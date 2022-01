Le numéro deux des constructeurs de TV est le maitre incontesté de la technologie OLED. Pour vous aider à vous y retrouver dans un catalogue de plus en plus touffu nous avons choisi pour vous les meilleures TV LG du marché.

Le TOP 3 des téléviseurs LG en 2022

Solidement installé à la seconde place des producteurs de téléviseurs, LG brille tout particulièrement dans le haut de gamme. Le fabricant coréen a en effet fait depuis plus de 10 ans le choix de l’OLED. Un pari qui lui a réussi puisque ses téléviseurs trustent depuis plusieurs années nos sélections.

La gamme est cependant de plus en plus chargée, au point où il peut parfois être compliqué de s’y retrouver. Nous avons donc choisi de faire le point sur les meilleurs téléviseurs LG.

Les annonces du CES 2022 chez LG

Comme tous les ans LG a profité du CES de Las Vegas pour annoncer ses nouveaux modèles. Au menu rien de très révolutionnaire puisque l’on retrouve la même structure de gamme qu’en 2021 avec de nouvelles dalles. Surnommées LG OLED EX, ces dernières devraient surtout apporter une luminosité en hausse.

Les gammes G2 et C2, devraient en profiter ainsi que d’un nouveau processeur. LG continue aussi de diversifier les formats puisque l’on voit apparaitre un G2 en 97 pouces (excusez du peu), mais surtout un C2 en 42 pouces. Lisez donc cet article pour un tour d’horizon de toutes ces nouveautés.

Ce dernier est particulièrement intéressant puisqu’il s’agit d’un des seuls modèles haut de gamme du marché à être aussi compact. Tout ce petit monde devrait progressivement arriver durant le premier trimestre et nous ne manquerons pas de les tester le plus rapidement possible.

La gamme OLED

La grande force de LG repose dans son avance technologique en ce qui concerne les écrans OLED. Non seulement le fabricant est à la pointe sur la technologie, mais il est aussi le seul à en produire en quantité. Résultat, même des concurrents comme Philips ou Panasonic viennent se fournir en dalle chez LG Display pour leurs téléviseurs OLED !

Désormais assez fournie, l’offre OLED de LG se compose de 5 gammes de produits : Z1, G1, C1, B1 et A1. On y ajoutera la ligne Signature d’écrans enroulables (et hors de prix).

LG OLED77Z1 Pour les plus fortunés

La série Z1 est la plus avancée de chez LG, non seulement on retrouve une dalle OLED de grande qualité, mais aussi une résolution de 8K ! Le tout est bien évidemment déployé sur des diagonales gigantesques (77 et 88 pouces) et vendu à des tarifs stratosphériques. Ce très beau bébé est également livré avec un pied plus proche d’un meuble TV qu’autre chose.

On a bien évidemment droit à une calibration parfaite et à toutes les fonctions gaming avancées de la marque. Une TV de tous les superlatifs donc, mais qui reste malgré tout lourdement handicapée par l’absence de contenus 8 K. Les séries G1 ou C1 offriront un bien meilleur rapport qualité/prix si vous cherchez de très grandes diagonales.

LG OLED55G1 À la pointe

Chez LG, la série G était pendant longtemps une variante de la série C destinée à une fixation murale. Il adoptait donc un design plus sobre et était livré sans pieds, mais avec un support mural. Le G1 change toutefois la donne puisqu’il est doté d’une dalle de dernière génération, aux couleurs un peu plus justes, mais surtout plus lumineux.

On atteint donc une luminosité de 730 cd/m2, soit un des meilleurs scores pour une dalle OLED. En prime, l’on profite toujours de couleurs parfaitement calibrées ainsi que de meilleures performances gaming du marché. C’est donc ce que LG propose de mieux sur sa gamme « grand public ».

Seule véritable faiblesse : il n’est pas très pratique à installer sur un meuble TV classique. Pour tous les détails, lisez donc notre test de la LG OLED55G1.

LG OLED55C1 La référence

Si elle ne représente plus ce qui se fait de mieux chez LG, la série C1 n’en reste pas moins pour nous le modèle de référence du marché. Car s’il est un peu moins lumineux que le G1, ce téléviseur n’en propose pas moins l’une des meilleures images du marché. On conserve aussi le même processeur de traitement vidéo α9 que sur les modèles plus onéreux.

Au-delà de sa très bonne image pour les films et les séries, ce téléviseur est également l’un des meilleurs pour le jeu. Non seulement on a droit à un support parfait du HDMI 2.1 pour les consoles next gen, mais on a aussi droit à un support du GSync pour les joueurs PC. Contrairement au G1, il est livré avec un pied.

Si vous ne savez pas quoi prendre et que vous ne souhaitez pas vider votre PEL, le LG C1 est de loin le modèle offrant le meilleur rapport qualité/prix du marché. On vous renvoie vers le test de la LG OLED55C1 pour plus d’infos.

LG OLED55B1 Le compromis

Si LG met principalement en avant ses séries G1 et C1, ces dernières ne sont pas les seules à être intéressantes. Sur le papier, le LG B1 a tout pour plaire avec son taux de rafraichissement de 120 Hz, l’HDMI 2.1 et un tarif environ 10 % moins élevé que le C1. En pratique on retrouve en ainsi une copie quasi conforme du LG CX sorti en 2020.

