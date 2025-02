Test du TV Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 : une fiche technique impressionnante et de belles prestations

Très connue pour ses smartphones et autres objets connectés, la marque Xiaomi propose également des téléviseurs et notamment la série TV S Mini LED 2025 proposée en plusieurs tailles. Dotée d’une dalle LCD Ultra HD avec rétroéclairage Mini LED, elle veut offrir un excellent rapport qualité prix. En voici nos impressions.

Annoncés en fin 2024, les téléviseurs Xiaomi TV S Mini LED sont déclinés en 55, 65 et 75 pouces à partir de 600 euros. Ils veulent rivaliser avec les grandes marques du secteur installées depuis plusieurs décennies en séduisant un public aussi large que possible notamment avec des technologies parmi les plus récentes.

Nous avions déjà testé un modèle de la marque, mais nous avions été déçus. Est-ce que ces TV feront mieux ? Nous avons passé au crible la version de 55 pouces pour voir de quoi il retournait exactement. Sur le papier, le téléviseur Xiaomi TV S Mini LED est capable d’afficher une image d’une définition Ultra HD avec une dalle LCD embarquant un système de rétroéclairage Mini LED prometteur d’un effet de blooming limité et d’une bonne gestion des noirs.

En outre, il est doté d’un filtre de Quantum Dots pour les couleurs et Xiaomi promet un pic de luminosité de 1200 cd/m², ce qui est loin d’être ridicule, surtout à ce prix où les TV proposent plutôt moins de 700 cd/m² et pourrait lui permettre d’être utilisé dans des pièces relativement éclairées. Pour offrir une image de qualité, ce téléviseur est aussi compatible avec les formats HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ ainsi que IMAX Enhanced, rien que cela !

Ajoutez le support d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, la présence de 2 entrées HDMI 2.1 « plein pot » et la prise en charge des dernières technologies d’optimisation pour les jeux vidéo. Bref, tout ce qu’il faut, sur le papier, pour rivaliser avec les ténors du marché. La qualité est-elle bien là pour autant ? En voici le verdict complet.

Fiche technique

Modèle Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 Dimensions 1226 mm x 767 mm x 280 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 55 pouces Compatible HDR Dolby Vision, HDR10+ Ports HDMI 3 Compatible Surround Dolby Atmos Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 25 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant Efficacité énergétique G Fiche produit

Le test a été réalisé sur un téléviseur Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 qui a été prêté par la marque

Design, des pieds en canard

Le téléviseur Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 est le plus petit de cette série.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il est installé sur deux pieds en Y inversé qui sont en plastique, mais assez robustes pour maintenir solidement l’écran à la verticale. Ils sont à visser par le dessous avec une position « en canard » qui permet une bonne stabilité et évite ainsi tout risque de basculement.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’intégralité du châssis est aussi en plastique ne reflétant pas une qualité vraiment Premium, mais en cohérence avec son positionnement tarifaire. On ne peut pas dire non plus qu’il soit vraiment fin, malgré l’utilisation du rétroéclairage Mini LED normalement synonyme d’une épaisseur contenue. Comptez effectivement 8,5 cm d’épaisseur, au niveau inférieur. C’est 1,5 cm de plus que le modèle Thomson 43QG7C14, par exemple, et bien plus que les modèles OLED. La qualité de fabrication du téléviseur semble bonne.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les pieds sont écartés de 109 cm sur le modèle de 55 pouces. Notez la profondeur de 31 cm, ce qui permet de l’installer sur un meuble relativement peu profond et peu large. Comptez sur une élévation de 6 cm environ pour pouvoir installer une barre de son devant. Le montage sur un support mural est possible avec une fixation VESA300.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les connectiques

Concernant les connectiques, le téléviseur propose deux entrées HDMI 2.1 supportant le 144 Hz Ultra HD ainsi que les fonctions VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode). C’est aussi le cas pour la troisième entrée HDMI sans qu’elle puisse prendre en charge le 144 Hz car limitée à 60 Hz. La prise HDMI 2 permet le retour audio vers une barre de son via la technologie eARC. Il y a aussi une prise Antenne et une autre pour le satellite, le cas échéant. Notez également la présence de deux prises USB-A pour lire des contenus multimédias depuis une clé USB ou un disque dur externe. Il y a un port Ethernet, un emplacement PCMCIA, une sortie audio optique et une prise casque sur ce modèle.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, le téléviseur est compatible Wi-Fi 6 (autorisant de hauts débits) et Bluetooth 5.2. Il supporte les technologies Chromecast et AirPlay pour l’envoi de contenus audio ou vidéo depuis un appareil sous Android ou iOS. La connectivité est donc très complète sur ce téléviseur qui n’a rien à envier aux modèles plus haut de gamme.

