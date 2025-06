Voici les 18 bonnes affaires à dénicher chez Cdiscount lors des soldes d’été

À la recherche de bonnes affaires pour cette deuxième phase des soldes ? Cdiscount fait baisser le prix de nombreuses références Tech. L’occasion parfaite pour réaliser de belles économies : découvrez les offres incontournables à ne pas manquer !

À l’instar de la Fnac, Darty, Boulanger et tant d’autres marchands de la Tech, Cdiscount répond présent au coup d’envoi de ces soldes d’été 2025. Comme à son habitude, l’enseigne optimise vos achats en mettant en place des codes promos. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons préparé une sélection des meilleures offres proposées par le site marchand français.

Les offres à ne pas manquer chez Cdiscount lors des soldes d’été

Les codes promo en ligne sont :

10 euros dès 79 euros d’achat avec le code 10DES79

Attention, ce code est disponible jusqu’à ce soir minuit (30/06), nous ne savons pas s’ils seront remplacés.

Samsung Galaxy Book 3 Pro

Compact, puissant et endurant, le Samsung Galaxy Book 3 Pro est un PC portable qui ne manque pas d’atouts. En ce moment, il chute sous les 1 000 euros grâce aux soldes.

Le Samsung Galaxy Book 3 Pro en bref

Un écran Oled de 14 pouces en WQXGA+ à 120 Hz

Un i7-13e gen avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go

Endurant et compatible avec les normes Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.1

Au lieu d’un prix barré à 1 399 euros, le Samsung Galaxy Book 3 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 989 euros chez Cdiscount avec le code 10DES79.

LG 55OLEDB4

Pas besoin de dépenser plus de 1 000 euros pour profiter de la qualité Oled des TV LG. En ce moment, le modèle B4 en 55 pouces est proposé à moins de 800 euros pendant les soldes.

Les avantages du TV LG OLED55B4

Une dalle OLED 4K de 55 pouces + 100 Hz

Une compatibilité avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1 compatibles VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync

Au lieu de 1 399 euros, le TV LG OLED55B4 est aujourd’hui disponible en promotion à 789 euros chez Cdiscount avec le code 10DES79.

Honor Pad 10

La Honor Pad 10 fait partie de ces tablettes aux grands écrans au multiple facette, avec une fiche technique musclée. Si vous souhaitez vous en procurer une, sachez qu’à l’occasion des soldes, elle s’affiche à un excellent rapport qualité-prix.

La Honor Pad 10 en quelques points

Un écran XXL de 12,1 pouces

Un processeur Snapdragon 7 Gen 3

Honor Choice Pencil inclus pour la prise de notes ou le dessin

Au lieu de 399 euros, la Honor Pad 10 est aujourd’hui disponible en promotion à 319 euros sur Cdiscount avec l’aide du code : 10DES79

Samsung Galaxy S24 FE

Ce n’est peut-être pas la dernière génération, mais ça reste du beau produit. Le Samsung Galaxy S24 FE, le flagship abordable de 2024, s’affiche à un super prix pendant les soldes : seulement 334 euros.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S24 FE

Les performances générales permettent de tout faire

L’IA est bien intégrée et ne pousse pas à l’utilisation

Un très bel écran, lumineux et très bien fini

Le prix classique du Samsung Galaxy S24 FE est de 752 euros. Grâce aux Soldes, chez Cdiscount, vous pouvez commander la version 128 Go pour 434 euros avec le code 10DES79 et grâce à  l’ODR de 100 euros, le téléphone peut revenir à 349 euros.

HP Victus 16-s1034nf

Avec un Ryzen 5-8645HS et une RTX 4060, le HP Victus 16-s1034nf saura démontrer de hautes performances en jeu. Si vous cherchez un laptop gaming complet, se diriger vers ce modèle est un bon choix, surtout maintenant qu’il coûte moins de 750 euros à l’occasion des soldes.

