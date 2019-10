Difficile de s'y retrouver dans les dizaines de références du marché : voici notre sélection de TV 43 pouces, nous avons fait attention de bien sélectionner des TV avec des OS modernes, les dernières technologies HDR et de bonnes performances globales. Certains téléviseurs seront plus esthétiques que d'autres, mais il y en a pour tous les tarifs.

La sélection économique

Cette sélection économique consiste à sélectionner des produits avec un bon rapport qualité-prix. Exit les TV vraiment entrée de gamme, ce sont des TV pour un budget entre 300 et 450 euros.

TCL 43EP660

La TCL 43EP660, par exemple, propose une expérience Android TV avec du HDR10. C’est une TV compatible Bluetooth et équipé d’une barre intégrée sous la dalle LCD, plutôt design. Détrompez-vous, ce n’est pas une barre de son, mais un élément design.

On retrouve une dalle LCD 10 bits 50 Hz native avec un upscaling performant. Le rétroéclairage Direct LED Global Dimming fournit également une bonne luminosité homogène.

La sélection premium

Pour la sélection premium, entre 450 et 700 euros, il y a plus de choix.

Philips The One 43PUS7354

Nous nous sommes orientés vers le modèle de Philips The One 43PUS7354 (déjà évoqué en juillet) avec un design efficace, Android TV, toutes les normes HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG) y compris le Dolby Vision.

Enfin, vous profitez également de la technologie Ambilight trois côtés.

Samsung QE43Q60R

La première TV QLED de notre sélection. En langage non geek, cela signifie qu’un téléviseur QLED est exactement comme un téléviseur LED ordinaire, sauf qu’il utilise des points quantiques (ou boites quantiques) intégrés dans son écran LCD – de minuscules nanoparticules qui améliorent considérablement la couleur et la luminosité par rapport à des dalles LED non quantiques. Le reste des caractéristiques est au niveau de la Philips, avec l’OS Tizen, le support Apple AirPlay 2 et iTunes, mais aussi la compatibilité Google Assistant, Bixby et Amazon Alexa.

La sélection design

Samsung The Frame QLED 43 pouces

Enfin, nous voulions également intégrer The Frame dans cette sélection. Autour de 1 000 euros, la Samsung The Frame QLED 43 pouces reprend la technologie de la TV précédente, mais avec un design très particulier. C’est une TV qui vise à amener les gens à repenser l’intégration d’une TV dans son salon. Samsung commercialise The Frame aux personnes qui préfèrent que leur téléviseur ne soit pas le point central du salon.

Il est censé se fondre dans votre décor et ressembler à une œuvre d’art encadrée lorsque le téléviseur est éteint. En mode Art, The Frame s’adapte à l’éclairage de la pièce pour rendre le contenu à l’écran plus naturel. Vous pouvez choisir parmi des centaines d’œuvres d’art de plusieurs musées.

Pourquoi une TV de 43 pouces ?

43 pouces, c’est évidemment une petite taille de diagonale quand on regarde les TV les plus populaires de 2019 qui proposent des diagonales d’écran de 55 et 65 pouces. Le format 43 pouces est tout de même intéressant pour équiper une chambre ou une cuisine, ou un petit salon (parisien). Plus discret qu’une TV de 55 pouces, elle se fondera bien plus dans le décor.

Pour choisir la taille de votre téléviseur, une astuce qui fonctionne généralement très bien est la « règle de 4,5 centimètres par pouce ». Cela indique la distance minimale entre que vous et la TV. Par exemple sur une TV de 43 pouces (4K), il faut être à environ 1,80 mètre de recul par rapport à l’écran. Plus près, vous vous fatiguerez les yeux rapidement et, plus loin, vous allez perdre votre capacité d’immersion. Mais à cette distance, vous aurez une bonne immersion dans toute l’action des films et des jeux vidéo. Dans tous les cas, il ne s’agit que d’une approximation et, idéalement, chaque utilisateur devrait déterminer à quelle distance il se sent le plus à l’aise. Sur les téléviseurs 4K UHD, la définition est si élevée qu’elle n’impose quasiment pas de restrictions, à moins que vous vous mettiez à quelques centimètres de l’écran…

Comment avons-nous réalisé notre sélection ?

Il n’existe pas de dalle OLED au-dessous de 55 pouces actuellement, LG pourrait être capable d’en produire en 2020, car il utilise 4 dalles 4K UHD de 44 pouces pour son écran 8K. Nous nous sommes donc essentiellement intéressés à des écrans LED 4K UHD.

Nous avons fait le choix de TV avec des OS modernes (Android TV, Tizen OS et webOS) qui intègrent les dernières normes HDR. Évidemment, il y a une différence entre la sélection économique qui intègre du HDR10 et les TV plus onéreuses avec du HDR10+ et également du Dolby Vision. Ce sont des TV qui ont reçu des avis positifs des utilisateurs et des marques qui offrent des supports client de qualité. Certaines TV ont des spécificités comme la technologie Ambilight ou un design très percutant.