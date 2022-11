Test de l’iPad 10 : la meilleure tablette familiale est enfin modernisée

L’iPad nouveau est arrivé. Son nouveau design le remet au goût de 2022, mais il est aussi synonyme d’une hausse de prix significative. Celle-ci est-elle justifiée ? L’iPad de base est-il toujours la tablette à conseiller les yeux fermés ? Ce test répond à toutes ces questions.

Ce test a été réalisé à partir d’un iPad emprunté à Numerama.

Apple iPad 10 (2022) Design

Le design de ce nouvel iPad 10 rassemble une grande partie des nouveautés. Dès les premières minutes passées en sa compagnie, l’iPad nouvelle génération apparaît comme une évidence. On a plaisir à manipuler son poids de 477 grammes, ses nouvelles tranches plates en aluminium rappellent l’iPhone pour le mieux, en ceci qu’on retrouve ce toucher particulier, des matériaux nobles et une prise en main très agréable. L’iPad est un appareil que l’on a plaisir à manipuler, trimballer d’un bout à l’autre d’un appartement ou d’une maison, garder sur soi le soir en s’assoupissant, bref, le contrat est parfaitement rempli. Ajoutons que la version cellular intègre des petites barres ondulées en haut et en bas pour la distinguer.

De nombreux éléments viennent moderniser l’expérience de l’iPad de base, rendant de fait obsolète le modèle précédent. Les bordures sont désormais bien moins présentes, mais surtout égalisées.

Exit les énormes bordures noires en haut et en bas. Exit aussi le bouton central complètement daté aussi, qui déménage en haut à droite (en portrait), en emportant Touch ID avec lui. La technologie d’identification est d’ailleurs irréprochable. Je n’ai jamais eu aucun échec d’identification, tout simplement, et celle-ci se montre rapide, tant pour capter votre empreinte que dans la réaction de l’interface qui s’ouvre sans attendre. Impeccable.

Autre élément de modernisation indiscutable, l’ajout de l’USB-C est l’ajout parfait longtemps attendu pour l’iPad de base. Plus besoin de séparer ses câbles en deux catégories, j’ai pu le brancher partout dans mon appartement sans me soucier de la connectique. Un délice.

Le reste du design est globalement à l’avenant. Les boutons de volume, peut-être un peu trop petits pour leur bien, s’intègrent bien au reste et ne produisent aucun bruit désagréable à l’appui. Les quatre grilles de haut-parleurs, réparties à gauche et à droite (en paysage) n’accrochent jamais sous les doigts.

Visibilité réduite

Bien sûr, tout n’est pas parfait dans cette nouvelle mouture. Si le dos mat évite les traces de doigt, on ne peut pas en dire autant de la vitre de l’écran qui, même si elle est tactile, m’a paru particulièrement sensible au problème. C’est sans doute dû un manque de luminosité de l’écran. On peut également signaler de nombreux reflets dus au traitement brillant de la dalle. Tout cela pourra altérer votre visibilité de temps à autre.

Accessoires : plutôt bons, mais trop chers

Mais le vrai point d’achoppement avec cet iPad, c’est sûrement sa politique tarifaire vis-à-vis de ses accessoires. 300 euros pour un clavier, 100 euros pour la coque de protection arrière qui permet de le garder debout, sans compter l’Apple Pencil 1 qui doit obligatoirement s’acheter avec son adaptateur vers port Lightning à 10 euros. L’iPad 10 tout seul est cher, mais ses accessoires font vite monter l’addition.

Une fois entre nos mains, on peut toutefois les trouver de bonne facture. Le clavier en particulier m’a semblé pratique et bien remplir son job. Le pad tactile est réactif, bien qu’assez petit, je ne me suis pas senti à l’étroit pour taper une partie de ce test dessus. Seul son connecteur ne me convainc pas totalement. Chaque fois que l’on veut retirer le clavier, j’ai le sentiment qu’il faut un peu tirer sur la tablette ou le clavier jusqu’à ce que ça lâche ; pas des plus pratique pour aller vite ou pour passer d’une configuration à l’autre dans un espace étroit comme un train. Et vu son prix, on le réservera seulement aux utilisateurs ou utilisatrices qui souhaitent utiliser leur iPad comme un ordinateur.