Un écran Full HD de 16,1 pouces et, 144 Hz de taux de rafraichissement

Une carte graphique RTX 4060 8 Go

16 Go de RAM en DDR5 (2 x 8 Go)

De base à 849 euros, le HP Victus 16-s1034nf est aujourd’hui disponible en promotion à 789 euros sur Cdiscount avec le code 10DES79.

Forfait Cdiscount Mobile 300 Go 5G

Après avoir dégainé le premier forfait le moins cher des soldes à seulement 1,99 euro par mois, Cdiscount fait le grand écart en proposant un forfait bien fourni. Pour moins de 10 euros par mois, vous avez 300 Go de données mobiles en 5G, sans engagement.

Pourquoi choisir ce forfait Cdiscount Mobile ?

Parce qu’avec 300 Go, vous ne serez jamais inquiété

Parce que la carte SIM est à 1 € seulement

Parce qu’il est sans engagement donc vous faites ce que vous voulez

Avec ce forfait mobile, Cdiscount s’adresse aux utilisateurs qui ont besoin de beaucoup de data. 300 Go en 5G sans engagement pour 9,99 euros par mois, c’est ce que vous propose le MVNO Cdiscount Mobile pour les soldes.

Garmin Venu 2S

Garmin propose de nombreuses montres pour plaire aux sportifs. La Venu 2S assure un suivi complet avec des mesures précises, et devient même plus intéressante grâce à un code promo pendant les soldes.

Pourquoi choisir la Garmin Venu 2S ?

Pour les poignets fins avec une circonférence de 110 à 175 mm

Son autonomie d’une semaine en utilisation standard

Son suivi sportif au top

Lancée à 399,99 euros, puis proposée à 219,99 euros, la Garmin Venu 2S tombe à seulement 189 euros chez Cdiscount avec le code 10DES79.

Asus VivoBook 15 OLED S1504

Cet Asus VivoBook 15 OLED coche toutes les cases pour un usage pro ou quotidien, avec un écran qui en met plein la rétine, une configuration équilibrée et un châssis sobre. Sans Windows préinstallé, il offre aussi un peu de liberté aux utilisateurs qui aiment choisir leur OS. Sur Cdiscount, cette machine est à moins de 470 euros.

Ce qu’il faut retenir du VivoBook 15 OLED S1504

Une dalle OLED Full HD de 15,6 pouces

Un combo AMD Ryzen 5 752U et 16 Go de RAM

Un stockage de 1 To en SSD NVMe

Au lieu de 649,99 euros, le VivoBook 15 OLED S1504 est aujourd’hui disponible en promotion à 469,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 10DES79.

Erazer Deputy P60i

Envie de changer son équipement gaming sans se ruiner ? Vous pourriez par exemple opter pour le laptop gaming Medion Erazer Deputy P60i, avec sa RTX 4060 et son écran rafraîchi à 144 Hz, à seulement 584 euros.

Les points essentiels du Medion Erazer Deputy P60i

Une dalle Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Un combo i5 de 12e gen + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Avec un prix barré à 699 euros, le PC portable Medion Erazer Deputy P60i s’affiche actuellement à 599 euros chez Cdiscount, mais grâce au code 10DES79, il tombe à 589 euros.

Apple iPhone 16 (128 Go)

Si vous attendiez les soldes pour vous procurer le dernier iPhone d’Apple avec une belle ristourne, vous avez bien fait ! En ce moment, chez Cdiscount, l’iPhone 16 coûte près de 200 euros de moins qu’à sa sortie.

Pourquoi l’iPhone 16 est un bon investissement ?

La démocratisation du bouton Action, apparu sur les iPhone 15 Pro

Il est prêt pour accueillir Apple Intelligence en 2025 (en France)

Des performances qui dépassent l’entendement

L’iPhone 16 est sortie au prix de 969 euros. Sur Cdiscount, on le trouve en promotion à 799 euros dans sa version 128 Go et en appliquant le code 10DES79, le téléphone revient à 789 euros.

