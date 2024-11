Quelles sont les installations Home Cinéma compatibles Dolby Atmos recommandées ?

Doter votre installation Home Cinéma d’un système de hauteur Dolby Atmos peut vous permettre de renforcer l’immersion – grâce à un rendu plus fidèle et surtout tridimensionnel de la bande son. Voici nos conseils pour une installation au millimètre.

L’ensemble Home-Cinéma 5.1 Sony permet de ne faire courir aucun fil au milieu du salon.

Passer à une installation Home Cinéma Dolby Atmos incluant des haut-parleurs de plafond permet de délivrer une expérience sonore plus immersive – à condition de disposer d’une source (audio seul, jeux vidéo, lecteur Blu-ray…) et d’un contenu compatible. Nous avons sélectionné quelques recommandations d’installations Home Cinéma compatibles Dolby Atmos.

De multiples considérations sont bien sûr à prendre en compte, comme la marque des enceintes, de l’ampli, ou bien du choix entre un système complet et dédié, ou d’une barre de son plus simple.

Quels sont les équipements nécessaires pour faire une installation Home Cinema compatible Dolby Atmos ?

Profiter de la technologie Dolby Atmos ne s’improvise pas et requiert d’installer un matériel spécifique dans le salon. Assurez-vous d’abord d’avoir une TV qui répond à vos attentes. Ensuite, vos appareils doivent être compatibles avec cette technologie. Ce qui comprend le lecteur Blu-ray, la console de jeux, et votre box Internet. Des applications de SVoD comme Netflix, Prime Vidéo, Disney+ ou encore Apple TV+ proposent, en effet, des contenus qui exploitent cette technologie.

Il en est de même pour certaines plateformes de streaming audio, dont Tidal et Apple Music – proposés sur certaines box et certains mediacenters OTT (ou “over the top”, autrement dit une Apple TV, une Nvidia Shield TV, Shield TV Pro, un Chromecast avec Google TV ou un Google TV Streamer, par exemple). Au-delà, il vous faut un équipement de restitution audio adapté à cette technologie.

En terme matériel, il est nécessaire d’avoir des packs dédiés au Dolby Atmos qui viennent s’ajouter à votre système.

1 paire d’enceintes compatible Dolby Atmos , vous permet de passer vers un système 5.1.2, 7.1.2, 9.1.2, etc.

, vous permet de passer vers un système 5.1.2, 7.1.2, 9.1.2, etc. 2 paires d’enceintes compatibles Dolby Atmos, on passe vers un système 5.1.4, 7.1.4, 9.1.4, etc.

Quelques chiffres pour bien comprendre l’organisation

Les ensembles 5.1 sont composés de 5 enceintes et d’un caisson de basses (le .1). Il y a donc deux enceintes à l’avant, une enceinte centrale et deux enceintes à l’arrière (aussi appelées satellite) associées au caisson, souvent sans fil. Cela représente un bon compromis pour obtenir une immersion déjà convaincante.

Ensuite, si votre amplificateur le permet, il est assez simple d’ajouter une paire d’enceintes pour passer sur une configuration dite « 5.1.2 » ou plus. La nomenclature Dolby Atmos ajoute effectivement un .2 à la convention lancée par les installations Surround. Ce « .2 » signifie la présence de deux haut-parleurs censés être fixés en hauteur, au niveau du plafond. Or, pour des installations domestiques ayant des contraintes légitimes en matière d’intégration, ces haut-parleurs sont logés sur le haut des enceintes et orientés vers le haut afin de réfléchir le son sur le plafond. Il est également possible d’avoir des enceintes dédiées à ces effets de hauteur. Celles-ci sont alors typiquement placés sur les enceintes frontales.

En outre, certains systèmes sont dit « 5.1.4 » par exemple. Dans ce cas, il y a des haut-parleurs dirigés vers le plafond à la fois sur les enceintes/barre de son avant mais également sur les enceintes arrières.

Ces dernières configurations sont plus complètes offrant une immersion vraiment accrue.

Le meilleur choix d’installation Home Cinema Dolby Atmos 5.1.2

Bien connue des audiophiles, la marque Klipsch propose depuis plusieurs années une gamme d’enceintes parfaitement adaptées pour une installation Home Cinéma Dolby Atmos. La marque s’en tient au même design élégant quels que soient les modèles ou éléments. On a donc des éléments noirs avec des drivers apparents couleur cuivre.

Ce qui donne du corps à cet ensemble d’enceintes Klipsch, c’est le rendu des aigus et des medium par un tweeter devenu une véritable signature chez le constructeur. Dans les films, les conversations sont claires, tandis que simultanément, les bruits plutôt tirant vers le bas du spectre, comme les bruits de moteur, par exemple, restent puissants et particulièrement bien définis.

