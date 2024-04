Test du Cube Longtail Hybrid 725 : un excellent longtail électrique, tout simplement

Cube est une marque allemande de vélos, fondée en 1993. Avec près de 400 modèles différents, il y en a pour tous les goûts sauf pour les familles cherchant un vélo cargo. Enfin, jusqu’à l’année dernière ! Deux nouveaux modèles ont été ajoutés au catalogue : le Longtail Hybrid 725 et le Longtail Sport Hybrid 725. Nous avons testé le premier nommé. Que vaut ce vélo cargo électrique au quotidien et par rapport à ses concurrents ? Réponse dans ce test complet.

Cube est une marque allemande, fondée en 1993, à Waldershof, en Bavière. La marque compte plus de 400 modèles différents de vélos aussi bien musculaires qu’électriques. Fort de son expertise dans le vélo depuis plus de 30 ans maintenant, le fabricant est entré, l’année dernière, sur le marché des vélos cargos électriques. Avec plus de 33 000 vélos cargos vendus en 2022 contre 17 000 en 2021, soit 96 % de croissance, ce marché est devenu un incontournable pour les fabricants de vélos.

Deux modèles viennent étoffer la gamme du fabricant : le Longtail Hybrid 725 et le Longtail Sport Hybrid 725. Ces deux vélos sont des vélos de type longtail, c’est-à-dire que leur structure arrière a été allongée pour accueillir des marchandises ou des personnes. C’est ce type de vélos cargos qui est le plus répandu aujourd’hui. Il s’avère plus simple à manier et plus pratique en ville pour stationner et même circuler.

La différence entre les deux modèles se situe au niveau de la transmission. Le modèle que la marque nous a prêté est le Longtail Hybrid 725. Que vaut ce premier vélo cargo de la marque Cube ? La réponse dans notre test complet.

Fiche technique

Modèle Cube Longtail Hybrid Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d'assistances 4 Batterie amovible Oui Bluetooth Oui GPS Oui Écran Oui Poids 35,4 kg Couleur Bleu, Gris Poids maximal supporté 200 kg Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Un design classique, mais réussi

Le vélo bénéficie d’une excellente qualité de fabrication avec son cadre en aluminium à la fois solide et robuste. Il est en capacité de transporter jusqu’à 200 kg de charge, ce qui est idéal pour le transport de marchandises ou d’enfants. Il est à noter que ce Longtail Hybrid est limité à 60 kg sur le porte-bagages arrière. C’est suffisant dans la plupart des cas mais pas au niveau des concurrents qui offrent jusqu’à 100 kg pour certains – on pense au Tern GSD S10 LR notamment.

Le cadre est renforcé par une barre située entre la tige de selle et le guidon. Cette barre assure la longévité de la structure du vélo et évite ainsi d’abîmer le cadre au fur et à mesure du temps. Néanmoins, cette barre enlève en partie l’intérêt du cadre bas et rend plus difficile son enjambement.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Le vélo est décliné en deux coloris : bleu qui est la couleur notre modèle de test, et noir. La couleur bleue est réussie et rend le vélo facilement reconnaissable, même de loin. C’est un avantage lorsqu’on ne se souvient plus de l’endroit où il a été stationné. L’autre avantage est qu’il est plus visible des autres usagers de la route.

Cube a opté pour des pneus de 26 pouces. Le Trek Fetch+2, un autre vélo cargo que nous avons testé, disposait, quant à lui, de pneus de 20 pouces. L’un comme l’autre offre des avantages et des inconvénients. Les pneus de 20 pouces rendent le vélo bien plus compact et facilitent son chargement. Des pneus de 26 pouces procurent une sensation de sécurité et un meilleur confort de conduite.

Pour ses pneus de 26 pouces, Cube a choisi les très bons pneus Pick-up de la marque Schwalbe.

Le Longtail Hybrid 725 ne dispose pas d’amortisseurs comme bon nombre de vélos urbains. Il compense cette absence par ses pneus larges même si la fourche et la selle amorties restent les équipements les plus efficaces pour absorber les chocs.

