Porte-bagages vélo : tout ce qu’il faut savoir avant de s’équiper

Équipement indispensable aux vélotaffeurs, voyageurs à vélo ou parents souhaitant installer un siège enfant sur leur biclou, le porte-bagages n’est pas systématiquement fourni lors de l’achat d’un vélo neuf. Or, entre les problèmes de compatibilité, les sigles incompréhensibles et la multitude de références, le choix et l’installation d’un porte-bagages peuvent vite tourner au plan galère. Pas de panique, Frandroid vous aide à vous repérer dans le chaos du porte-bagages vélo.

Toujours plus nombreux à enfourcher des vélos électriques pour aller au boulot ou partir en voyage, les Français n’hésitent plus à sortir leurs chéquiers pour équiper leur biclou d’accessoires très pratiques du type siège enfant, sacoche, panier voire top-case. Pour pouvoir installer tous ces équipements, les cyclistes ont besoin d’un porte-bagages.

Le hic, c’est que les vélos neufs en sont souvent dépourvus. Or, installer soi-même un « rack », c’est se plonger dans une offre gigantesque et incompréhensible. Étourdis par l’immensité des possibilités, les cyclistes peu aguerris risquent de choisir un peu au hasard en achetant le premier porte-bagages trouvé sur internet ou dans un magasin de sport.

Avec, à la clé, un biclou qui « guidonne » ou du matériel inutilisable, car incompatible avec le système de fixation de leurs sacoches. Mettre un porte-bagages sur son vélo électrique, ça se réfléchit. Et voici les points à bien avoir en tête avant de se lancer dans cette aventure.

Les différents types de porte-bagages

Les professionnels distinguent généralement trois types de porte-bagages : ceux qui s’accrochent à l’avant, à l’arrière ou sur la tige de selle. Passons en revue leurs avantages et inconvénients.

Les porte-bagages avant

Les porte-bagages avant s’installent généralement sur la fourche. Grâce à cet emplacement, les affaires transportées restent toujours dans le champ de vision du cycliste. Il y a donc, a priori, peu de chances de se les faire voler. Ces porte-bagages existent en deux versions : en plateforme (sans rebord) ou en style « panier ». Ce dernier est très apprécié, car on peut y glisser facilement un sac à dos ou un sac de course « mou » sans craindre de voir les pommes de terre et les tomates s’échapper et finir en purée sur l’enrobé.

Petit point de vigilance si vous avez des enfants, les porte-bagages avec rebords sont souvent moins larges que les cartables. Résultat, le sac d’école est transporté en biais (avec le risque de tomber) ou compressé pour rentrer dans le panier (ce qui abîme livres et cahiers). Vérifiez donc, avant de vous équiper, que le cartable n’est pas plus large que le porte-bagages.

En revanche, les plateformes simples peuvent être utilisées pour transporter des colis un peu larges voire encombrants. Attention, le vélo peut devenir compliqué à diriger lorsque le chargement dépasse la dizaine de kilos.

Les porte-bagages arrière

Les porte-bagages arrière s’installent… – suspense ! – à l’arrière du vélo. Ils peuvent être regroupés en trois familles :

Les plateformes basiques. C’est la solution la plus minimaliste, vous posez vos affaires dessus et vous les accrochez avec des sangles de serrage ou des tendeurs. C’est, aussi, la moins chère, avec des premiers prix aux alentours de 30 euros ;

Les plateformes avec clapet à ressort. Concrètement, un crochet se rabat sur le porte-bagages pour tenir en étau des affaires souples (vêtements, sacs de course, etc.) ou pour arrimer une double sacoche qui « tombe » de part et d’autre du pneu arrière ;

Les supports pour sacoches (pas forcément surplombés d’une plateforme). Ce type de porte-bagages est équipé de barres latérales de renfort. L’intérêt ? Les sacoches peuvent s’y suspendre. Et lorsqu’elles ne servent pas directement de support d’accroche, ces barres latérales évitent que le tissu des sacs ne se prenne dans les rayons de la roue.