La télécommande, grande, mais pas rétroéclairée

La télécommande livrée avec le téléviseur Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 est relativement grande. En plastique, elle dispose de boutons assez petits. On peut compter sur la présence de tous les chiffres pour accéder rapidement aux chaînes favorites et d’autres touches dédiées aux plateformes de streaming, comme Netflix et YouTube.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Malheureusement pas rétroéclairée, ce que nous regrettons toujours un peu, elle s’avère plutôt ergonomique, même si on peut lui reprocher d’avoir le bouton Retour juste en dessous de la croix directionnelle, entre la touche Accueil et Xiaomi TV+ et non pas à l’extrémité gauche, plus facile à attendre. La précédente génération avait le même « problème ». Il y a un petit coup de main à prendre, mais on s’y fait. Bluetooth, il n’est pas nécessaire de pointer vers le TV pour exécuter une commande.

L’image, une forte luminosité pour le prix demandé

Le téléviseur Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 est donc doté d’une dalle capable d’afficher une image avec une définition Ultra HD embarquant un système de rétroéclairage Mini LED comptant 308 zones (pour la version 55 pouces).

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez que le modèle de 65 pouces dispose de 392 zones alors que le TV de 75 pouces est doté de 512 zones. Plus il y a de zones et plus le téléviseur est capable de bien gérer les effets de blooming (halo autour des objets clairs sur des fonds sombres, caractéristique des TV LCD et dont les TV OLED sont totalement dépourvus). Concrètement, sur ce téléviseur de 55 pouces, on peut apercevoir quelques halos, notamment sur des extraits affichant des lumières dans la nuit, mais l’effet reste relativement contenu. Cela reste toutefois acceptable même pour des personnes exigeantes.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Nous avons également beaucoup apprécié le haut niveau de contraste.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les angles de vision de ce téléviseur sont à peine satisfaisants, un écueil des modèles LCD. On peut apprécier une bonne fluidité des images avec des séquences qui sont bien reproduites à l’écran. Que cela soit avec un disque Blu-ray ou des programmes diffusés en streaming, nous n’avons pas constaté de défaut majeur sur ce point. Aucune trainée n’est à déplorer.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, l’effet de postérisation qui peut mener à des dégradés de couleurs disgracieux n’est pas présent sur ce modèle, ce qui est une bonne chose.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour l’image, le téléviseur propose plusieurs modes que chacun appréciera : Standard, Vif, Film, Sport, Jeu, Moniteur, Filmmaker pour les contenus SDR et Standard, Vif, Film, Jeu, Moniteur, IMAX et Filmmaker pour les programmes HDR.

À l’œil, celui qui permet d’obtenir le meilleur rendu « cinéma » est le mode Filmmaker. En outre, ce modèle prend en charge les contenus Dolby Vision et inclut également la fonctionnalité Dolby Vision Filmmaker, garantissant ainsi une fidélité optimale aux intentions des réalisateurs.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Rappelons également que le HDR10+ est supporté.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Outre le mode Filmmaker, le mode Film n’est pas mal non plus (nous verrons pourquoi un peu plus bas). Avec ces deux modes, on peut ainsi profiter de belles séquences avec une image plutôt chaude, peut-être un peu trop pour les plus exigeants.

Les mesures, sondes à l’appui

Avec des contenus HDR, la fidélité des couleurs est excellente, car la mesure moyenne révèle une valeur nettement inférieure au seuil de référence (Delta E moyen de 1,33 pour un seuil de 3). Cela signifie que le téléviseur est très bien calibré en sortie d’usine (sur les modes Film et Filmmaker). Les espaces colorimétriques, selon les sources, sont relativement bien couverts, dans la moyenne des TV LCD.