En matière de gestion des câbles, rien à dire, le passage des fils se fait à l’intérieur du cadre et l’avant du guidon reste soigné malgré les nombreux fils présents. Cet amas de fil à l’avant est lié aux nombreux équipements embarqués au niveau du guidon : écran, manette Enviolo, commande pour changer les niveaux d’assistance et freins.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Équipements de série : un bon compromis malgré quelques absents

Le Cube longtail hybrid 725 est commercialisé à 4599 euros. Compte tenu de son équipement, le rapport qualité-prix est vraiment intéressant. Il est équipé de garde-boue en aluminium d’excellente qualité, d’un porte-bagages nu sur lequel plusieurs options peuvent être ajoutées, d’éclairages avant et arrière connectés à la batterie, d’une béquille centrale, d’une batterie de 725 Wh ou encore d’un écran Kiox 300 en couleur de la marque Bosch.

Les garde-boue sont larges et recouvrant pour éviter toute projection. Les feux sont très bons, en particulier le feu avant. Grâce à son puissant éclairage, le Longtail Hybrid 725 se destine aussi bien à un usage urbain qu’à un usage périurbain ou encore à la campagne sur des routes nationales ou départementales. Le feu arrière rend bien visible le vélo, ce qui est crucial sur une route peu ou pas éclairée.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

La béquille centrale maintient le vélo de manière stable, ce qui est sécurisant pour un parent qui doit installer son enfant à l’arrière. J’ai cependant éprouvé des difficultés à la déployer et à la ranger tout au long du mon test. Sa forme ne laisse aucune place pour caler son pied, ce qui rend difficile son utilisation. Nous avons remonté ce point à la marque qui améliorera sans doute l’utilisation de la béquille sur ses prochains modèles. En attendant, celle installée sur notre Longtail Hybrid 725 est solide et robuste mais compliquée à manier au quotidien.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Ce Longtail Hybrid 725 est équipé, comme la plupart des vélos cargos haut de gamme, de l’excellent moteur Bosch Cargo Line intégrant le Smart System. Nous aborderons plus en détail les équipements associés à ce moteur dans la partie « Technologies embarquées ». Un détail important à avoir en tête : contrairement au Fetch+2 de Trek qui nous avait surpris par l’intégration du Connect Module nécessaire à la géolocalisation et à l’alarme antivol du vélo, ce Cube en est dépourvu. Pour s’en équiper, il faudra débourser environ 100 euros supplémentaires. Dommage.

Concernant le confort de conduite, ce Longtail Hybrid 725 embarque une selle Sequence+. C’est une selle fabriquée en interne qui est convenable. J’aurais préféré une Selle Royal dont la notoriété n’est plus à démontrer et qui offre un bon confort. Cette selle s’est avérée un peu étroite et elle ne procure pas autant de confort qu’une Selle Royal.

Pour ajuster la selle, ce vélo dispose d’un levier de serrage rapide en plus de l’écrou antivol. C’est un très bon point : non seulement cette dernière est protégée contre le vol mais en plus son ajustement est simple grâce au levier de serrage rapide.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Le guidon bénéficie du même système et donc d’un levier de serrage rapide pour régler sa hauteur. C’est un confort supplémentaire pour une position de conduite optimale.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Dernier point concernant les équipements, ce Longtail Hybrid peut accueillir jusqu’à deux batteries. Le modèle qui nous a été prêté ne disposait que d’une seule batterie. Au lieu de laisser l’emplacement pour la deuxième batterie vide, Cube a eu la bonne idée de le transformer en une sorte de boîte à gants.

C’est un détail très appréciable qui évite de gâcher de l’espace même si sa capacité est limitée. Cette boîte à gants n’égale pas la pochette centrale offerte par Riese & Müller sur son Multitinker qui m’avait agréablement surpris par son volume bien plus important.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Du Bosch dans toute sa splendeur, enfin presque

Comme évoqué ci-dessus, Cube n’intègre malheureusement pas de série le Connect Module. C’est donc une option comme sur la plupart des vélos vendus sur le marché.

Bonne surprise concernant l’écran qui est le modèle Kiox 300. C’est un modèle en couleur disposant de nombreuses indications concernant le vélo et les trajets. Et point intéressant : il est possible d’afficher l’heure. C’est un détail, certes, mais c’est pratique au quotidien pour éviter de sortir son smartphone ou regarder sa montre.

Grâce au moteur Bosch Cargo Line qui embarque le fameux Smart System de Bosch, il est possible de verrouiller l’assistance de son vélo depuis l’application eBike Flow ou simplement en retirant l’écran de son support. Il suffira ensuite de remettre l’écran et l’assistance se déverrouillera automatiquement. Un jeu d’enfant !

