Boulanger casse le prix de ce smartphone Motorola avec écran OLED 120 Hz pour la fin des soldes 

Si vous attendiez les soldes pour changer de smartphone sans vous ruiner, le Motorola Moto G86 5G est un bon candidat. Il propose un bon rapport qualité-prix avant la fin des soldes : il passe de 351 euros à 299 euros chez Boulanger.

Entre 200 et 300 euros, il est tout à fait possible de trouver des téléphones avec un bon rapport qualité-prix… Certaines références voient même leur prix baisser pendant les soldes, comme ce Motorola Moto G86. Il met en avant un design soigné, un écran de qualité et une configuration solide, le tout pour moins de 300 euros après 15 % de réduction.

Les forces du Motorola Moto G86

Un design soigné et robuste

Un écran pOled lumineux à 120 Hz

Une puce efficace et une batterie de 5 200 mAh

Au lieu d’un prix barré à 351,99 euros, le Motorola Moto G86 se trouve désormais en promotion à 299,99 euros sur le site Boulanger.

Un appareil solide qui ne manque pas d’élégance

La série Moto G de Motorola n’est pas la plus haut de gamme, mais se montre plutôt convaincante pour son prix. Le Moto G86 a quelques jolis arguments pour plaire, à commencer par son design. Élégant avec sa surface en cuir végane au dos, il est agréable en main et ne manque pas de solidité avec ses certifications IP68 et MIL-STD 810H, une norme militaire qui assure un bon fonctionnement à des températures extrêmes et une résistance aux chocs et aux vibrations.Â

La face avant est épurée, avec un écran aux bords plats et d’une diagonale de 6,6 pouces entouré de bordures visibles, mais assez fines. Il opte pour une dalle pOLED en définition 2 712 x 1 220 pixels avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. De plus, la marque promet 4 500 nits, un boost de luminosité pour en profiter plus sereinement en extérieur.

Une configuration équilibrée

Sous le capot, le Moto G86 est animé par une puce Dimensity 7300 couplée 8 Go de RAM. Les ralentissements sont rares, mais ils existent. Dans l’ensemble, l’usage reste agréable et les joueurs occasionnels y trouveront leur compte. Pour assurer une bonne expérience utilisateur, le smartphone tourne nativement sous Android 15, dont l’interface est proche d’Android stock.Â

Au dos, on découvre un capteur grand-angle de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Un module photo qui manque de polyalence, mais qui devrait proposer des résultats corrects en plein jour.

Enfin, à propos de l’autonomie, Motorola intègre une batterie de 5 200 mAh pour pouvoir encaisser une journée sans broncher. Quant à la charge de 30 W, celle-ci permet de récupérer rapidement des pourcentages.

Si vous souhaitez comparer le Motorola Moto G86 avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

