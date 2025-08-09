J’ai testé le Yuba Boda Boda, un vélo cargo électrique ultra agréable à conduire

Fondée par Benjamin Sarrazin en 2006, Yuba est une marque incontournable sur le marché du vélo cargo. Implantée en France, l'entreprise a développé une vraie expertise dans le domaine du vélo cargo. Est-ce que cette nouvelle version du Boda Boda est à la hauteur de ses prédécesseurs ? La réponse dans notre test complet.

Qui ne connaît pas Yuba ? C’est « LA » marque emblématique dans le domaine du vélo cargo. Fondée en 2006 par Benjamin Sarrazin, Yuba a été précurseur sur le marché des vélos cargo à destination des familles.

Le Boda Boda est un des modèles phares de la marque. Cette nouvelle édition 2025 était donc très attendue. Que vaut celle nouvelle version face à une concurrence de plus en plus agressive ? La réponse dans ce test complet.

Fiche technique

Modèle Yuba Boda Boda Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d’assistances 4 Temps de recharge annoncé 300 min Batterie amovible Oui Bluetooth Oui GPS Non Écran Non Poids 32 kg Longueur 200 cm Poids maximal supporté 200 kg Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Un design plus moderne

Fini le cadre aux doubles tubes de l’ancien modèle, place à un design plus angulaire. Le cadre est bas pour faciliter l’enjambement et la position légèrement sportive. Le vélo est adapté à toute personne mesurant entre 1m55 et 1m95.

Ce nouveau cadre respire la solidité et la qualité. Nous sommes sur un vélo haut de gamme et le prix s’en ressent : 4849 euros. La qualité, ça se paye ! Il est possible de charger ce Yuba jusqu’à 200 kg au total, ce qui est parfait pour transporter deux enfants et ses courses dans le panier.

Le panier, parlons-en justement ! C’est le détail sur ce modèle qui fait la différence. Il est large, solide, robuste et peut transporter jusqu’à 23 kg. J’ai particulièrement apprécié ce panier qui aurait dû être inclus de série sur ce vélo.

Même s’il complique le stationnement du vélo, il procure un tel confort qu’il devient très vite indispensable. Il est disponible en option à 199 euros. Ce que j’ai trouvé très commode aussi, c’est la toile qui se scratche au panier et qui recouvre à la fois le fond et le dessus. Ce système facilite la pose de marchandises dans le panier et évite d’avoir à utiliser des tendeurs. Pratique !

La gestion des câbles est très bonne. Que ce soit au niveau du guidon ou du reste du cadre, les câbles sont discrets et donnent l’impression d’un design épuré.

Le Boda Boda se différencie de nombreux concurrents par son format. Avec des roues de 26 pouces, il est plus imposant que ses concurrents équipés de roues de 20 ou 24 pouces mais en contrepartie, il procure des sensations de conduite plus proche d’un vélo classique et une position de conduite plus haute pour le conducteur et ses passagers.

Pas de surprise sur les pneus : il s’agit des excellents Schwalbe Pick-Up, les meilleurs pour un vélo cargo, tout simplement. Ils sont larges pour plus de confort et résistants à la crevaison.

En plus des pneus larges, ce modèle est équipé de l’excellente fourche suspendue Suntour Mobie 25 Travel, d’un débattement maximal de 80 mm. C’est une fourche haut de gamme, qu’il est possible d’ajuster très finement grâce au réglage à la fois de l’amortissement et du rebond. Elle rend ce modèle polyvalent, à mi-chemin entre un vélo urbain et un VTC.

La selle est plutôt confortable et ergonomique avec une poignée à l’arrière pour tenir plus facilement le vélo. C’est très pratique pour déployer facilement la béquille.

La béquille aussi bénéficie du même soin que le reste du vélo. C’est une béquille centrale double, facile à déployer et qui s’est avérée, pendant mon test, à la fois solide et robuste. C’est très rassurant et sécurisant lors de l’installation des enfants à l’arrière.

Ce Yuba Boda Boda reste raisonnable en ce qui concerne son gabarit. Il mesure 2 mètres pile, ce qui le place légèrement en dessous d’un vélo Douze Cycles par exemple, dont le design est très proche et qui mesure, lui, 2m05. Celui de Decathlon, en autre exemple, grimpe à 2,20 mètres.

Au niveau du poids, je l’ai trouvé lourd. Équipé du panier à l’avant, des sièges bébé à l’arrière et des repose-pieds, j’ai senti le poids de ce vélo lors du stationnement mais aussi pendant la conduite.

