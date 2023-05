Vous êtes à la recherche d'une TV pas chère pour vous équiper correctement sans exploser votre budget ? Voici une sélection des meilleurs modèles disponibles à petit prix. Pour ce faire, nous avons placé une limite de budget en dessous de 500 euros et proposé quelques technologies d'écran.

Le top 3 des meilleures Smart TV pas chères

Acquérir un téléviseur de bonne qualité est souvent un réel investissement. Il n’est souvent pas possible pour certains ménages de débourser des sommes d’argent importantes. Vous êtes à la recherche d’un produit performant sans exploser votre budget ? Dans cette sélection de TV pas chères, vous trouverez des modèles d’excellente facture et avec plusieurs technologies d’écran. Pour avoir une sélection restreinte, nous nous sommes limités à des produits vendus sous la barre des 500 euros et que nous avons pu tester dans la mesure du possible.

Bien entendu, il est nécessaire de consentir à quelques concessions, que ce soit en termes technologiques ou même au niveau de la diagonale, mais toujours investir dans de grandes marques. Comprenez, ce n’est pas ici que vous trouverez les meilleures TV du marché. Exit aussi les téléviseurs aux diagonales gargantuesques, vous devrez vous contenter de petites TV 43 pouces, voire même moins.

Dans notre sélection, nous avons choisi des TV à moins de 500 euros. Bien entendu, vous avez droit à des modèles de téléviseurs entrée de gamme, mais qui restent d’une certaine qualité. Le but pour vous est de trouver de bons appareils qui restent au niveau de votre budget.

TCL 43C635 La TV pas chère que nous vous recommandons

Pour ceux en quête d’un téléviseur à petit prix, le constructeur TCL possède un catalogue suffisamment complet pour se placer sur différentes tranches de prix. En l’occurrence, la série C635 est la certitude pour vous d’avoir une TV pas chère de grande qualité.

En termes de fiche technique, il s’agit d’une dalle LCD avec un panneau de couleurs Quantum Dots. Cette TV QLED affiche de l’Ultra HD, avec un pic de luminosité de 377 cd/m2 et un Delta E de 1,96. Des prestations correctes même si quelques détails peuvent se perdre en chemin. Une nouvelle fois, la partie audio de la TV TCL est en retrait, mais il est possible de la compenser avec une barre de son.

C’est dans le volet gaming que la TV pas chère se distingue. La C635 n’a certes pas de ports HDMI à la norme 2.1 mais elle supporte des technologies comme le VRR et l’ALLM. Lors de notre test, nous avons aussi mesuré un input lag de 9,3 ms, soit l’un des plus bas du marché. Enfin, il supporte les signaux Ultra HD et Dolby Vison à 60 Hz. Si vous êtes à la recherche d’une TV gaming pas chère, c’est le modèle qu’il vous faut.

Au niveau de l’interface, c’est Google TV qui gère le téléviseur TCL. Cette dernière est très réactive et il est possible d’installer un très grand nombre d’applications. Vous avez accès à tous les services de SVoD disponibles. À partir de 50 pouces, la TCL C635 est proposée à 449 euros. Pour ceux à la recherche d’une TV pas chère, lisez notre test de la TCL C635.



Toujours chez TCL, il est possible de monter en gamme si vous profitez de promotions. En l’occurrence, la série C735 profite de la technologie QLED avec une image contrastée et un blooming maîtrisé. Comme pour la série au-dessus, vous avez aussi droit à d’excellentes prestations dans la partie gaming. À la seule différence que cette série est à 549 euros, mais qu’il est possible d’acheter un modèle moins cher grâce aux différentes promotions. Nous vous conseillons de lire notre test de la TCL 55C735 pour en apprendre plus.



Hisense 50A7GQ La TV pas chère polyvalente

Sur le secteur des TV à petit prix, la marque chinoise Hisense s’est fait un nom avec des modèles de qualité sans rogner sur les prestations. En l’occurrence, la A7QG dans sa version 55 pouces est une TV pas chère avec de sérieux atouts. Cela passe d’abord par un design sobre, sans défaut de fabrication malgré un petit exotisme sur la forme du pied.