Pour contrôler l’assistance, ce Cube est équipé, et c’est un classique, d’une commande Bosch sur le guidon. Cette commande est pratique à utiliser et peut se substituer totalement à l’écran. Des couleurs indiquent le niveau d’assistance choisi et des LED indiquent le niveau de batterie restant – aussi disponible sur le Kiox 300.

L’impression de conduire une berline

Pour les parents comme moi qui ont des enfants, leur sécurité est primordiale. C’est l’élément qui est, après plus d’une semaine de test, le plus gros point fort sur ce Cube Longtail Hybrid 725.

La conduite de ce vélo est rassurante. Le vélo procure une sensation de stabilité et de sécurité qui m’ont particulièrement rassuré. La conduite est aisée, le vélo est maniable et profite d’un vrai confort malgré l’absence de suspension. Le moteur Bosch Cargo Line est une référence sur le marché des vélos cargos électriques.

Le mode auto est intéressant et drainera moins vite la batterie. Lors de montées ou d’une envie de moins pédaler après une journée de travail éreintante, le mode turbo est idéal. Il offre une assistance puissante et dynamique. Le poids du vélo se ressent à l’arrêt mais une fois lancée, il sait se faire oublier. Le vélo pèse 35,4 kg, ce qui n’est pas négligeable même pour un vélo cargo.

Sur ce modèle, commercialisé à 4599 euros, la transmission se situe dans le moyeu. C’est un système de vitesses à variation continue de la marque Enviolo qui équipe de nombreux vélos haut de gamme. Avec ce système, il est possible de régler la résistance en fonction du dénivelé. C’est un système idéal, simple à utiliser et pratique. La possibilité de changer la vitesse à l’arrêt est un vrai plus pour la ville. Tout se fait de manière linéaire grâce à une poignée tournante.

L’assistance est somme toute classique pour un vélo cargo haut de gamme. Le moteur Bosch Cargo Line délivre 85 Nm de couple, ce qui est suffisant pour un usage urbain ou périurbain. Il est à l’aise aussi bien sur du plat que dans des côtes, avec un chargement ou non.

Ce Cube Longtail Hybrid se place définitivement comme un vélo haut de gamme avec non pas une chaîne, mais une courroie en carbone. La courroie en carbone est silencieuse, ne nécessite quasiment aucun entretien et ne tache pas les vêtements. C’est un équipement de plus en plus répandu sur les vélos milieu et haut de gamme destinés à un usage urbain.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Une partie cargo plutôt classique mais efficace

Ce Longtail Hybrid est avant tout un vélo cargo. Ce qui nous intéresse donc particulièrement, c’est le train arrière allongé sur lequel il est possible de transporter de la marchandise ou des enfants.

Notre modèle était équipé des barres latérales de maintien. C’est un dispositif indispensable pour le transport d’enfants. En outre, les barres les protègent en cas de chute ou de collision avec un autre véhicule.

La marque a également installé un siège bébé. Il est évidemment possible d’installer deux sièges bébé mais attention, pas n’importe lesquels. La marque nous a confirmé deux modèles de siège pour une configuration double : le Bobike One Maxi et le Thule Yepp Nexxt (1) Maxi. Ce sont les deux sièges pour lesquels nous sommes sûrs qu’ils sont compatibles en mode double assise. Le Thule Yepp Maxi, installé par la marque sur notre modèle de test, ne laissait pas suffisamment de place pour un deuxième siège.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Des banquettes sont disponibles en option. Elles sont d’une simplicité enfantine à installer grâce au système RILink. Les banquettes se clippent directement sur le porte-bagages. Et il suffit d’appuyer sur un levier pour les retirer. Pratique !

Notre modèle embarquait également des repose-pieds en bois solide et de qualité. Ils ont l’inconvénient d’être imposants et non rétractables. Notre vélo était également pourvu de pare-jupes. C’est un équipement nécessaire pour éviter de se prendre les pieds dans la roue et réduire les projections d’eau. Les finitions de ces pare-jupes sont en plastique et en deçà de la qualité des autres accessoires.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Le Longtail Hybrid possède peu d’équipements de série. Il faudra donc repasser à la caisse pour s’équiper en conséquence. Et ce n’est évidemment pas donné. Les barres latérales coûtent 134,95 euros, les banquettes, 79,95 euros, les repose-pieds, 174,95 euros et les pare-jupe, 24,95 euros. C’est plus de 400 euros supplémentaires sans compter les sièges bébés et les équipements de sécurité.