Si la dalle est parfaitement calibrée, elle est en revanche nettement moins lumineuse. On mesure ainsi un pic lumineux environ 30 % plus bas que celui de son grand frère le C1. Cela se traduit donc par une moins bonne lisibilité, en particulier dans une pièce lumineuse. Le rendu sonore est également moins satisfaisant, la faute à un pied plastique qui ne joue pas aussi bien le rôle de caisse de résonance.

S’il est globalement de bonne facture, ce LG B1 affiche cependant une différence de prix un peu trop légère face au C1, à voir cependant si vous le dénichez avec une belle promo.

LG OLED55A1 L'OLED pour tous

Vous pensiez que l’OLED était réservé au très haut de gamme ? Ce n’est plus le cas ! LG décline en effet sa technologie pour proposer des TV OLED à des tarifs plus qu’intéressants, réussissant dans le cas de la série A1 à amener le prix d’un 55 pouces sous la barre des 1000 € hors promotion.

Quelques sacrifices ont été faits, notamment du côté du design, que l’on qualifiera de très basique, avec des pieds en plastique assez peu pratiques. On vous recommande d’ailleurs de la monter au mur si possible. L’électronique est aussi un peu moins avancée, pas de HDMI 2.1 au menu par exemple. Le 120 Hz est aussi aux abonnés absents et il faudra se contenter de 60 Hz. Des faiblesses qui limitent donc son utilité pour les gamers.

Les amateurs de cinéma seront en revanche servis puisque l’on conserve les noirs absolus de l’OLED et la calibration aux petits oignons. La luminosité maximum est en revanche bien plus basse que sur le reste de la gamme. On réservera son usage à des pièces qui peuvent être plongées dans l’obscurité.

Malgré des faiblesses, la série A1 pourra intéresser ceux qui veulent une qualité cinéma impressionnante à petit prix.

La gamme Nanocell

Bien que plutôt connu pour ses dalles OLED, LG dispose aussi d’une gamme LCD très complète couvrant principalement le milieu et l’entrée de gamme. Si elle n’est pas mauvaise, loin de là, cette dernière peine à sortir du lot. Les modèles Mini LED retiennent toutefois notre attention.

LG 75QNED99 LG se met au Mini LED

LG s’aventure sur les terres de son grand rival Samsung avec cet écran Mini LED 8K. Le 75QNED99 exploite en effet cette technologie de dalle LCD de dernière génération. Composée de 2500 zones de rétroéclairage, cette dalle est censée apporter un bien meilleur contraste tout en apportant une luminosité inédite sur les écrans OLED.

En pratique les choses sont un peu plus mitigées puisque l’on mesure un taux de contraste de seulement 6000:1. C’est bien meilleur que du LED classique, mais bien en deçà de ce que nous avons mesuré sur d’autres dalles Mini LED. Le TCL 65C825 atteint par exemple les 14500:1. Dans le même ton, le pic de luminosité de 1160 cd/m² ne nous impressionne pas.

On doit cependant saluer le calibrage parfait des couleurs. La mise à l’échelle 8K est aussi plus que solide même si certains contenus Full HD sont logiquement à la traine. Habituellement au top côté gaming LG déçoit ici un peu puisque l’on doit faire l’impasse sur le VRR et le G-Sync.

Malgré quelques faiblesses, cet écran pourra séduire ceux qui cherchent une grande dalle 8K à un tarif (relativement) raisonnable. On vous en dit plus dans notre test du LG 75NED99.

Bien choisir sa télé LG

Quelles sont les origines de LG ?

LG, diminutif de « Lucky-Goldstar » est un « chaebol », un conglomérat coréen présent dans de nombreuses industries allant de l’électronique à la santé en passant par la chimie. La marque s’est d’ailleurs construite en 1947 sur ces activités de chimie, en particulier de plastique.

Ici, c’est la filiale LG Electronics qui commercialise les téléviseurs de la marque. Les dalles sont de leurs produites par une autre filiale, LG Display. Cette dernière vend notamment des dalles TV OLED à des marques comme Panasonic ou Sony.

Quelles sont les gammes chez LG ?

Le catalogue LG est composé de trois gammes :

TV OLED : le meilleur de la marque grâce aux dalles OLED

TV Nanocell : du milieu de gamme LED classique avec quelques modèles Mini LED

TV UHD LED : l’entrée de gamme exclusivement en rétroéclairage LED

Des trois on retiendra avant tout la gamme OLED, ou LG conserve une avance notable. Sans être mauvaises, les autres gammes souffrent d’une concurrence bien plus agressive, en particulier des constructeurs chinois.

Quelles sont les forces des téléviseurs LG ?

S’il y avait un seul point à retenir de LG sur les téléviseurs, c’est la maitrise de la marque sur la technologie OLED. Si d’autres fabricants sont capables d’en fabriquer, c’est LG qui dispose de loin des dalles les plus avancées.

Principal avantage des dalles OLED : leur contraste infini qui offre des noirs parfaits et les rend donc particulièrement adaptées aux films et séries. LG soigne d’ailleurs tout particulièrement la colorimétrie qui est généralement irréprochable.

La marque apporte également une attention toute particulière aux joueurs, que ce soit par un support parfait du HDMI 2.1 pour les consoles ou un support du FreeSync et G-Sync pour les gamers PC.

Dernier point fort notable des TV LG : leur système d’exploitation WebOS qui est actuellement en version 6. Lointain descendant des smartphones Palm du début des années 2010 cet OS brille par sa fluidité et son offre applicative très large.

