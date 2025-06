Ce smartphone transparent cache un secret, voici ce que Nothing nous cache

Premières images du Nothing Phone (3) : écran Glyph Matrix au dos, design transparent et triple caméra 50 mégapixels. Ce smartphone à 799 € sort des sentiers battus avant son lancement du 1er juillet.

Nous avons amélioré la qualité des visuels en fuite en utilisant l’IA

Le Nothing Phone (3) dévoile enfin son design à travers des fuites. L’innovation phare cette année ? Un écran matriciel « Glyph Matrix » intégré au dos du smartphone. Cela transforme la surface arrière en zone interactive.

Cette surface d’affichage s’ajoute au design transparent habituel de Nothing et au triple capteur photo 50 mégapixels. Le tout pour un prix que l’on connaît déjà : 799 €.

Un écran au dos, mais pour quoi faire ?

L’écran Glyph Matrix remplacerait donc les simples LED des précédents Nothing Phone. Cette matrice de points peut afficher des notifications, l’heure, des animations ou des indicateurs de batterie sans avoir à retourner le téléphone. Pratique quand l’appareil est posé face contre table.

L’idée n’est pas révolutionnaire en soi, mais son intégration dans un smartphone grand public est une première. Reste à voir si cette fonction sera vraiment utile au quotidien ou si elle restera un gadget.

Nothing continue sur sa lancée avec un dos partiellement transparent. Contrairement à d’autres marques qui ajoutent de faux éléments décoratifs, Nothing montre de vrais composants internes. Seule la partie haute reste opaque pour protéger les caméras.

Le résultat est plus authentique, même si cette transparence divise toujours : certains adorent, d’autres trouvent ça gadget. Une chose est sûre, ça ne ressemble à rien d’autre sur le marché.

Notez que Nothing a choisi le Snapdragon 8s Gen 4 plutôt que le flagship absolu 8 Gen 4. On s’attend également à une batterie de 5150 mAh avec charge 65 W.

