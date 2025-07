Boulanger casse le prix de cet excellent TV LG QNED de 65 pouces pour la fin des soldes

Un TV 65 pouces, dalle QNED 4K UHD, 60 Hz, HDR et WebOS. Un format XXL pour en prendre plein les yeux, sans vider le compte grâce à cette promotion aujourd’hui chez Boulanger : 699 euros au lieu de 1 099 euros.

Le LG 65QNED82 reste fidèle à l’ADN de la marque coréenne : un téléviseur bien pensé pour la maison, avec un grand format 65 pouces, une dalle QNED 4K et un affichage à 60 Hz. De quoi profiter d’une image soignée, bien calibrée, sans chercher des performances de gaming ou de home cinéma hors de prix. Pour les soldes d’été, Boulanger déboute le prix de 400 euros.

Les points forts de ce LG 65QNED84A

Une Dalle QNED 65 pouces 4K UHD Ã 60 Hz

Une bonne partie connectique

Un système WebOS complet et intuitif

Au lieu de 1 099 euros, le LG 65QNED84A est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Boulanger.

Une grande dalle QNED calibrée pour le salon

Le QNED 65 pouces de LG ne cherche pas à jouer la surenchère technique. Son affichage 4K UHD repose sur une dalle LED, associée à la technologie maison Quantum Dot / NanoCell. Avec pour résultat des couleurs équilibrées, une bonne gestion de la luminosité même en pleine journée, et un rendu fidèle sur les contenus HDR.

Le traitement AI via le CPU Processeur α7 AI 4K Gen8 avec Dynamic QNED Color, ajuste en temps réel le contraste et la netteté selon les scènes. Le mode jeu propose aussi un tableau de bord dédié pour régler ses préférences à la volée. Le tout reste fluide avec du 60 Hz, suffisant pour séries, films, sport ou TV du quotidien, mais limité pour les consoles de jeux.

La taille 65 pouces donne de la présence à l’image dans n’importe quel salon, sans virer dans l’excès côté prix ou encombrement.

Des connectiques modernes et une interface sans prise de tête

Le WebOS 25 est au cœur de cette TV, avec ses Quick Cards thématiques (musique, jeux, télétravail, etc.) et ses profils utilisateurs pour personnaliser l’expérience. L’AI ThinQ assure un contrôle vocal simple, et la Magic Remote facilite la navigation grâce à son pointeur et ses raccourcis.

Côté connectique, c’est classique, mais complet : 3 HDMI 2.0, 1 USB 2.0, sortie optique, prise jack 3,5 mm, Ethernet RJ45, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5. On trouve aussi AirPlay 2 et Google ChromeCast pour projeter facilement ses contenus.

Ici pas de Dolby Vision ni Atmos, mais un son Virtual Surround solide pour une TV à ce prix. Le design sobre, avec pieds latéraux, s’intègre aisément dans toutes les pièces. Le TV est aussi compatible avec les supports écran de norme VESA 300 x 200.

Afin de comparer le LG 65QNED84A avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV du moment.