Pour ce qui est de la dalle, cette dernière use de la technologie QLED. Cette dernière offre de très bons résultats en matière de colorimétrie. Elle écrase les noirs offrant moins de détails dans les images. Le taux de contraste constaté est de 1050:1, mais le blooming est maîtrisé. Dans nos mesures, le pic de luminosité 375 cd/m2 est un peu faible, mais le Delta E à 2,93 offre des couleurs plus fidèles. En revanche, pas de filtres antireflets, ce qui peut être un réel problème.

Dans le volet gaming, la TV pas chère embarque les technologies VRR et ALLM. Il est même possible d’obtenir de l’Ultra HD à 60 Hz. Vous avez aussi droit à 3 entrées HDMI 2.1 pour y brancher les consoles de nouvelle génération. Pendant notre test, le temps de retard à l’affichage était de 14,2 ms, ce qui est correct si vous êtes regardant sur ce genre de données.

À partir de sa version 55 pouces, la TV Hisense est commercialisée à moins de 500 euros. Si vous cherchez un téléviseur pas cher, ce modèle est des plus attractifs. Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre test de la Hisense 50A7GQ.



Si vous êtes à la recherche d’une TV Samsung pas chère, il n’y a pas 36 solutions. Il faut se tourner vers des gammes à la technologie un peu moins prestigieuse, mais capable de vous satisfaire au quotidien. La TV LED Samsung TU50CU7105 fait partie de la gamme Crystal qui est celle aux tarifs les plus accessibles.

Au sein de la fiche technique, il s’agit d’une TV LCD à rétroéclairage LED avec une diagonale de 50 pouces. Elle vous propose une image en Ultra HD en 4K avec plusieurs compatibilités. Vous avez droit au HDR10, HDR10 ou encore HLG. La luminosité et le contraste sont aussi de très bonne qualité, bien gérés par le Micro Dimming UHD, qui s’occupe de l’ensemble en grande intelligence.

La gestion quotidienne de cette TV pas chère est assurée par le logiciel TizenOS. Ce dernier offre un haut niveau de personnalisations avec même un mode Gaming. Cette TV connectée vous permet aussi de profiter d’une expérience utilisateur très attractive avec toutes les applications de SVoD disponibles sur le marché.

Cette TV sortie en 2023 n’est certes pas un foudre de guerre au niveau des performances, mais la Samsung Crystal reste tout de même intéressante sur le plan du rapport qualité/prix. En effet, dans sa version 50 pouces, celle-ci est vendue pour 499 euros.



Xiaomi TV P1E 43 La TV à l'excellent rapport qualité/prix

La marque Xiaomi se distingue par la polyvalence de son catalogue avec notamment des téléviseurs. La Xiaomi TV P1E n’entend pas révolutionner le secteur avec tout d’abord un design certes standard, mais très efficace. Celle-ci n’aura aucun problème à s’intégrer dans votre salon.

Cette TV possède une dalle LCD Ultra HD 4 K. Au regard des mesures et des tests, ne vous attendez pas à des performances éblouissantes. Par exemple, le contraste de la P1E est un peu faible tandis que la colorimétrie se contente du minimum syndical. Le traitement MEMC assure une bonne fluidité de l’image. La TV Xiaomi offre des prestations convenables au global.

Dans sa partie gaming, cette TV pas chère souffre de quelques lacunes. Notamment un input lag de 19 ms, qui place le modèle loin derrière la concurrence. Pour jouer à des jeux en ligne, nous ne recommandons pas ce modèle. De manière générale, la Xiaomi TV P1E 43 n’est pas une bonne TV pour le gaming.

À l’animation, c’est Android TV qui se charge de l’ensemble. Comme pour toutes les télévisions au global, la partie audio est négligeable et ne peut être améliorée que par une barre de son. Pour sa version 43 pouces, la Xiaomi TV P1E est proposée à 449 euros, mais peut se trouver encore moins chère grâce à des promotions.



