

Xiaomi 15 Ultra Batterie solide et bonne charge rapide

Le Xiaomi 15 Ultra, dans sa version en dehors de Chine, intègre une batterie de 5410 mAh reposant sur la technologie silicium carbone (qui permet une meilleure densité).

Dans la vie de tous les jours, le téléphone affronte sans trop broncher l’enchaînement des applications et des usages gourmands (jeux 3D, SVoD, sessions photo, etc.). C’est un allié solide et fiable au quotidien.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À titre d’exemple : sur le long-métrage Inglorious Basterds sur Netflix, avec la luminosité réglé à 250 cd/m², le Xiaomi 15 Ultra perd environ 12 % de batterie en partant d’une pleine charge. C’est un bon résultat, mais des champions de l’autonomie font mieux.

Pour ce qui est de la recharge rapide, le Xiaomi 15 Ultra peut supporter une puissance de 90 W. Avec le chargeur 120 W officiel de la marque, j’ai pu passer de 5 à 100 % d’énergie en un petit peu plus de 45 minutes.

Notez que pour cela, j’ai dû activer la charge à pleine puissance dans les paramètres du smartphone. Le système vous prévient que cela peut faire chauffer l’appareil et c’est tout à fait vrai (sans brûler la main pour autant).

Par défaut, vous n’aurez donc pas la plein puissance de charge. Il faudra ainsi miser plutôt sur 50 à 55 minutes pour aller de 5 à 100 %.

Pour ce qui est de la recharge sans fil, on peut monter jusqu’à 80 W.

Xiaomi 15 Ultra Réseau et communication

Je n’ai aucun souci à remonter concernant la qualité des appels. Si certains bruits environnants ponctuels peuvent se faire entendre de l’autre côté du fil, votre interlocuteur vous entendra toujours avec clarté, sans compression trop agressive de votre voix.

Pour ce qui est de la géolocalisation, le Xiaomi 15 Ultra s’est toujours montré précis lorsqu’il s’agissait d’indiquer ma position sur Google Maps. À noter que j’ai utilisé le téléphone principalement en Île-de-France, hormis une courte escapade dans le Loiret.

Enfin, le Xiaomi 15 Ultra est évidemment compatible avec le réseau 5G. Via une SIM Orange insérée dans le téléphone, j’ai toujours pu rejoindre les internets facilement. Notez d’ailleurs la prise en charge, sur cette génération, de l’eSIM.

Le Xiaomi 15 Ultra est annoncé au prix de 1499 euros en France dans une version unique de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Pack Photo Pro sera offert avec le smartphone durant toute la période de commercialisation du téléphone au travers d’offres qui se succèderont.