Aucun compromis sur les freins

Les freins, c’est l’une des composantes les plus importantes d’un vélo cargo. Transporter à vélo son enfant peut constituer une source de stress pour les parents. Entre les obstacles sur la route, la dangerosité que représentent les voitures face à un vélo, mieux vaut avoir des freins puissants et efficaces.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Cube l’a bien compris et ce Longtail Hybrid est équipé de freins MT5 de la marque Magura. Ce sont des freins haut de gamme à disque hydraulique. Tout au long de mon test, je me suis senti en parfaite sécurité en matière de freinage. Les freins sont à la fois progressifs, puissants et efficaces. Que demandez de plus ?

Une autonomie très confortable pour le prix

À 4599 euros, il est plutôt rare de trouver un vélo cargo avec une transmission Enviolo, une courroie en carbone, des freins Magura MT5 et une batterie de 725 Wh. La plupart des vélos sur cette gamme sont équipés de batterie de 500 à 600 Wh environ mais rarement plus. Une capacité supérieure est plutôt une option.

Avec 725 Wh, l’autonomie de ce vélo est tout simplement très bonne. En mixant les modes auto et turbo sur plusieurs jours, j’ai parcouru près de 60 km. Et je reconnais volontiers avoir utilisé plus souvent le mode turbo que le mode auto qui facilite considérablement le pédalage. Pour les moins flemmards qui utiliseront plutôt le mode auto, l’autonomie atteindra 70 à 80 km au bas mot. Pour des trajets urbains, il ne sera pas nécessaire de le charger quotidiennement compte tenu de son excellente autonomie.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Et l’autre avantage, c’est que pour des trajets périurbains, dépassant les 10 km et donc les 20 km par jour, ce vélo pourra tenir deux ou trois jours sans avoir besoin d’être rechargé. C’est un vrai confort au quotidien. En contrepartie, la batterie est lourde puisqu’elle pèse près de 4 kg. Je tiens malgré tout à féliciter Bosch pour avoir enfin intégré une poignée à ses batteries. Leur transport s’en trouve considérablement facilité.

Dernier point concernant la batterie, elle est située derrière la tige de selle. Cet emplacement est pratique pour attacher son vélo sans avoir à retirer sa batterie au préalable. Cependant, sa pose et son retrait demandent quelques jours d’adaptation. Elle ne peut être retirée et insérée que d’un seul côté : celui se trouvant à l’opposé de la courroie en carbone. Avec, un chargeur 4A l’accompagne.

Prix et disponibilité

Le vélo Cube Longtail Hybrid est commercialisé à 4599 euros. Une autre version existe, le Longtail Sport Hybrid, qui elle est vendue à 3899 euros. La seule différence avec le modèle que nous avons testé est la transmission. Sur le Longtail Sport Hybrid, la courroie et les vitesses dans le moyeu de la marque Enviolo sont remplacées par une chaîne et un dérailleur Shimano Deore à 10 vitesses. La version Sport est donc moins onéreuse, ce qui est logique, et le choix entre ces deux modèles dépend des préférences de chacun.

Le Longtail Hybrid a l’avantage d’être équipé d’une courroie qui, en plus de ne pas tacher les vêtements, ne nécessite que très peu d’entretien. La transmission Enviolo est simple à utiliser et idéale en ville. Les vitesses se changent aussi bien à l’arrêt au feu qu’en roulant.

Le modèle Sport est plus adapté pour une utilisation hybride entre vélo de ville et VTC. La conduite sur les chemins de terre et en périurbain sera plus agréable avec ce modèle. C’est donc une question de goût et d’usage.

Ces deux modèles sont commercialisés chez de nombreux vélocistes dans toute la France. Les revendeurs sont référencés sur le site internet de la marque directement. Le site dispose d’une recherche géolocalisée pour trouver le revendeur le plus proche de chez soi.

Au coût de ce vélo, il faudra bien sûr ajouter celui des accessoires pour transformer ce dernier en utilitaire ou en véhicule familial. Aucun antivol n’est inclus sur ce vélo. C’est également un coût supplémentaire pour lequel il ne faut surtout pas faire l’impasse.



au meilleur prix ? Où acheter Le Cube Longtail Hybrid au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment