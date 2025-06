Voici un prix jamais vu sur le Samsung Galaxy S24, l’un des meilleurs flagship de l’année dernière

Le Samsung Galaxy S24 est un smartphone qui a tout pour plaire, même son prix puisqu’il est disponible à 389 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Alors que le Samsung Galaxy S25 est le dernier coq dans la basse-cour, il ne faut pas oublier les générations précédentes qui, d’une part, sont encore largement compétitives, mais surtout, qui sont beaucoup plus intéressantes financièrement. Avec ses 7 ans de mises à jour annoncées à sa sortie en 2024, le Samsung Galaxy S24 a encore de très beaux jours devant lui. D’autant qu’en ce moment, vous pouvez l’avoir avec 56 % de remise par rapport à son lancement. Sûrement l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment si vous cherchez un nouveau smartphone.

Les points forts du Samsung Galaxy S24

Un design vraiment réussi et un gabarit compact des plus agréables

Un écran, un affichage et une luminosité au pinacle

Samsung promettait 7 ans de mises à jour en 2024, vous en avez jusqu’en 2031

Le Samsung Galaxy S24 a été lancé à 899 euros. Un prix qui prend un coup dans l’aile chez Cdiscount puisqu’il est affiché à 405 euros. Pendant quelques jours, avec le code 15DES129, vous pouvez l’avoir pour 389 euros.

Samsung Galaxy S24, un petit gabarit qui cache de grandes choses

Avec le Samsung Galaxy S24, qui est l’itération la plus abordable de la gamme, la marque coréenne a fait le pari de la compacité. Elle propose un smartphone de 70,6 x 147 x 7,6 mm pour seulement 167 g. Autant dire que vous le sentez à peine dans la poche, qu’il tient très bien en main et que sa manipulation s’en retrouve très aisée. Les finitions restent premium, avec un dos mat qui ne garde pas les traces de doigts.

Il est en plus certifié IP68, ce qui signifie qu’il résiste à l’eau et à la poussière. On regrette juste que Samsung ait réservé le cadre en titane aux versions haut de gamme. Ici, on se contente de l’aluminium. Cela n’enlève en rien l’aspect premium du téléphone, protégé qui plus est par un revêtement Gorilla Glass Victus 2. Et ce n’est pas tout, le Samsung Galaxy S24 est un bon smartphone à bien d’autres égards.

Un smartphone soigné à ne pas négliger

Le Samsung Galaxy S24 est équipé d’un très bel écran : une dalle Oled LTPO de 6,2 pouces qui affiche de la Full HD+, soit 2 340 x 1 080 pixels avec une fréquence d’affichage adaptative allant de 1 Hz à 120 Hz. La luminosité est impressionnante puisqu’elle monte à 2 376 cd/m² en HDR. Petit bémol toutefois : tout comme pour le revêtement, Samsung a réservé le traitement antireflet au Galaxy S24 Ultra, ce qui ne joue pas en la faveur du modèle classique.

Pour l’aspect photo, il y a quelques petits soucis d’autofocus et de netteté. Sur un segment tarifaire similaire, la concurrence comme le OnePlus 12 ou le Google Pixel 7a font mieux. Des mises à jour sont sorties depuis, elles ont peut-être amélioré ce point. Enfin, côté autonomie, vous en avez pour une journée d’utilisation avec seulement 4 000 mAh compatible charge « rapide » 25 W et charge sans-fil.

Pour en apprendre plus sur le Samsung Galaxy S24, notre test complet est à votre entière disposition.

