On a vu la nouvelle sacoche vélo 2-en-1 d’Ortlieb, plus légère et moins chère pour vos trajets en ville

Avec son poids réduit, sa capacité identique et son imperméabilité, la sacoche vélo Ortlieb Vario Lite découverte à l’Eurobike 2025 se transforme toujours aussi facilement en sac à dos.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

La sacoche vélo permet de se débarrasser du sac à dos lorsque l’on roule à vélo électrique ou mécanique, pratique pendant les fortes chaleurs. Mais elle n’est pas souvent pratique en dehors du vélo, ce qui a généré une catégorie de produits 2-en-1 avec fonction sac à dos.

Ortlieb avait lancé la Vario, concurrencée depuis par Vaude ou encore Decathlon en France. La marque allemande réagit avec une nouvelle version inédite Lite, qu’elle présente au salon Eurobike 2025 (Allemagne).

Une sacoche vélo Ortlieb Vario Lite toujours aussi pratique

Nous avons découvert ce modèle Ortlieb Vario Lite, qui n’existe que dans une seule version de capacité 22 litres, contre 20 ou 26 litres pour la Vario de base. Lite signifie léger en anglais, le poids baisse ainsi à 1,18 kg, par rapport à 1,36 kg pour la Vario 20 L.

Le rabat avec poche latérale cache la fixation vélo ou les sangles de transport. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pourtant, les dimensions sont plus imposantes : 49 cm de haut, 32 cm de large et 24 cm d’épaisseur, tout en conservant une charge possible de 9 kg. La différence est une structure allégée en nylon, que l’on remarque de prime abord par une poche avant dont la fermeture est désormais latérale (non étanche). Cependant, le rabat reste aussi léger, facile à manipuler et à retirer.

La sacoche vélo Ortlieb Vario Lite. // Source : Ortlieb

La fixation au vélo électrique est de type QL 2.1, (Quick Lock), mais ne profite pas de la nouvelle version QL 3.1. Côté transport, la Vario Lite perd la sangle de poitrine, tandis que la base de la sacoche ne possède plus de renforts.

Baisse de poids, baisse de tarif !

A l’intérieur, Ortlieb a toutefois conservé une pochette pour ordinateur portable et une plaque de protection côté fixation vélo. La fermeture est de type rolltop, et le sac reste totalement imperméable avec une certification IP64, flanqué de la mention « Waterproof » chère à la firme teutonne.

Une sacoche imperméable et un compartiment ordinateur. // Source : Ortlieb

L’Ortlieb Vario Lite arrive cet été, avec une taille unique en 22 litres et en quatre coloris. Lite pour un poids réduit, mais également un allègement du prix, qui devrait osciller autour de 160 euros (vs 185 euros en Vario 20 L). Enfin, le fabricant produit cette sacoche vélo en Allemagne à l’instar des autres références de la gamme.