Autre avantage de cette solution : son installation est simple. La paire d’enceintes frontales censées rendre les sons venus du haut n’a pas besoin d’être fixée au plafond. Elles peuvent être directement posées sur la paire de colonnes.

Cet amplificateur propose pas moins de 80W par canal, ce qui est suffisant pour ce type d’installations dans tous types de pièces, y compris si celles-ci sont assez vastes.

Notre recommandation de set 5.1.2 Dolby Atmos :

L’alternative compacte : des enceintes Focal Sib Evo Atmos 5.1.2 et un amplificateur Pioneer

L’ensemble d’enceintes Sib Evo Atmos 5.1.2 de Focal est un choix très populaire pour entrer dans l’ère du Home Cinéma Dolby Atmos. On parle d’un ensemble particulièrement compact qui saura se fondre plus facilement dans un petit salon ou salon de taille moyenne de 10 à 50 m2.

Autrement dit, les sons puissants se marient avec brio avec des dialogues clairs, et des sons d’ambiance moins forts, mais toujours extrêmement bien définis. Ce système complet est très polyvalent, ce qui en fait un choix idéal pour les films, les jeux ainsi que la musique compatible Dolby Atmos.

Les deux enceintes frontales, qui incluent bien évidemment les fameux haut-parleurs orientés vers le plafond pour renforcer l’effet Dolby Atmos, s’accompagnent d’un caisson de basse qui délivre un son profond et percutant. Les enceintes satellites sont sans fil, ce qui simplifie l’intégration. Seul reproche de cet ensemble : de l’avis général, l’expérience la plus immersive est obtenue dans une zone précise de la pièce, que d’aucuns trouvent un peu limitée.

Toutefois, ce système est, vous l’aurez compris, plutôt adapté à des petits espaces ou des espaces de taille moyenne. C’est là, justement, où il brille. Du côté de l’ampli, on vous conseille d’opter plutôt pour un Pioneer VSX-935 pour son côté compact, ses performances et pour le fait qu’il fonctionne très bien avec les enceintes Focal. Le Pioneer VSX-935 propose, en plus des technologies Dolby Atmos et DTS:X, des sources audio tierces en haute résolution. C’est donc une option plutôt adaptée à ceux qui aiment autant le cinéma que la musique.

Voici un exemple de kit :

Nos autres recommandations d’enceintes Home Cinéma

Les combinaisons ampli/enceintes sont quasi infinies, mais nous avons choisi pour vous quelques modèles de référence en fonction de la taille de votre pièce :

Faites le choix d’une barre de son Dolby Atmos

Si vous voulez faire le choix d’une barre de son capable de répondre à vos attentes, voici une sélection de quelques références.

Samsung HW-Q995D La barre de son pensée pour la Home Cinéma

Modèle haut de gamme, la Samsung Soundbar Cinematic Q-series HW-Q995D est une option à considérer pour les pièces petites à moyenne. Le constructeur assure que le système est l’équivalent d’une installation Dolby Atmos 11.1.4. Il est composé d’une barre de son, d’un caisson de basses et de deux enceintes satellite, à placer à l’arrière. Ces hautes performances s’appuient un total de 22 haut-parleurs au total, dont 15 pour la seule barre de son. Un woofer est intégré dans le caisson de basses et les 6 derniers haut-parleurs prennent place dans les enceintes satellite.

Selon plusieurs retours, le rendu est particulièrement convaincant, surtout dans les petites pièces – où la barre peut réellement donner l’impression d’un ensemble assez vaste grâce à ses drivers orientés dans diverses directions, dont le plafond et les côtés.

Ses utilisateurs apprécieront qu’il propose une connectique HDMI 2.1, qui permet notamment aux gamers de jouer en 4K à 120 images par seconde, tout en profitant de la qualité Dolby Atmos. Si vous êtes intéressés, nous vous proposons de lire notre test de la Samsung HW-Q995D.

Bose Smart Ultra Soundbar La barre de son complète

Bose Smart Ultra Soundbar La barre de son complète

Les larges tweeters à ruban affinent les hautes fréquences Dialogues améliorés par IA

Dialogues améliorés par IA Son délié avec une belle spatialisation Dolby Atmos non pris en charge depuis Tidal, Apple Music et Amazon Music en WiFi Disponible à 969 € sur Amazon

Cette barre de son Bose reprend les atours de la Soundbar 900 et son design réussi. En son sein, se trouvent 9 transducteurs, dont cinq positionnés au centre, encadrés de 4 « boomers » pour les graves.

Surtout, la barre de son intègre deux tweeters à ruban horizontaux orientés vers le haut pour un son à effet Dolby Atmos. On regrette que ce dernier ne soit pas pris en compte dans son usage Wi-Fi. De même, la barre de son est seule, sans enceinte surround.