Le Boda Boda pèse 32 kg : c’est ce qui est indiqué sur le site, mais il n’est pas précisé ce qui est inclus dans ce poids. Logiquement, c’est le poids avec la batterie. Ce qui alourdit le vélo, c’est le panier qui a d’ailleurs aussi une incidence sur la direction lorsqu’il est chargé. C’est tout à fait normal et il faudra légèrement ajuster sa conduite dans ce cas.

Bonne nouvelle, le feu avant est fixé au garde-boue. C’est un excellent point car il n’aveuglera pas les autres usagers de la route et en plus, il suit la trajectoire du vélo. Et bien évidemment, qui dit vélo haut de gamme, dit éclairage de qualité. C’est le cas ici avec des très bons feux de la marque Herrmans dont l’éclairage conviendra à la fois pour un usage urbain et péri-urbain.

Une excellente partie cargo… à prix raisonnable

Le Boda Boda excelle dans le transport de personnes et de marchandises. J’ai déjà évoqué le panier qui me manque encore aujourd’hui à l’écriture de ses lignes. Mais ce n’est pas le seul équipement sur la partie cargo de ce modèle. Les pare-jupes sont particulièrement recouvrants et d’excellente qualité. Votre enfant ne pourra pas se coincer le pied dans la roue.

Les repose-pieds sont imposants, certes, mais très qualitatif. Le soin apporté aux accessoires rappelle, si certains en doutaient encore, que nous sommes sur un vélo haut de gamme. Les repose-pieds sont en revanche en option à 129 euros.

Pour protéger le conducteur des tâches d’huile, la marque a installé un carter de chaîne. Là encore, rien à dire sur la qualité de cet accessoire.

Le porte-bagage arrière est à la fois solide et robuste tout en étant assez long pour installer deux sièges bébé de manière confortable. Pas de MIK HD ici, c’est dommage, mais un système standard compatible avec quasiment tous les sièges du marché. Sur notre modèle, il s’agissait des excellents sièges de la marque Thule.

Sur mon modèle de test, je n’avais pas les monkey bars (barres de maintien) autour des sièges bébé. Elles sont en option à 199 euros.

De nombreux autres accessoires sont disponibles comme les coussins d’assise ou le support passager qui sert de dossier pour le passager arrière. À vous de voir ce dont vous avez besoin ! Tous ces équipements ont un coût et auront un impact non négligeable sur la facture.

Plusieurs packs d’options sont disponibles : le pack Family Edition regroupant les monkey bars, les repose-pieds et les coussins d’assise commercialisés à 150 euros. Il existe aussi l’Active Edition incluant les repose-pieds, les coussins d’assise et un porte-bagages avant Base Rack pour 100 euros.

Technologies embarquées : pas assez pour le prix !

Le Yuba Boda Boda est équipé d’un moteur Bosch Cargo Line Smart System. Il bénéficie donc des dernières nouveautés de Bosch en matière de sécurité et de connectivité. À condition de disposer du Connect Module, ce qui n’est pas le cas, de série, sur ce vélo.

Au menu sur ce Yuba Boda Boda, l’excellente commande Bosh installée sur la plupart des vélos équipés d’un moteur Smart System. Cette commande est facilement accessible et permet de changer rapidement de niveau d’assistance. Un faisceau de couleur tout autour indique le niveau d’assistance sélectionné. J’ai personnellement utilisé pendant mon test le mode Turbo, symbolisé par un liseré rouge.

L’autre accessoire inclut avec ce vélo, c’est un support pour téléphone conçu par la marque. Ce support est universel et il suffit de tourner la vis pour y fixer son smartphone. Sur un vélo à 5000 euros, j’aurais préféré soit la commande avec écran Bosch Purion 200 ou l’écran amovible Bosch Kiox 300.

Pour bénéficier du GPS et de l’alarme sur ce vélo, il faudra donc investir dans le Connect Module, facturé une centaine d’euros et souscrire à l’abonnement Flow+ à 39,99 euros – la première année est gratuite en cas de 12 mois d’essai.

Conduite : du plaisir à l’état pur

Malgré son poids de 32 kg hors accessoire, ce Yuba Boda Boda bénéficie d’excellentes sensations de conduite. Avec ses 2 mètres, il n’est pas trop long et se manie très bien. Le panier, comme dit plus haut dans cet article, demandera une légère adaptation de la conduite, en particulier lorsque ce dernier est chargé.

La position légèrement sportive donne l’impression de conduire un vélo dynamique.

Comme tout vélo haut de gamme qui se respecte, ce Yuba Boda Boda est équipé d’un moteur Bosch Cargo Line délivrant 85 Nm de couple. Compte tenu de son poids, j’ai plutôt opté, sur ce vélo, pour le mode Turbo qui apporte un vrai dynamisme à l’ensemble. Sur le VELLO SUBB que nous avions testé, plus léger, le mode automatique était par exemple suffisant.