Le folio, c’est-à-dire la coque de protection à l’arrière, tient bien son rôle de support. L’iPad est bien maintenu, là-dessus aucun souci. Attention toutefois, la version de la coque vendue avec le clavier en bundle ne possède pas de petite couverture pour protéger l’écran, car c’est le clavier qui remplit ce rôle. Il est cependant possible d’acheter un Smart Folio avec la couverture à part.

Quant au stylet, si nous nous intéressons à son usage dans la partie logiciel de ce test, arrêtons-nous un instant sur son design. Déjà, retenez bien qu’il s’agit du Pencil 1 et que la deuxième génération n’est pas compatible avec cet iPad. Sachez ensuite qu’il pèse son poids, 20,7 g. C’est un objet plutôt dense et sans aucune aspérité à sa surface, contrairement au Pencil 2 qui offre une petite zone de préhension. Résultat, cela peut l’amener à glisser un peu quand on appuie sur l’écran.

Son plus gros défaut est sans aucun doute l’impossibilité de l’aimanter au-dessus de l’appareil, ce qui empêche de le recharger par induction. Vous devrez donc garder précieusement l’adaptateur vers le port Lightning pour le recharger. Oui, ce n’est pas des plus pratique. Ajoutons que pendant qu’il charge, le Pencil devient complètement inutilisable.

Apple iPad 10 (2022) Écran

En main, l’iPad offre un écran qui fait une très bonne impression. Malgré sa technologie LCD non laminée (contrairement à l’iPad Air), cette dalle de 10,9 pouces en 1640 x 2360 pixels ne donne jamais l’impression d’être cheap. Une plus grande définition n’aurait pas été de refus cela dit, j’ai parfois eu le sentiment que les contenus que je consultais manquaient un peu de finesse à l’image. Mais pour être tout à fait franc, nous pinaillons et l’écran se montre bien suffisant pour lire la presse, regarder des vidéos, surfer sur le Net ou jouer à de petits jeux.

Passé au crible de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, on découvre un écran plutôt lumineux pour sa taille, 501 cd/m², et précis dans la restitution des couleurs. Il obtient 3,57 en delta E moyen, en sachant que le point à partir duquel vos yeux ne peuvent pus discerner de différence se situe à 3. En température de couleurs moyenne, nous mesurons 6720 K, lorsqu’on vise 6500 K idéalement, achevant de le catégoriser comme un écran précis.

Les contrastes pourraient sans doute être plus importants, c’est le souci du LCD en règle général, mais même pour cette technologie d’écran, le 932:1 mesuré nous déçoit un peu. Le sRGB n’est couvert qu’à 95 %, mais pour une tablette à destination légère et familiale et non professionnelle, cela n’a rien de scandaleux.

Apple iPad 10 (2022) Logiciel

L’iPad possède sans doute l’interface la plus aboutie sur tablette. C’est là le bénéfice d’années entières de domination du marché. Si vous êtes un tant soit peu habitué à l’environnement de l’iPhone, vous ne serez pas dépaysé, iPadOS est basiquement un iOS en plus grand.

Au quotidien, une fois un peu pris en main, iPadOS se montre très simple d’utilisation et fluide. Les nombreux widgets ont plus que jamais leur place et l’App Store regorge d’applications, pas de souci de ce côté. Avant de foncer, sachez tout de même que vous ne trouverez pas les mêmes nouveautés que dans iOS 16. La nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage des iPhone n’est par exemple par présente.

En outre, de nombreuses fonctionnalités restent réservées à des iPad plus chers. Le Stage Manager par exemple, permettanr d’utiliser son iPad en multitâches, n’y est pas présent. La prise en charge d’un écran externe se limite à de la 4K à 30 FPS ou à du 1080p à 60 FPS.

D’autres fonctionnalités manquent à l’appel comme texte en direct ou la possibilité de se servir de son iPad comme « référence pour les formats vidéo ou les normes de couleurs populaires ».

Si l’on oublie ces quelques désagréments, l’iPad reste une référence en matière d’interface pour tablette. Google aura fort à faire pour arriver à ce niveau avec sa Pixel Tablet.

Accessoires

Les accessoires, plus particulièrement le clavier et le stylet, se fondent bien dans le décor. D’une seule pression sur l’écran, on peut passer d’une tape sur le clavier à l’écriture au stylet au clavier virtuel. Un très bon point.

Le stylet demande un petit temps de prise en main. L’utilisation d’une protection d’écran qui imite le toucher du papier peut être une bonne idée d’achat supplémentaire pour aider. À côté des stylets de Samsung, il manque encore un peu de rapidité et de fluidité pour vraiment imiter l’écriture manuscrite.