Quels avantages ? Les porte-bagages situés à l’arrière sont plus adaptés au transport des sacoches de rangement que ceux installés à l’avant du vélo. Surtout, leur capacité d’emport est beaucoup plus importante. Il est, par exemple, possible d’installer, sur certains d’entre eux, un siège adapté aux enfants.

Les porte-bagages arrière sur tige de selle

Ce genre de porte-bagages, comme son nom l’indique, s’accroche directement sur la tige de selle, grâce à une fixation en forme de mâchoire qui vient « mordre » le tube. Ces modèles ont été imaginés pour dépanner des vélos dont on ne peut pas utiliser la fourche ou le cadre comme point d’attache (VTT tout suspendu, etc.). Il s’agit donc de porte-bagages d’appoint qui ne supportent pas les charges lourdes.

Si un de ces modèles vous intéresse malgré tout, vérifiez bien sa compatibilité avec votre monture, il y a en effet un diamètre de selle maximum et minimum à respecter pour pouvoir l’installer. Certains de ces modèles s’accrochent à l’aide d’attaches rapides. Le porte-bagages devient, alors, à la fois simple à installer et, malheureusement, aussi, facile à voler…

Comment bien choisir son porte-bagages ?

Lorsque l’on cherche à s’équiper d’un porte-bagages, la première question à se poser est assez simple : pour quoi faire ? Qu’ai-je besoin de transporter ? S’agit-il juste d’emmener mon ordinateur portable au travail ou de conduire le petit dernier à l’école ? Des questions basiques qui vont orienter les choix techniques.

Le poids supporté par le porte-bagages

Bien choisir son porte-bagages, c’est d’abord et avant tout ne pas se tromper sur le poids des futurs chargements. Les porte-bagages ne sont pas tous capables de porter du lourd.

Concrètement, un équipement installé directement sur une tige de selle ne pourra pas porter plus de 10 kilos. Une résistance suffisante pour transporter des sacoches, mais pas pour accueillir un siège enfant.

Les porte-bagages situés à l’avant ne supportent pas tous la même charge. Le poids maximum du chargement dépend essentiellement du matériau utilisé pour la fabrication de cet accessoire, soit dans l’ordre croissant :

en aluminium, les porte-bagages situés à l’avant portent jusqu’à 10 kg de charge ;

en acier, la charge maximale tourne autour des 18 kg ;

en titane, le porte-bagages devrait pouvoir endurer jusqu’à 20 kg. Notons qu’acheter un porte-bagages avant en titane vous allégera le porte-monnaie d’environ 200 euros… C’est accessoirement très léger (quelques centaines de grammes), donc plutôt destiné aux gens cherchant à optimiser le poids de leur vélo comme les cyclotouristes.

Les porte-bagages sur tige de selle et ceux situés à l’avant ne sont pas assez résistants pour y installer un siège enfant. Référence du secteur, la norme internationale ISO 11243 fixe en effet à 27 kg le poids maximum que doit pouvoir supporter un porte-bagages pour pouvoir accueillir un siège enfant. Et il n’y a que certains porte-bagages arrière solidement reliés au cadre qui satisfont cette norme.

Qu’ils soient fabriqués en titane, aluminium ou en acier, certains porte-bagages pourraient — à en croire leurs fiches techniques – encaisser des chargements d’une quarantaine de kilos. Les cyclotouristes peuvent y trouver leur compte. En revanche, l’intérêt pour les urbains reste à démontrer : se promener en ville avec une cargaison de 40 kg, c’est être au guidon d’un vélo compliqué à manœuvrer.

Gare à la gamelle au premier arrêt au feu rouge si vous équilibrez mal le chargement ! Pour porter des charges lourdes, en ville, mieux vaut alors se tourner vers une monture plus adaptée comme le vélo cargo.

L’importance de la taille

Pour pouvoir être installé sur votre biclou, un porte-bagages doit aussi respecter la taille de la roue qu’il s’apprête à surplomber. Ainsi, on distingue les porte-bagages pour les vélos de 20/26/28 voire 29 pouces. Comment connaître la taille de mes roues et donc celui de mon futur porte-bagages ? C’est très simple, il suffit de jeter un œil au flanc du pneu et y chercher une référence du style « 28×1.10 ». Le premier nombre de cette multiplication indique la taille, en pouces, de la roue (donc, ici, dans notre exemple la roue fait 28 pouces).