Le clou du spectacle, c’est le dérailleur 10 vitesses Shimano CUES. Ce choix de transmission donne à ce modèle un agrément de conduite premium. Le passage des vitesses est très précis et efficace. J’ai pris plaisir à changer les vitesses et à adapter mon rapport en fonction de l’allure. Seul petit reproche que je peux formuler, c’est que ce dérailleur est parfois un peu abrupt dans le changement de vitesse.

Pour passer les vitesses, deux leviers sont accessibles sur le guidon : un pour rétrograder et un pour passer à la vitesse supérieure.

La conduite, c’est vraiment le gros point fort de ce vélo. Avec son format inédit, son moteur Bosch, sa géométrie et sa transmission, c’est un réel plaisir de le conduire. Il donne l’impression de conduire un vélo classique qui aurait quelques kilos en trop.

Un freinage de qualité

Sur ce Yuba Boda Boda, les freins sont différenciés entre l’avant et l’arrière. Ce sont des freins à disques hydrauliques Magura Thirty 2 à 4 pistons à l’avant et de 2 pistons à l’arrière. J’ai trouvé le freinage légèrement moins puissant que sur d’autres modèles comme le Tenways Longtail DUO ou le VELLO SUBB, même s’ils restent efficaces et équilibrés. Au final, ce choix est intéressant et j’ai trouvé ces freins tout aussi sécurisants que sur d’autres modèles haut de gamme que j’ai pu tester.

Autonomie : tout dépend de votre conduite

Le Yuba Boda Boda est équipé d’une batterie de 500 Wh de série. Aucune alternative n’est proposée. Seule la batterie portative Bosch PowerMore 250 peut être ajoutée en plus de la batterie principale. Avec 500 Wh et compte tenu du poids du vélo, ce Yuba Boda Boda aura une autonomie de 50 km voire moins.

Personnellement, ayant utilisé principalement le mode turbo, j’étais plutôt sur une autonomie de 45 km maximum. C’est correct sans être exceptionnel. Compte tenu de son orientation VTC avec sa fourche suspendue à l’avant et sa transmission par chaîne, Yuba aurait pu proposer une option avec une batterie de plus grande capacité. Dommage !

La charge de la batterie est effectuée en 4 à 5 heures seulement de 0 à 100 % grâce au chargeur 4A fourni avec ce vélo. Il est possible de charger la batterie séparément du vélo en la retirant ou de charger le vélo directement sans enlever la batterie grâce au port de charge facilement accessible.

Un système de retrait mal pensé

C’est le point noir de ce vélo : le système de retrait de la batterie. Yuba a opté pour une batterie complètement intégrée dans le cadre avec un cache pour la recouvrir. Esthétiquement parlant, ce choix est intéressant. La batterie semble invisible avec le cache.

D’un point de vue pratique, c’est une tout autre histoire. Déjà, la batterie est à insérer en dessous du tube principal. Il faudra donc impérativement utiliser ses deux mains pour la caler. L’autre inconvénient, c’est que, pour insérer la batterie, il faut utiliser la clé. Ce n’est clairement pas pratique.

Lors de son retrait, il faudra d’abord enlever le cache en utilisant n’importe quel embout plat. Ensuite, il faut déverrouiller la batterie avec la clé. Elle est maintenue par un embout en plastique et heureusement d’ailleurs, car sinon, c’est la chute.

Au quotidien, j’ai trouvé ce système pénible à utiliser. Il est mal pensé. Après une semaine d’utilisation, j’ai commencé à bien maîtriser l’ensemble. Pour être tout à fait franc, j’ai laissé le cache à la maison plus d’une fois. Et c’est un point aussi important : non seulement, le cache est à prendre avec soi parce que n’importe qui peut le prendre étant donné qu’il n’est pas sécurisé. Mais en plus, la batterie elle-même ne dispose pas de poignée pour la transporter… Avec des enfants et les sacs, ce n’est clairement pas pratique.

Prix et disponibilité

Le vélo Yuba Boda Boda est vendu chez de nombreuses enseignes partout sur le territoire Français dont Ecox ou encore Cyclable. Il est vendu 4849 euros. Ce prix semble être inférieur à son prix de lancement de 4999 euros mais il est compliqué de trouver des informations fiables sur ce point.

Deux versions sont proposées en plus de la version classique : une version Family à 150 euros de plus (soit 4999 euros) avec repose-pieds, deux coussins d’assise, et monkey bars et une version Active à 100 euros de plus (soit 4949 euros) incluant le porte-bagage avant (BaseRack), les repose-pieds et deux coussins d’assise.