Phillips 43PUS8007 La TV Ambilight pas chère

Au sein du catalogue des TV Phillips, la gamme Ambilight a une place toute particulière auprès des consommateurs. Si vous êtes à la recherche d’un modèle plus accessible, il faut se tourner vers le LCD. La PUS8007 est intéressante dans sa diagonale de 43 pouces puisque la TV est vendue en dessous des 500 euros.

Il s’agit d’une dalle LCD 4K capable de proposer une image de bonne qualité. On regrettera surtout des angles de vision plus étroits. Elle reste compatible Dolby Vision, HLG ou encore HDR10+. Surtout, la TV pas chère de chez Philips se pare de la technologie Ambilight pour offrir une meilleure immersion au quotidien.

Le volet gaming de la TV Philips est de bonne qualité même si, comme vous pouvez vous en douter, les performances ne sont pas à la pointe. Les deux ports HDMI 2.0 sont capables de supporter les signaux à 60 Hz avec le VRR. Alors certes le temps de retard à l’image est un peu élevé, mais la TV reste agréable pour jouer à des jeux vidéo.

Cette version du téléviseur souffre de quelques lacunes au niveau de l’image, mais aussi des prestations audio. Toutefois, dans sa version à 43 pouces et grâce aux promotions, il est possible de l’obtenir pour 449 euros.



Samsung Smart Monitor M7 La recommandation pour les étudiants

Cette référence est un peu plus particulière puisqu’il ne s’agit pas d’une TV à part entière. Le Samsung Smart Monitor M7 est un écran PC. C’est un investissement idéal pour les jeunes étudiants ou les personnes ne regardant que très peu la télévision de manière « classique ». Elle présente une dalle de 32 pouces au format 16/9 et des bordures plutôt fines.

Pour l’usage global, pas de tuner TV TNT. Vous vous appuierez sur le logiciel TizenOS, déjà omniprésent sur les TV Samsung. Une fois le moniteur connecté à votre réseau Wi-Fi, il est possible de profiter d’un grand nombre d’apps. Au choix, YouTube, Disney+, MyCanal ou encore Netflix viendront égayer vos soirées comme sur un téléviseur classique. Surtout, la télécommande est un précieux allié.

La dalle VA 4K dispose d’un rafraîchissement à 60 Hz. Nos mesures ont permis de déceler un pic de luminosité à 240 cd/m2 et un contraste de 2308:1. Dans la partie gaming, le Smart Monitor M7 possède un temps de réponse un peu élevé. Si vous avez un usage un peu mixte, l’écran PC est capable de vous épauler.

Un dernier mot sur la connectique proposée. Celle-ci est plutôt complète avec trois ports USB 2.0 de type-A et deux emplacements HDMI 2.0. Pour alimenter votre PC, se trouve un port USB-C qui permet de grimper jusqu’à 65 W. L’écran est aussi compatible AirPlay 2 et Samsung Dex. Le produit est vendu à 349 euros et notre test complet du Samsung Smart Monitor M7 est disponible.



Comment trouver un téléviseur pas cher ?

Quelles marques de TV sont les plus fiables ?

Il n’y a pas de réelle réponse universelle à cette question tant l’expérience de chaque client peut être différente. Notre conseil, si jamais vous devez acheter une TV pas chère, tournez-vous vers des marques reconnues pour leurs qualités TV. Pour vous y retrouver, nous avons consacré des guides d’achats pour quelques constructeurs :

Où acheter des TV pas chères ?

La première tentation est de trouver des modèles de TV LED à petit prix en supermarché ou dans les magasins de grande distribution. Sachez qu’il n’est pas forcément nécessaire d’autant plus que vous n’avez pas toutes les informations disponibles. Sur internet, il est possible de trouver des modèles de téléviseurs intéressants et à petit prix. Pour ce faire, les revendeurs mettent en avant des promotions assez alléchantes que notre équipe Bons Plans a pu dénicher.

