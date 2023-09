Samsung Galaxy S24 : design, fiche technique… ce que l’on sait sur la future gamme de smartphone

Les Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra commencent à se dévoiler doucement dans diverses fuites et rumeurs. Design, photo, prix et date de sortie... Pour tout savoir sur la future gamme, ça se passe là.

Si les Samsung Galaxy S ont tendance à pointer le bout de leur nez en début d’année, nous en savons déjà beaucoup grâce aux multiples fuites sur les futurs Galaxy S24, attendus autour de février ou mars 2024.

Petit tour d’horizon des rumeurs sur les flagships des smartphones Galaxy. Cet article sera mis à jour régulièrement avec les dernières fuites et rumeurs.

Contrairement à ce qu’indiquait une rumeur du début d’année, il devrait bien y avoir un modèle Plus en 2024. La gamme s’étalerait comme suit :

Galaxy S24 ;

Galaxy S24 Plus ;

Galaxy S24 Ultra.

Design et écran des Galaxy S24

Sur le design, aucun visuel officiel ou rendus 3D à peu près fiable n’a fuité. On peut cependant s’amuser avec les rendus du Galaxy S24 Ultra imaginés par 4RMD.

Concept de Galaxy S24 Ultra réalisé par un fan. // Source : 4RMD Concept de Galaxy S24 Ultra réalisé par un fan. // Source : 4RMD

Plus prosaïquement, le leaker Ice Universe, très bien informé quand il s’agit de Samsung, a publié une série de tweets affirmant que le Galaxy S24 Ultra pourrait laisser tomber le design avec écran incurvé pour un écran complètement plat. Cela irait dans le sens de l’histoire puisque le Galaxy S23 Ultra était déjà moins bombé que son prédécesseur.

Cela amènerait les bordures à prendre un peu d’embonpoint. Comptez 3 mm en haut et en bas et 3,42 mm sur les côtés. Le ratio corps/écran passerait à 88 %, le plus bas depuis le Galaxy S10.

Toujours selon Ice Universe, le cadre du S24 Ultra pourrait être constitué de titane, ce qui le rendrait plus résistant.

Nouveauté de taill pour les Galaxy S24 et S24+, les deux smartphones profiteraient enfin d’un écran LTPO, ce qui permettrait de descendre jusqu’à 1 Hz le rafraichissement de l’écran, améliorant ainsi l’autonomie.

Photo : quelques informations font surface

Pour l’heure, nous ignorons totalement la configuration photo des deux modèles de base. L’Ultra quant à lui devrait jouer l’immobilisme. Ice Universe avance la configuration photo suivante :

Capteur principal 200 Mpx (Isocell HP2) ;

Ultra grand angle avec IMX 564 de 12 Mpx ;

Téléobjectif X3 avec capteur IMX 754 de 12 Mpx ;

Téléobjectif X10 avec capteur IMX 754+ de 12 Mpx (recadré en 10 Mpx).

Le Samsung Galaxy S24 Ultra changement le capteur de son téléobjectif X10 sans beaucoup plus de précisions.

Performances : retour à l’Exynos ?

Les Galaxy S23 nous avaient enthousiasmé, notamment du fait que pour la première fois, ils étaient tous équipés d’un processeur Snapdragon. Jusqu’ici Samsung nous avait habitué à proposer les Snapdragon uniquement aux États-Unis et en Corée du Sud.

La firme de Suwon reviendrait sur cette décision dès les Galaxy S24. Samsung serait bel et bien décidé à réintégrer un Exynos dans ses prochains flagships.

L’Exynos 2400, ce serait son nom, aurait au moins pour lui de rattraper en partie son retard. Sa partie GPU notamment, conçue en partenariat avec AMD, rappelons le, s’équiperait de 12 coeurs GPU RDNA2, soit deux fois plus que l’Exynos 2200. On s’attend à une puissance graphique équivalente à celle du Snapdragon 8 Gen 2. Espérons toutefois que la puce ne surchauffera pas trop et évitera les erreurs de jeunesse de l’Exynos 2200, première puce coconçue par Samsung et AMD qui nous avait beaucoup déçus. Une chose est sûre, plus les mois avancent, plus les rumeurs vont dans le sens d’un S24 sous Exynos.

En outre, ce SoC gravé en 4 nm serait le premier d’un smartphone Samsung à ne prendre en charge que les applications en 64-bit. Cela ne changerait en pratique pas énormément de choses : un peu plus de RAM pour le système, un léger gain en sécurité et c’est bien tout.

Toujours du côté de la performance, Samsung passerait le Rubicon et opterait pour une configuration de base en 12 Go de RAM + 256 Go de stockage. De quoi accueillir les prochaines version de One UI qui sont toujours plus gourmandes en espace.

Vers une meilleure batterie et une charge plus rapide ?

Côté autonomie, nous n’avons pour l’heure aucune info sur le Galaxy S24. En revanche, les Galaxy S24 Plus et S24 Ultra devrait, d’après Sam Mobile, afficher respectivement 4900 mAh et 5000 mAh. On aurait donc une hausse de 200 mAh pour le Plus tandis que le Ultra ne devrait pas évoluer sur ce point.

Sur la charge, les sources divergent. Ice Universe, qui fait autorité, avance une charge de 45 W sur le Galaxy S24 Ultra, comme les deux années précédentes. Mais le leaker RGcloudS, moins reconnu dans le milieu, avance que Samsung pourrait passer la charge à 65 W. Pour y parvenir, Samsung aurait changé la structure de ses batteries pour les rendre plus denses, en s’inspirant des voitures électriques. À priori, le passage au 65 W ne serait pas pour tout de suite, car la certification du S24 auprès des autorités chinoises laisse plutôt penser que nous partirions sur un status quo.

Prix et date de sortie

Pour l’heure, nous ignorons tout des prix et des disponibilités des Galaxy S24. C’est normal, le lancement est encore loin. Nous pouvons cependant nous appuyer sur le lancement des Galaxy S23.

Pour rappel, les ventes ont débuté le 17 février 2023 avec une présentation le 1ᵉʳ février. Voici pour rappel les prix de départ pratiqués :

Galaxy S23 (8 + 128 Go) : 959 euros ;

Galaxy S23 Plus (8 + 256 Go) : 1219 euros ;

Galaxy S23 Ultra (8 Go + 256 Go) : 1419 euros.