Présence d’œillets pour fixer le porte-bagages

S’il est possible d’installer un porte-bagages sur peu ou prou tous les modèles de biclou, la présence d’œillets facilite considérablement la manœuvre. Des œillets, késako ? Ce sont ces petits trous – en forme de petits yeux donc – que l’on trouve sur les haubans du cadre (près de la tige de selle) et sur les pattes arrière (à proximité du dérailleur). Le porte-bagages arrière se fixe ainsi assez rapidement et de la manière la plus ferme à l’aide d’une clé Allen sur ces œillets prévus pour cette manœuvre.

Si le vélo ne possède pas d’œillets, il faudra alors se tourner vers des porte-bagages adaptés qui s’attachent grâce à des colliers de serrage sur les haubans ou (à l’avant) sur les fourches suspendues. Autre solution, acquérir un porte-bagages qui s’installe sur tige de selle (lire ci-dessus).

Compatibilité entre freins à disque et porte-bagages

Certains modèles de porte-bagages ne peuvent être montés sur des vélos équipés de freins à disque. En cause, la présence un peu envahissante de l’étrier de frein. Mais, jusqu’ici plutôt réservés à quelques types de vélos (VTT ou courses), les freins à disque tendent à devenir la norme sur les vélos (électriques) neufs.

Les fabricants de porte-bagages ont bien décelé cette tendance et se sont creusé la tête pour mettre sur le marché des modèles qui s’adaptent à la présence de freins à disque. Leur particularité ? Les tiges de fixation de ces porte-bagages se terminent en « L » ou en arrondi. Elles s’écartent donc légèrement du cadre pour éviter de frotter sur l’étrier de frein. Ces modèles sont généralement un poil plus chers.

Comment fixer facilement un accessoire sur un porte-bagages ?

Pour faciliter au maximum la vie des cyclistes, de nombreuses entreprises ont lancé des systèmes de fixation extrêmement simples des accessoires du type sacoches, panier ou siège bébé. Objectif : un montage et démontage en un clic. Le plus connu et le plus en vue de ces mécanismes est, à n’en pas douter, le MIK.

Les fixations MIK et MIK HD

L’acronyme MIK signifie « Mounting is Key », soit le « Montage est la clé ». Imaginé par la marque d’accessoires Basil et le fabricant de porte-bagages Mass Load, Mik est un système de fixation d’accessoires universel. Autrement dit, vous pouvez en un clic installer un panier, le retirer pour y mettre une sacoche ou interchanger avec un autre accessoire. L’intérêt ? Rendre le vélo le plus flexible possible, l’adapter aux différents temps de vie. Et ce, sans avoir à ressortir les clés plates trois fois par jour.

Comment savoir si mon porte-bagages est compatible MIK ? C’est comme le Port-Salut, c’est écrit dessus : les lettres MIK sont gravées sur l’ossature des porte-bagages compatibles. Moustache, O2feel, Giant… De nombreuses grandes marques commercialisent désormais des vélos électriques compatibles avec cette technologie.

Si ce n’est pas le cas de votre vélo, pas de panique, il existe un kit d’adaptation. Coûtant de 15 à 20 euros, ce dernier prend la forme d’une plaque à visser sur le porte-bagages arrière. « La Carrier Plate passe sur tous les porte-bagages ayant une épaisseur entre 8 et 16 mm et une largeur entre 100 et 170 mm (diamètre extérieur) », précise la société sur son site internet. Les supports MIK peuvent être verrouillés en enlevant une clé présente sur la plaque de fixation.

Attention, le système MIK n’est pas assez robuste pour les sièges enfants. En revanche, la société a lancé, plus récemment, une seconde norme, le « MIK HD », plus robuste, pouvant accueillir jusqu’à 27 kg de charge et donc recommandée pour transporter un môme. À en croire le site internet de cette entreprise, les « sièges enfant des marques Urban Iki, Polisport et Bobike » sont compatibles avec le MIK HD. Gare à la méprise, contrairement au MIK (tout court), il n’est pas possible de convertir un porte-bagages « lambda » en MIK HD.

