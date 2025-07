Le Samsung Galaxy S24 FE est à moitié prix pour le tout dernier jour des soldes d’été

Ce n’est peut-être pas la dernière génération, mais ça reste du beau produit : le Samsung Galaxy S24 FE, le flagship abordable de 2024, s’affiche en solde chez Boulanger pour 399 euros au lieu de 752 euros.

La gamme FE, pour Fan Edition, sort chez Samsung entre deux générations dites classiques. C’est une version du smartphone qui se situe légèrement sous le modèle de base avec quelques compromis techniques pour baisser son prix. La marque a pris en compte les retours des utilisateurs du S24 pour corriger le tir et proposer cette itération à cheval entre le milieu de gamme et le haut de gamme. Un smartphone qui, à sa sortie, était quelque peu plombé par son prix. Un défaut qui s’efface pendant les Soldes d’été 2025 puisqu’il est possible de se le procurer presque à moitié prix.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 FE

Les performances générales permettent de tout faire

L’IA est bien intégrée et ne pousse pas à l’utilisation

Un très bel écran, lumineux et très bien fini

Au lieu de 752 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S24 FE est actuellement en promotion à 399 euros chez Boulanger grâce à 50 euros de remise au panier (10 euros par tranche de 100 euros) et à une ODR de 100 euros – valable jusqu’au 27 août 2025.

Un Samsung Galaxy S24+ qui ne dit pas son nom

Avec le Samsung Galaxy S24 FE, la marque coréenne propose un smartphone qui se rapproche beaucoup du Samsung Galaxy S24+. En témoigne sa dalle de 6,7 pouces dont le design est étrangement proche de son modèle. Ses dimensions de 158,5 x 75,9 x 7,7 mm pour 196 g font qu’il tient bien en main et qu’il est, par conséquent, très agréable à utiliser.

L’expérience passe en très grande partie par son écran Dynamic AMOLED 2X en 2340 x 1220 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 120 Hz, là où le S24+ avait une dalle OLED LTPO. L’image est belle, l’affichage est fluide et la luminosité HDR est bonne, sans atteindre les sommets du S24+. Dans la même gamme, le Xiaomi 14T Pro fait mieux, mais il coûte presque 400 euros de plus.

Des performances adaptées à un usage polyvalent

À l’intérieur du Samsung Galaxy S24+, vous retrouvez le processeur Exynos 2400e. C’est une variation du Exynos 2400 présente dans la gamme des S24 classique, la seule différence étant que le cœur principal est cadencé à 3,1 GHz au lieu de 3,2 GHz. En l’état, vous pouvez tout lancer, jeux ou applications et ne pas être inquiété le moins du monde.

Le bloc photo est lui aussi similaire, avec un léger changement là aussi : un téléobjectif qui passe de 10 à 8 Mpx. Pas de quoi s’alarmer là non plus, les photos et vidéos restent d’excellente facture pour immortaliser vos plus beaux souvenirs. Un mot sur la batterie, pour finir, avec une puissance de 4 700 mAh qui permet une autonomie de 15 h en usage mixte. En étant économe, vous pouvez tenir une journée, voire deux jours. Là où ça coince, c’est sur la charge qui n’est pas rapide, puisqu’elle plafonne à 25 W, ce qui fait qu’elle passe de 0 à 100 % en 1h15 environ.

Le test complet du Samsung Galaxy S24 FE est beaucoup plus complet et vous offre tout ce qu’il y a à savoir sur ce smartphone qui vaut clairement le détour.

Le guide d’achat sur les meilleurs smartphones permet de comparer les caractéristiques du S24 FE avec ceux d’autres modèles passés entre nos mains.

