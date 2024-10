Des tailles plus raisonnables et des prix serrés pour les dernières TV Xiaomi

Après le lancement de ses téléviseurs de 85 et 100 pouces, la marque Xiaomi vient d’officialiser la commercialisation de la série TV S Mini LED avec trois modèles de 55, 65 et 75 pouces à partir de 600 euros.

Lors de la présentation de son dernier flagship, le Xiaomi 14T et son compère, le Xiaomi 14T Pro, la marque chinoise en a profité pour annoncer la commercialisation d’une nouvelle gamme de téléviseurs XXL. Cette série, baptisée Xiaomi TV Max compte deux modèles de 85 et 100 pouces voulant répondre aux attentes du marché à savoir des téléviseurs toujours plus grands pour des prix toujours plus bas. Disponible à partir de 1300 euros seulement pour le 85 pouces, ces téléviseurs semblent techniquement bien lotis et pourraient séduire un large public.

Pour compléter son offre, la marque chinoise vient d’annoncer le lancement de la série Xiaomi TV S Mini LED. Celle-ci est composée de trois modèles de 55, 65 et 75 pouces s’appuyant sur une dalle LCD avec un système de rétroéclairage Mini LED et un filtre de Quantum Dots pour les couleurs. Xiaomi précise que le TV de 55 pouces dispose de 308 zones contre 392 zones de gradation locales pour les modèles de 65 pouces, tandis que la version de 75 pouces propose 512 zones.

Xiaomi promet un pic de luminosité maximal de 1200 cd/m², ce qui est plutôt correct pour un téléviseur LCD, même si certains modèles de marques, telles que TCL ou Hisense montent à plus de 2000 cd/m². La marque communique sur un taux de contraste particulièrement élevé qui serait de 7000:1 (sans compensation).

Des TV avec des capteurs de luminosité

En outre, on peut compter sur une compatibilité avec le format HDR Dolby Vision IQ. Les lettres IQ signifient qu’il y a un capteur de luminosité intégré capable de faire moduler la luminosité de l’écran pour s’adapter au mieux aux conditions d’éclairage de la pièce et sélectionner automatiquement le mode d’image le plus adapté.

En cas de visionnage en plein après-midi, on sera en Dolby Vision Lumineux pour mieux lutter contre la lumière ambiante tandis que le soir, dans la pénombre, le téléviseur passe automatiquement en mode Dolby Vision Sombre.

Notez la compatibilité Dolby Atmos avec un système audio 2x15W.

De bons compagnons pour les jeux vidéo

Les téléviseurs Xiaomi TV S Mini LED sont animés par le système Google TV avec son lot d’applications. Ils intègrent un processeur associé à 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Pour le gaming, ces modèles sont bien lotis avec une capacité de rafraîchissement maximale de 144 Hz en Ultra HD pouvant ainsi supporter le branchement avec une console de dernière génération, mais surtout un PC Gaming.

La technologie Game Boost que l’on trouve aussi sur les TV LCD de TCL et Hisense permet même de monter jusqu’à 240 Hz en Full HD.

Côté connectiques, il y a trois entrées HDMI dont deux supportent les signaux Ultra HD à 144 Hz et une propose le retour audio (eARC). Les téléviseurs sont Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Il y a aussi une prise Ethernet, une sortie audio optique, une prise casque et deux ports USB-A.

Les TV Xiaomi reposent sur deux pieds et proposent un écran sans bordure pour laisser un maximum de place aux images. Le cadre est gris foncé.

Disponibilité et prix des téléviseurs Xiaomi TV S Mini LED

La marque propose le modèle de 55 Xiaomi TV S Mini LED à 600 euros. Comptez sur un prix de 800 euros pour la version de 65 pouces et 900 euros pour le modèle de 75 pouces.