Cette marque n’est pas la seule sur le marché. L’autre système « universel » très connu est celui de KlickFix.

Le GTA de KlickFix

Sans aucun lien avec le jeu vidéo de Rockstar Games dont on attend désespérément un nouvel opus depuis une décennie, le GTA est pour reprendre les termes de la société qui le commercialise, KlickFix, un « support d’accouplement » qui se fixe sur n’importe quel porte-bagages (jusqu’à 14,5 cm de large). Tous les paniers, sacoches ou top case équipés d’une accroche dénommée « GTA coupling » peuvent donc se glisser directement en quelques secondes sur l’adaptateur ou s’il s’agit de sacoche sur le côté de celui-ci.

Autre particularité intéressante : n’importe quel accessoire – même des caisses en bois – peut devenir GTA compatible. Comment ? Grâce à une attache universelle que l’on peut installer/visser sur la plupart des paniers et sacoches. Cet adaptateur est vendu moins de 10 euros en ligne.

Le Snapit de Racktime

Marque de référence dans le monde du porte-bagages, Racktime a créé un système de fixation unique pour toute une ribambelle d’accessoires. Appelé Snapit et coûtant une vingtaine d’euros, il s’installe uniquement sur les porte-bagages racktime à l’aide de quatre vis.

Source : Lars Scnaider pour Ortlieb Les sacoches Ql 3.1 ont trois points de fixation. Source : tm studios pour Ortlieb

Une fois en place, il suffit d’y glisser les accessoires compatibles jusqu’à entendre un « clic ». Le déverrouillage s’effectue simplement en tirant sur une languette. Mieux, il est possible d’installer un verrou sur cet adaptateur et de protéger les accessoires du vol. Cependant, l’adaptateur ne supporte qu’un poids maximum de 12 kilos, autrement dit, il n’est pas compatible avec les sièges bébés.

Le QL de Ortlieb

Ortlieb est une marque allemande réputée pour la robustesse de ses accessoires vélo. Les cyclotouristes apprécient particulièrement ses sacoches. La marque s’est notamment distinguée par sa technologie « QL », pour « quick lock » (verrouillage rapide). Ortlieb en est à la troisième version du QL, dénommée QL3.1. Certains porte-bagages sont directement compatibles avec ce système, quand d’autres nécessitent l’installation d’un petit kit.

Concrètement, il s’agit de mettre sur n’importe quel porte-bagages un rail de côté. Ce dernier présente trois petits points picots. La sacoche vient se clipser fermement dessus en un tour de main. Ces points de contact (deux sur la partie haute de la sacoche et un en bas) en font un système d’ancrage extrêmement stable.

Notons aussi qu’Ortlieb commercialise aussi un autre produit très pratique : un porte-bagages arrière dont la particularité est de pouvoir être installé ultra rapidement. Quel intérêt ? « Passer d’un vélo de course, d’un gravel ou un VTT à un vélo de navetteur en 15 secondes seulement », comme l’affirme la marque sur son site internet. Ce porte-bagages se harnache sur la tige de selle et au niveau de la cassette ou sur la fourche si votre vélo ne dispose pas d’œillets. Pour les enlever, il suffit d’actionner trois petites poignées. Il est, cela va sans dire, compatible avec le QL.

Récapitulons

Acheter un porte-bagages sans se pencher un minimum sur les caractéristiques de son biclou, c’est le meilleur moyen de jeter de l’argent par les fenêtres. Un porte-bagages peut être monté à l’avant, à l’arrière ou sur la tige de selle. S’il s’agit de porter du lourd, on privilégiera les porte-bagages arrière, notamment si l’objectif est d’installer, à terme, un siège enfant. Pour faciliter la vie des cyclistes, de nombreuses sociétés ont lancé des systèmes de fixation rapides des accessoires tels MIK, GTA (KlickFix), Snapit ou le QL.

