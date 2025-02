Decathlon retire 200 € sur ce vélo électrique avec 90 km d’autonomie, idéal pour vos trajets en ville

Le Decathlon Elops 920 E Connect est un bon vĂ©lo Ă©lectrique pour se dĂ©placer en ville, notamment grĂące Ă son autonomie de 90 km. Si vous ĂȘtes intĂ©ressĂ©s, sachez qu’il coĂ»te 200 euros de moins chez l’enseigne de sport prĂ©fĂ©rĂ© des français.

Decathlon, l’entreprise spĂ©cialisĂ©e dans le sport, dispose d’un catalogue bien fourni cĂŽtĂ© vĂ©lo Ă©lectrique, avec des prix relativement abordables par rapport Ă la concurrence. Son modĂšle Elops 920 E Connect est idĂ©al pour se dĂ©placer en ville, notamment pour son autonomie trĂšs satisfaisante. Pour les intĂ©ressĂ©s, sachez qu’il se nĂ©gocie 200 euros de moins.

Les atouts du Decathlon Elops 920 E Connect

Un vélo confortable avec un cadre ouvert

Des fonctions connectées

Une autonomie solide : jusqu’Ă 90 km

Habituellement vendu Ă 1 899 euros, le Decathlon Elops 920 E Connect se trouve actuellement en promotion Ă 1 699 euros sur le site officiel. Le modĂšle en coloris blanc est affichĂ© au mĂȘme prix. Vous pouvez baisser le prix de la facture avec les aides de l’Ă©tat.

Un vélo connecté confortable

Le Decathlon Elops 920 E Connect a fiĂšre allure avec son coloris bleu canard. Hormis quelques pliures de soudure et les cĂąbles apparents, ce VAE a un design soignĂ©. Pour le transporter, avec ses 26 kg (taille M et L), il fait partie des poids lourds du marchĂ© et se trouve assez imposant. Ce modĂšle apporte une connectivitĂ© en ajoutant un petit GPS pour gĂ©olocaliser votre monture via l’application Decathlon Mobility, pratique ne cas de vol.

Le confort n’est pas nĂ©gligĂ© non plus sur cette rĂ©fĂ©rence. Elle dispose d’une panoplie d’équipements tels que : une fourche suspendue qui assure une sensation plus agrĂ©able lorsque vous roulez sur des revĂȘtements abĂźmĂ©s, mais aussi une selle assez large, et des pneus de type ballon qui absorbent les aspĂ©ritĂ©s de la route pour un meilleur confort. Son cadre ouvert est trĂšs pratique et facilite l’enjambement. On apprĂ©cie aussi la prĂ©sence d’un garde-boue efficace, d’un porte-bagages arriĂšre avec Ă©lastiques bien serrĂ©s, une bĂ©quille, des rĂ©flecteurs et une sonnette.

Efficace pour les trajets urbains

Pour les dĂ©placements en ville, le vĂ©lo tout chemin de Decathlon s’appuie sur un moteur central Brose 36V 250W avec une puissance de couple de 50 Nm. Une puissance suffisante pour de petites balades sur des routes plates. En revanche, pour les grosses montĂ©es, vous risqueriez d’éprouver quelques difficultĂ©s sur le vĂ©lo, dont la vitesse diminuera grandement. Concernant le freinage, le vĂ©lo de Elops 920 E Connect s’équipe de freins Ă disque hydrauliques qui assure un freinage progressif et performant, notamment en conditions pluvieuses.

Pour finir, il s’Ă©quipe d’une batterie de 417 Wh qui offre une autonomie de 50 km minimum et 90 km maximum, en fonction de la route, de la mĂ©tĂ©o et bien sĂ»r du conducteur. Bref, c’est un bon VAE pour se lancer dans le milieu et simplifier vos trajets du quotidien.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien choisir son vélo électrique.