En outre, la gestion de la luminosité des scènes est tout à fait acceptable. À l’écran, on profite ainsi d’un bon niveau de détails, notamment sur les séquences les plus lumineuses, mais également sur des scènes particulièrement obscures.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Nous avons pu mesurer un pic de luminosité de 877 cd/m² en mode Filmmaker, ce qui est tout à fait satisfaisant pour ce segment de marché. Les modèles LCD les plus lumineux peuvent dépasser les 2100 cd/m² voire plus pour certains modèles, notamment chez TCL avec le 65C89B (2143 cd/m²), Sony avec le Bravia 9 (2698 cd/m²), ou Hisense avec le 65U8NQ (2720 cd/m²), par exemple et dans les mêmes conditions. À titre de comparaison aussi, le Hisense 55E7NQ Pro (dalle QLED) propose une luminosité maximale de seulement 306 cd/m², le TCL 55C805 (dalle QLED) a été mesuré à 904 cd/m² tandis que le Sony Bravia 7 propose une luminosité de 1869 cd/m².

Attention cependant, le niveau de luminosité n’est pas constant, selon les tailles de mires que nous utilisons. Pour une zone très petite, la luminosité maximale est légèrement inférieure à 400 cd/m² alors qu’elle dépasse les 1100 cd/m² pour une zone occupant 50% de la surface de l’écran.

Avec des contenus « standards », ou SDR, en mode Filmmaker, la fidélité des couleurs est tout juste fidèle (Delta E à 2,99 pour un seuil de 3). La température moyenne de couleurs, de 6061 K, d’après nos mesures, est un peu trop basse par rapport à la valeur idéale qui est de 6500 K. Cela donne un rendu des couleurs plus chaud qu’attendu, mais acceptable malgré tout. Ce qui est un peu plus problématique, c’est le suivi du gamma avec les réglages par défaut proposés par la marque.

En effet, sur notre modèle de test, avec le niveau à 5 %, la mire a refusé de « s’allumer » provoquant un pic qui ne devrait pas être (cf graphique ci-dessous). Les autres niveaux sont cohérents, en mode Filmmaker, même si on peut constater une chute avec la valeur à 95 %. On peut « arranger » le problème du premier pic à 5 % en modifiant le niveau de gamma (-1) depuis les menus de configuration, mais cela ne corrige pas la valeur pour 95 %.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Si on passe en mode Film, avec les réglages par défaut, la courbe du gamma est cohérente pour les premières valeurs sur l’échelle de gris, mais chute pour les mesures les plus élevées. À l’image, cela peut se traduire par l’affichage de contenus qui ne sont pas assez lumineux par rapport à ce qu’ils devraient être. Concernant la fidélité des couleurs, la moyenne grimpe à 3,8, ce qui est encore acceptable bien qu’au-dessus du seuil. Avec ce dernier mode, la qualité des scènes à l’écran est cohérente sur les différentes séquences que nous avons l’habitude de diffuser pour évaluer le rendu. En outre, les mesures nous ont permis de révéler une température moyenne des couleurs de 6339 K, ce qui est relativement proche de la valeur idéale (6500 K).

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

N’ayant pas pu mettre la main sur un autre exemplaire de ce téléviseur, espérons que seul notre modèle de test est touché par ces « petits soucis » de pics. Concrètement, toutefois, pas de panique, dans les différentes scènes que nous avons pu évaluer à l’œil, cela ne se voit pas. Cependant, les mesures sont là pour valider les réglages par défaut réalisés par la marque en sortie d’usine et notre rôle de vous alerter sur de potentiels problèmes même si ceux-ci peuvent ne pas être forcément très visibles.