Toutefois, la qualité audio que nous avons pu constater est d’excellente facture. La barre de son Bose est capable de placer des sons indépendamment de ses limites physiques. Vous avez la possibilité de profiter de contenus de grande qualité avec un son irréprochable. Son prix à 999 euros n’est pas forcément à la portée de tous les bourses. Notre test de la Bose Smart Ultra Soundbar est disponible à la lecture.

Yamaha True X 40 La barre de son évolutive

Cette barre de son est particulièrement intéressante. La Yamaha True X 40 peut être utilisée seule, mais aussi s’intégrer dans un système Home Cinéma. On parle donc d’un ensemble évolutif. On peut ainsi commencer avec la barre puis s’équiper d’un caisson de basse SW-X100A et compléter le tout avec deux enceintes surround WS-X1A pour au final obtenir une configuration sur 4.1.2 canaux.

Yamaha True X40A // Source : Yamaha

Bien entendu, l’ensemble est compatible Dolby Atmos. Le rendu sonore est aussi bon en film qu’en musique. L’ensemble vous place au centre d’une véritable immersion audio. La puissance totale délivrée est de 300 watts. Pour une pièce de taille moyenne, cet ensemble est tout à fait pertinent.

Cette barre de son modulaire a pour avantage de s’adapter à n’importe quel type de budget. En bref, il est possible d’investir dans la Yamaha True X 40 seule pour moins de 500 euros.

Le Dolby Atmos est une technologie brevetée qui repose sur un enregistrement plus fin de la piste sonore, ainsi que du matériel chez vous, autorisant un placement précis des sons dans l’espace. La différence avec les systèmes Surround est que chaque source sonore est placée dans un espace virtuel en 3D, et non plus seulement bi-dimensionnel. Pour cela, les installations compatibles Dolby Atmos disposent de haut-parleurs placés en hauteur, ou conçus pour réfléchir une partie des pistes sur le plafond.

L’enregistrement lui-même doit être plus précis, granulaire. Très concrètement, le réalisateur d’un film doté de la technologie doit mobiliser des techniques de captation sonore plus fines et complexes incluant la notion d’espace. La technologie implique ainsi le concept d’objet sonore : chaque personnage, chaque item visible à l’écran et qui est susceptible d’émettre un son, correspond à un objet virtuel doté de dimensions et placé précisément dans cet espace virtuel tridimensionnel.

Le résultat peut être assez bluffant. On peut entendre, par exemple, une conversation entre deux personnages au milieu d’une foule plus distinctement, sans que des bruits plus sourds n’écrasent vraiment la perception sonore de ce qui apparaît à l’image comme le cœur de l’action.

Tout savoir sur les installations Home Cinéma Dolby Atmos

Est-il possible de mélanger les marques dans une installation Dolby Atmos ?

Sur le papier, rien n’interdit de panacher les marques d’enceintes dans votre installation Dolby Atmos. Pour profiter d’un rendu de qualité, cette approche est toutefois largement déconseillée. En effet, toutes les enceintes ne se valent pas, chaque marque d’enceintes a une sonorité différente, et les sets d’enceintes Dolby Atmos sont généralement optimisés pour fonctionner ensemble.

Passer outre ce conseil risque de vous faire perdre beaucoup en termes d’immersion. Opter pour des enceintes plafond de marque différente peut, par exemple, étouffer ou exagérer des sons censés passer au-dessus de vous. Certains utilisateurs préfèreront cependant cette approche, notamment ceux ayant déjà investi dans un système 5.1 qu’ils souhaitent upgrader par étapes.

L’idée étant ici d’adoucir un peu le tarif d’une installation complète en étalant son financement. Il convient toutefois de souligner que le résultat ne pourra dans une écrasante majorité des cas égaler, dans l’intervalle, celui délivré par un ensemble d’enceintes de la même marque.

Barre de son ou enceintes 5.1 : vers quoi se tourner ?

L’expérience la plus immersive provient des enceintes home cinéma 5.1 (ou plus), car le son entoure littéralement l’utilisateur. En revanche, l’installation d’un home cinéma n’est pas chose aisée : il faut une pièce adaptée, sans trop de mobilier, où les nombreux câbles peuvent être dissimulés. Les barres de son ont l’avantage de s’installer très facilement, sans installation contraignante et avec plus de discrétion. La contrepartie est une spatialisation sonore moins bonne que sur un kit d’enceintes, mais qui reste largement meilleure que les haut-parleurs d’un téléviseur.

Faut-il vraiment avoir des enceintes au plafond pour bénéficier de Dolby Atmos ?

Pour obtenir la meilleure immersion sonore possible et profiter au mieux du rendu Dolby Atmos, installer des enceintes au plafond ou en hauteur est plutôt conseillé, surtout dans les grandes pièces, avec beaucoup de hauteur de plafond. Dans les espaces de hauteur plus modeste, ainsi que dans les petits espaces, des alternatives sont toutefois disponibles. Celles-ci reposent sur la capacité du son à se réfléchir sur les parois de la pièce. Certains équipements proposent ainsi des haut-parleurs dirigés vers le plafond.

