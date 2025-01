Decathlon retire plusieurs centaines d’euros à son Elops 920 E Connect, un vélo électrique que l’on aime utiliser au quotidien

Les vélos électriques ont le vent en poupe et de plus en plus de personnes s’y mettent, que ce soit pour le loisir, se rendre au travail ou même remplacer une voiture en ville, avec les vélo-cargos. Le Decathlon Elops 920 E Connect est un modèle de ville que vous retrouvez à 1 599 euros sur le site de la marque.

Le Decathlon Elops 920 E Connect est un VAE que vous retrouvez en deux tailles : S/M et L/XL, pour s’adapter à tous les types de conducteur. Son design un brin rétro fait qu’il est adapté à une utilisation citadine ou campagnarde, pour se promener ou aller au travail. Son porte-bagage très pratique permet de transporter jusqu’à 27 kg, donc avec un siège bébé, vous pouvez même emmener votre enfant avec vous. En plus grâce aux Soldes chez Decathlon, il bénéficie d’un rabais de 15%, sans compter les aides de l’État.

Pourquoi l’Elops 920 E Connect est un bon VAE ?

En plus d’être électrique, c’est un vélo connecté

Il a 3 modes d’assistance, en plus du mode Walk

Une autonomie entre 50 et 90 km en fonction de la route

Decathlon a développé ses propres vélos électriques, dont l’Elops 920 E Connect, qui coûte 1899 euros. Pendant les Soldes, il passe à 1399 euros sur le site marchand. Sans compter que vous pouvez demander des aides à l’État et ainsi faire baisser encore la facture.

Un vélo électrique qui peut accueillir une carte SIM

Le Decathlon Elops 920 E Connect porte ce nom parce qu’il est équipé de tout un pan connecté. Pour ça, il faut utiliser une carte SIM 2G à laquelle vous pouvez souscrire pour 24 euros par an, sauf la première année qui est offerte. Grâce à ça et via l’app Decathlon Geocover, vous accédez à de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, si quelqu’un touche votre vélo en votre absence, vous êtes averti en temps réel, idem si le vélo est en mouvement et que vous n’êtes pas dessus.

Vous pouvez même demander l’intervention d’un service de gardiennage privé pour localiser le vélo et le ramener chez vous. Si ça échoue, votre assurance vous rembourse. Bref, il n’y a que des avantages au fait qu’il soit connecté, en plus de proposer une assistance électrique convaincante.

Vous allez pouvoir vous déplacer sans trop d’efforts

Alors, pour entrer dans les détails techniques, l’Elops 920 E Connect est équipé d’un moteur central Brose 36V 250W avec un entrainement par courroie pour un fonctionnement silencieux, et une puissance de couple de 50 Nm. En plus, vous profitez d’un capteur de couple qui ajuste l’aide électrique en fonction du mouvement de pédalage et de la pression excercée sur la pédale, comme dans une voiture.

Vous avez trois modes d’assistances : jusqu’à 70% d’aide, 140% et 280% en mode Sport, ainsi qu’un mode Walk pour marcher à côté de votre vélo avec une assistance jusqu’à 6 km/h. La batterie de 417Wh permet une autonomie de 50 km minimum, 90 km maximum, en fonction de la route, de la météo et bien sûr du conducteur. Bref, c’est un bon VAE pour se lancer dans le milieu et simplifier vos trajets du quotidien.

Si vous avez d’autres besoins ou envie en matière de vélo connecté, vous pouvez consulter les références cataloguées dans notre guide d’achat dédié.

