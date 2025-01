Les produits Apple font aussi les soldes d’hiver : voici les meilleures offres iPhone, Apple Watch, AirPods…

Le TOP départ des soldes est lancé et voilà déjà plusieurs références d’Apple en promotions : iPhone 15 Pro Max, Apple TV 4K, AirPods Pro 2, Apple Watch Ultra 2… Découvrez les offres les plus intéressantes.

Les soldes sont l’un des rares moments où l’on peut acquérir des produits estampillés Apple moins chers. Alors, autant profiter des périodes de promotion pour pouvoir se faire plaisir. Et si l’évènement vient de débuter et on trouve déjà des références actuelles de la firme de Cupertino en forte promotion. Voici une sélection des meilleurs produits remisés pour l’occasion !

Les meilleures offres Apple durant les soldes d’hiver

Si vous souhaitez découvrir d’autres références Apple, nous vous invitons à lire notre sélection des meilleurs iPhone, des meilleurs MacBook, mais aussi des Apple Watch, des iPad, ou encore des AirPods à choisir.

Apple AirPods Pro 2ᵉ génération (USB-C) : les meilleurs écouteurs sans fil du marché

Si vous voulez acquérir les meilleurs AirPods du moment, c’est pendant les soldes d’hiver qu’il faut en profiter. Entre les performances sonores de haute qualité et une réduction de bruit active excellente, les AirPods Pro 2 sont indétrônables dans leur catégorie et le seront sûrement encore un moment.

Pourquoi faut-il craquer pour les AirPods Pro 2 ?

Aussi incroyable que cela paraisse, la restitution du Dolby Atmos est impressionnante

Une autonomie solide de 5 h avec ANC + le boitier de charge

La puissance de la puce H2 qui assure à tous les niveaux

Les AirPods Pro 2ᵉ génération version USB-C sont vendus 229 euros. Vous les retrouvez à 209,99 euros chez Rakuten et aujourd’hui seulement, le mercredi 8 janvier 2025, ils passent à 189,99 euros avec le code RAKUTEN20.

iPhone 15 Pro Max (512 Go) : l’ancien fleuron d’Apple qui encore de beaux jours devant lui

Les iPhone 16 sont les derniers fleurons d’Apple, mais cela n’empêche pas de s’intéresser à la génération précédente. L‘iPhone 15 Pro Max par exemple, a encore de belles années devant soi et devient plus intéressant après 330 euros de remise dans sa version 512 Go lors des soldes d’hiver.

Ce que l’iPhone 15 Pro Max a pour lui

Son écran Oled Super Retina XDR de 6,4″ très lumineux

La puissance de la puce Apple A17 Pro et sa débauche de puissance

La polyvalence de ses photos avec son zoom x5

Lors de sa sortie en septembre 2023, l’iPhone 15 Pro Max avec 512 Go de mémoire, comme proposé ici, était vendu 1729 euros. Vous avez bien fait d’attendre les Soldes puisqu’il est affiché à 1399 euros. Pour le commander, vous pouvez passer par Fnac ou, si vous préférez, par Darty, l’offre est valable sur les deux enseignes.

On trouve aussi la version 256 Go de l’iPhone 15 Pro Max à 959 euros au lieu de 1 370,99 euros chez Auchan.

Apple TV 4K (2022) : une box TV puissante, agréable et fluide

L’Apple TV 4K (2022), dernier boîtier multimédia en date de la firme californienne, offre la meilleure qualité d’image et de son qu’il soit. S’il vous intéresse, c’est le moment : un code promo le fait tomber à moins de 150 euros.

Ce qu’on apprécie de l’Apple TV 4K (2022)

Une qualité d’image et de son exceptionnelle

Assistant Siri réactif et utile

L’interface tvOS fluide et épurée

Pour sa version 64 Go et WiFi, l’Apple TV 4K (2022) est proposé à 169 euros, mais aujourd’hui seulement, il est possible de l’obtenir à 149 euros grâce au code 15DES129 sur le site Cdiscount.