Gaming, excellent allié pour les jeux vidéo

Sur ce modèle, Xiaomi n’a pas fait les choses à moitié non seulement concernant l’image pour les films et les séries, mais également pour la partie gaming. En effet, à l’image des modèles Premium et haut de gamme, la dalle supporte la fréquence maximale de 144 Hz, ce qui est aussi le cas du Thomson 43QG7C14 et de plus en plus téléviseurs dès le milieu de gamme. Cela est possible avec une définition Ultra HD, mais en acceptant de jouer en Full HD, on peut même monter jusqu’à 240 Hz, comme certains TV Hisense et TCL. Cela ne sert à rien pour les consoles (limitées à 120 Hz), mais pour les personnes qui jouent avec un PC puissant, cela peut avoir son importance.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez également la prise en charge des technologies d’optimisation pour les jeux notamment l’AMD FreeSync Premium et le VRR (Variable Refresh Rate) permettant d’éviter le déchirement des images. La norme ALLM (Auto Low Latency Mode) est également supportée offrant un temps de retard à l’affichage réduit. Nous avons ainsi pu mesurer un input lag de seulement 13,7 ms (Ultra HD mode Jeu), ce qui est tout à fait acceptable significatif de moins d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran. Bonne nouvelle, le format Dolby Vision pour les jeux est supporté, jusqu’à 120 Hz.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La luminosité du mode Jeu est de 875 cd/m² d’après nos mesures, et on peut dire que les couleurs sont fidèles puisque nous avons relevé un Delta E moyen de 2,82 donc inférieur au seuil de 3.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme la quasi-totalité des autres marques, telles que Sony, TCL, LG, Hisense, Panasonic, Philips ou Samsung, le téléviseur offre la possibilité d’afficher une barre de jeux permettant d’afficher les informations sur le signal vidéo et de régler rapidement certains paramètres pour les jeux vidéo.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

On peut ainsi régler le mode HDMI ainsi que le renforcement de luminosité pour éclairer les contenus, le cas échéant. Notez que cette fonction est inactive pour les contenus Dolby Vision Gaming. D’autres paramètres sont configurables comme la luminosité adaptative, la netteté, la colorimétrie, la saturation ou le gamma.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le son, un manque de spatialisation

Si l’image est satisfaisante pour ce modèle, le son n’est pas trop décevant. En effet, le téléviseur est doté de deux transducteurs de 12,5W chacun, ce qui est plus que la plupart des modèles des autres marques, surtout à ce niveau de prix. Notez la compatibilité avec le format Dolby Atmos.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Alors oui, il n’y a pas d’effet de spatialisation ni de réelle chaleur, mais disons que l’ensemble fait le travail, si tant est que l’on ne monte pas trop le volume. Les dialogues sont clairs, mais là aussi, il faut éviter de mettre à fond au risque d’avoir une distorsion très importante. Bien entendu, l’ajout d’une barre de son, à minima seule et si possible avec un caisson de basses sans fil permettront d’entrer dans une autre dimension (sonore).

Interface, Google TV aux commandes

Les téléviseurs Xiaomi TV S Mini LED sont animés par le système d’exploitation Google TV. Ce dernier propose une page d’accueil avec certains contenus suggérés ainsi qu’une bande d’applications préinstallées.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi celles-ci, la plateforme de téléchargement en propose d’autres. Particulièrement fournie, elle doit combler les plus exigeants.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Par défaut, il y a la plupart des applications de streaming dont Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, France TV, TF1+, M6+, Arte et bien d’autres.

À l’image des applications Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channel, par exemple, le téléviseur propose sa propre application de diffusion gratuite d’actualités, de divertissements, de films, de programmes de télé-réalité, etc. Baptisée Xiaomi TV+, cette application offre la possibilité d’accéder à plusieurs chaînes en direct via Internet. Il y a un bouton dédié sur la télécommande pour accéder rapidement à cette plateforme.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Tous les menus de configuration sont intégrés au sein de ceux de Google TV. L’interface est relativement sobre et assez complète pour offrir toutes les possibilités de paramétrage que l’on peut désirer. Seul bémol, il faut repasser à chaque fois par le menu de configuration pour modifier les modes d’image alors que chez d’autres fabricants, des options permettent d’y accéder plus rapidement.

À l’usage, la navigation est fluide.

Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Si vous souhaitez tout savoir sur l’interface Google TV, nous vous invitons à lire le dossier complet que nous lui avons consacré.

Consommation

Pour la consommation électrique, nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, « les 100 » pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglée sur le mode Film. Dans ces conditions, reproduites pour tous les tests de téléviseurs sans les modes d’économie d’énergie activés et le capteur de luminosité désactivé, le téléviseur consommait à peine 40 Wh en moyenne. C’est très raisonnable.

Pour la série en HDR (Dolby Vision Sombre plus précisément) The Black Mirror sur Netflix, nous avons obtenu une consommation moyenne de 58 Wh. Là aussi, c’est relativement faible. La consommation en veille est de 0,5 Watt.

Prix et date de sortie

La série Xiaomi TV S Mini LED 2025 est disponible et déclinée en 55, 65 et 75 pouces pour des prix respectifs de 599 euros, 799 euros et 1099 euros.