Apple iPad 10 (2022) Performances

L’A14 Bionic équipe cet iPad 10. Il possède 6 cœurs CPU et 4 cœurs GPU. Il est accompagné de 64 ou 256 Go de stockage. Sur l’iPad que nous testons, avec à peine quelques applications installées, nous atteignons déjà les 30 Go. Les 256 Go paraissent donc une vraie bonne idée, mais leur prix de 789 euros en version Wi-Fi paraît vraiment prohibitif.

Sans surprise, l’iPad 10 est donc plus puissant qu’un iPad 9, mais aussi qu’une Xiaomi Pad 5. Elle situe légèrement derrière une Tab S8 et l’iPad Air M1 boxe carrément dans une autre catégorie.

Lors de mon utilisation quotidienne, je n’ai déploré aucune baisse de performance. Par contre, si on va chercher la tablette sur des usages un peu plus lourds, comme Genshin Impact, il faut être prêt à effectuer quelques concessions. Le jeu tourne à 30 FPS seulement et en moyen, au-delà, l’expérience n’est pas fluide.

Apple iPad 10 (2022) Batterie

La batterie de l’iPad 10 s’élève à 28,6 Wh. Apple promet jusqu’à 10 heures d’autonomie. Dans notre usage, nous avons effectivement pu utiliser la tablette pendant cinq jours d’affilés avec un usage très léger (YouTube, SVoD et presse) environ une à deux heures par jour, sans passer par la case recharge. En l’utilisant de manière un peu plus intense, vous tiendrez un jour et demi, voire deux jours sans aucun problème. Après une journée complète de benchmarks, de jeu, de lecture vidéo, il se trouvait à 60 % à 18 h.

La décharge en inactivité semble un peu aléatoire néanmoins. Il m’est par exemple arrivé de perdre dix points d’un soir sur l’autre comme un seul point d’autonomie.

Recharge

En partant d’une charge à 3 %, voici ce que nous avons obtenu avec le chargeur 20 W fourni dans la boîte.

5 minutes : 8 % ;

10 minutes : 13 % ;

15 minutes : 17 % ;

30 minutes : 35 % ;

45 minutes : 49 % ;

60 minutes : 62 % ;

75 minutes : 75 % ;

90 minutes : 85 % ;

120 minutes : 100 %.

Apple iPad 10 (2022) Audio

L’iPhone étant plutôt une référence, nous nous attendions à une expérience sonore un peu plus satisfaisante. L’iPad 10 s’illustre à volume moyen, où ses aigus ne l’emportent pas trop sur ses basses. En revanche, à fort volume, le son perd en précision et les aigus emportent tout, sans pour autant grésiller. La spatialisation sonore offerte par les quatre haut-parleurs est efficace sans être renversante.

Apple iPad 10 (2022) Photo

La photo n’est pas nécessairement une priorité sur une tablette. L’iPad 10 assure tout de même le minimum avec une caméra grand angle 12 mégapixels offrant un zoom numérique jusqu’à x5. Le résultat est correct, mais manque de précision. C’est juste assez pour attraper quelques souvenirs de temps à autre et c’est tout ce qu’on lui demande.

En revanche, la webcam semble importante sur un appareil comme celui-ci, qui peut être destiné à un·e étudiant·e par exemple. La qualité est plutôt correcte, la plage dynamique est plutôt respectée, on distingue un peu de bruit, mais pour une webcam, cela reste tout à fait utilisable.

Apple iPad 10 (2022) Réseaux et communications

En appel ou en visioconférence, la voix est claire et audible, pas de son parasite à l’horizon ou de difficulté à comprendre mes propos. En revanche, privilégiez un environnement calme : dans l’open-space, mon collègue à l’autre bout du fil a pu entendre d’autres collègues pourtant éloignés de moi ou des sirènes de pompier dans la rue.

L’iPad 10 est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Il intègre en outre, dans sa version cellulaire, une compatibilité 5G et eSIM. Deux micros assurent les appels et l’enregistrement vidéo et audio.

Apple iPad 10 (2022) Prix et date de sortie

L’iPad 10 Wi-Fi démarre à 589 euros en 64 Go. Il coûte 789 euros en 256 Go. En version cellulaire, il coûte 789 euros en 64 Go et 989 euros en 256 Go.