Apple Watch Ultra 2 : la montre outdoor par excellence de la firme californienne

À ce jour, l’Apple Watch Ultra 2 est la montre connectée la plus haut de gamme de la marque à la pomme. Polyvalente, avec bien entendu des fonctions sportives, elle est équipée de nombreux capteurs pour vous aider à surveiller votre santé et suivre vos progrès et entrainements. Si vous attendiez une baisse de prix, grâce aux soldes, vous pouvez l’obtenir 110 euros moins chers.

Les points positifs de l’Apple Watch Ultra 2

La luminosité peut atteindre 3 000 cd/m², soit 1000 de plus que l’Ultra 1

64 Go de mémoire interne pour vos apps et vos cadrans

Utilisant d’un GPS double fréquence ultra précis

Alors que l’Apple Watch Ultra 2 coûte d’habitude 899 euros, elle passe à 789 euros chez Boulanger l’occasion des soldes d’hiver.

iPad 10 : la tablette abordable d’Apple, idéale pour toute la famille

L’iPad 10 (2022) est le dernier modèle en date de la marque, pour cette référence en tout cas. C’est une belle petite tablette tactile pour tous vos loisirs et même quelques séances de travail si vous lui ajoutez un clavier Bluetooth. Seul hic, son prix… Mais grâce aux soldes d’hiver, elle devient plus accessible.

Ce qui vous attend avec l’iPad 10 (2022)

L’écran est super bien calibré et surtout très lumineux

L’expérience iOS est à son prime sur cet appareil

Une autonomie d’une journée et demi en usage intensif

L’iPad 10 de 2022 est sorti à 589 euros, puis a été réduit à 429 euros, mais aujourd’hui, vous pouvez l’avoir à 379 euros sur le site Darty.

MacBook Air M2 (16 Go) : Le meilleur rapport qualité-prix chez Apple

Avec l’arrivée du nouveau MacBook Air 2024 M3, le MacBook Air M2 a vu son prix fortement baisser : aujourd’hui, on peut se le procurer à 1 050 euros pour sa version 16 Go de RAM durant les soldes d’hiver.

Le MacBook Air M2 13″ de 2022 est toujours recommandable…

Parce qu’il est très agréable à prendre en main et intuitif

La puce M2 fait un travail monstre pour assurer côté perfs

Il fonctionne dans un silence absolu, un plaisir pour les oreilles

Au lieu d’un prix barré à 1 119 euros, le MacBook Air 13 M2 2022 dans sa version 16 Go de RAM et 256 Go SSD est actuellement remisé à 1 049 euros sur Amazon.

iPhone 15 Plus : le modèle parfait pour les aficionados de grands formats

Apple a délaissé son format Mini au profit d’un modèle plus grand comme l’iPhone 15 Plus. Il se trouve être tout son contraire, avec un écran et une batterie plus grande. Ce modèle est encore plus intéressant après 30 % de remise.

Quels sont les atouts de l’iPhone 15 Plus ?

Sa qualité de fabrication et son écran OLED de 6,7 pouces lumineux

Sa puce performante : l’A16 Bionic

Son capteur photo de 48 mégapixels

Lancé à 1 119 euros, l’Apple iPhone 15 Plus (128 Go) est actuellement remisé à 778 euros sur le site d’Amazon.

AirPods 4 : les meilleurs écouteurs open-fit

Envie d’AirPods pas trop cher pour accompagner votre nouvel iPhone reçu à Noël ? En ce moment, les AirPods 4 d’Apple sans ANC bénéficient d’une belle petite promotion et ne coûtent pas plus de 130 euros lors des soldes d’hiver.

Les forces des AirPods 4

Ce sont des écouteurs qui ne rentrent pas totalement dans les oreilles (pour ceux qui n’aiment pas les intra)

Compatibles avec l’Audio Spatial et le Dolby Atmos

Ils sont très légers, on les sent à peine dans les oreilles

Les AirPods 4 sans ANC sont sortis au prix de 149 euros, mais en ce moment, vous pouvez les obtenir à 129 euros sur Amazon, mais aussi sur le site Cdiscount.