On trouve cette solution dans les ensembles d’enceintes Dolby Atmos complets – il est d’ailleurs généralement possible, au choix, de poser cette paire d’enceintes inclinées au-dessus de la paire d’enceintes colonnes frontales. Ou de les fixer au mur, à une hauteur suffisante ou à hauteur de plafond en fonction de la hauteur de vos murs. La même approche est reprise par les barres de son Dolby Atmos. Ici, les haut-parleurs sont généralement cachés dans l’élément – mais les haut-parleurs dédiés au plafond sont bel et bien dirigés vers le plafond.

L’avantage de ce type d’éléments sans fixation permanente est une installation plus simple, généralement plus rapide. Les enceintes dirigées vers le plafond ne conviennent cependant pas à tous les espaces. Au-delà de la hauteur de plafond, il n’est pas possible de les installer dans un meuble, par exemple, sous peine de dégrader le rendu sonore. La réflexion dans un caisson change en effet partiellement ou totalement la direction du son.

Les barres de son Dolby Atmos sont-elles aussi performantes que les systèmes avec enceintes séparées ?

À côté des installations Dolby Atmos complètes, certains utilisateurs préfèrent opter pour une solution bien plus compacte et minimaliste, à savoir une barre de son. Ces dernières sont un univers à part entière. Certaines viennent avec un simple caisson de basse, misant tout sur une collection de haut-parleurs directement dans la barre, qui exploitent la réflexion des différentes pistes sonores sur les murs.

D’autres proposent un set plus complet de haut-parleurs détachés – qu’il faut connecter en filaire, avec certaines références proposant une connectivité sans fil. Dans de petits espaces, une barre de son Dolby Atmos performante peut délivrer un résultat assez bluffant. L’illusion fonctionne en revanche un peu moins bien si vous avez une belle hauteur de plafond. Au-delà, la puissance de ces systèmes est souvent plus limitée qu’un set d’enceintes avec amplificateur.

Ce qui peut être un avantage, comme un inconvénient. Dans un appartement, par exemple, mal insonorisé, cette puissance en moins n’est généralement pas un problème – surtout si vous risquez de déranger le voisinage avec un son un peu trop fort. Mais dans les grandes pièces, ce manque de watts peut réduire nettement le côté immersif de la technologie Dolby Atmos. En plus d’une moins bonne spatialisation des sons. Le choix entre une barre de son ou une installation plus complète dépend donc largement de l’espace dans lequel vous souhaitez établir votre Home Cinéma.

Notez qu’en plus de votre système Home Cinéma, il est possible de profiter du Dolby Atmos via certains casques gaming – ce qui est particulièrement utile pour les jeux vidéo. Il faut que ces derniers soient certifiés pour la technologie. Deux références sont particulièrement recommandées : le Razer Nari Ultimate et le SteelSeries Arctis 9X.

Tous les contenus sont-ils compatibles Dolby Atmos ?

Malheureusement, tous les contenus disponibles en Blu-ray, jeux vidéo ou contenus en streaming ne proposent pas forcément le son Dolby Atmos. Au-delà de l’installation, il faut souligner que la technologie implique une prise de son plus granulaire, dès la phase de production. Chaque source sonore correspond à un « objet » placé en post-production dans un espace virtuel en 3D, et animé manuellement pour correspondre à l’image.

Ce n’est donc pas quelque chose qui s’improvise. Certes, des algoritmes dopés à l’IA comme le DTS:X peuvent émuler à la volée une certaine immersivité sonore. Mais rien n’égale réellement un rendu Dolby Atmos sur une installation adaptée. C’est pourquoi il convient de toujours vérifier sur la boîte du contenu la présence du logo Dolby Atmos pour être sûr de pouvoir profiter de ce rendu sonore plus réaliste.

Dans certains cas, il peut être nécessaire de changer d’équipements-source pour que tout fonctionne. Notamment le lecteur Blu-ray, la box internet et/ou le Player fourni par votre fournisseur d’accès à internet. On vous conseille de vous rapprocher de votre opérateur pour en savoir plus.

Côté jeux vidéo, la PlayStation 5, la Xbox One, et les Xbox Séries X et S sont toutes compatibles Dolby Atmos. Quant au jeu sur PC, il vous faudra une carte graphique récente, capable de transmettre de l’audio via un port HDMI 2.0 ou 2.1. Dans certains cas il vous faudra également acheter une licence Dolby Access via le Microsoft Store. Et bien sûr détenir un jeu compatible. Gears 5, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Warzone ou encore Forza Horizon 5 proposent tous la technologie Dolby Atmos.