Si vous avez un budget plus restreint, mais que vous souhaitez renouveler votre iPhone 11, vous pouvez vous tourner vers l’iPhone 14 qui tombe à 589 euros avec le code 10DES79, contre 1 019 euros à sa sortie.

Nothing Phone (2)

Nothing est une marque qui a réussi à trouver son public avec le temps, grâce à ses smartphones atypiques et l’interface Glyph qui permet de voir les notifications reçues avec les LED qui sont sur le dos du smartphone. Le Phone (2) est un excellent smartphone qui voit son prix fondre pendant les soldes.

En quoi le Nothing Phone (2) est il intéressant ?

Son look, avec le dos transparent et l’interface Glyph toujours efficace

L’originalité de Nothing OS 2.0

Il arrive à être performant sans surchauffer

Le Nothing Phone (2) dans sa version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage a été lancé à 849 euros, mais en ce moment il est possible de l’obtenir à seulement 409 euros sur le site Cdiscount grâce au code 10DES79.

MacBook Air 13 M4 (2025)

Une envie de changement côté ordinateur portable ? Le MacBook Air 13 avec sa puce M4 est l’un des meilleurs ordinateurs portables du moment et coûte déjà 325 euros de moins grâce aux soldes.

Les avantages du MacBook Air 13 M4

Puce Apple M4 gravée en 3 nm

Une grosse autonomie jusqu’à 18 heures

Des finitions raffinées et une belle dalle LCD

De base à 1 299 euros, le MacBook Air 13 pouces avec puce M4 s’affiche actuellement à 999 euros chez Cdiscount, mais avec le code 10DES79, il tombe à 989 euros seulement.

Xiaomi Smart Camera C400

Compacte, facile à installer et capable d’offrir des images en 2,5K, la petite caméra connectée Xiaomi Smart Camera C400 est proposée à un super prix pendant les soldes d’été.

Les points forts de la Xiaomi Smart Camera C400

Un format mini

Des images en 2,5K

La détection de personnes grâce à l’IA

Initialement affichée à 49,99 euros, la caméra connectée Xiaomi Smart Camera C400 est aujourd’hui disponible en promotion à 34,99 euros chez Cdiscount. Le modèle C200 est de son côté proposé à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros.

TV Qled Continental Edison 55″

Difficile aujourd’hui de trouver un téléviseur qui combine un écran QLED 144 Hz, une barre de son intégrée, une connectique HDMI 2.1 et Google TV, le tout sous la barre des 500 euros. Continental Edison joue la carte du rapport qualité-prix maximal avec cette dalle de 55 pouces calibrée pour le jeu et le ciné maison. Et pour les soldes d’été, il affiche à excellent rapport qualité-prix.

Les points forts du Continental Edison

Une dalle QLED de 55 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz et Dolby Vision

Le système Google TV

Une barre de son intégrée avec la technologie Dolby Atmos

Au lieu de 419,99 euros, le Continental Edison CELEDGAM55QV24B est aujourd’hui disponible en promotion à 314 euros sur Cdiscount avec le code promo 10DES79.

Tineco Floor One S5 Combo

Le Tineco Floor One S5 Combo, livré avec plusieurs accessoires, est un aspirateur balai qui est aussi capable de laver les sols. Un modèle polyvalent et intelligent que l’on retrouve à un prix plus doux lors des soldes d’été.

Ce qu’il faut retenir du Tineco Floor One S5 Combo

Un aspirateur balai et un aspirateur à main

Une serpillière pour le nettoyage humide

Des capteurs embarqués pour détecter le niveau de saleté

Habituellement proposé à 559 euros, le Tineco Floor One S5 Combo est aujourd’hui disponible en promotion à 258 euros chez Cdiscount avec le code promo 10DES79.

Samsung Galaxy Tab A9

La Samsung Galaxy Tab A9 est une tablette abordable qui s’adresse aux petits budgets et qui se trouve idéale pour consulter du contenu. Elle plaira au plus grand nombre grâce à son petit prix qui est aujourd’hui abaissé à seulement 79 euros.

Les points essentiels à retenir du Samsung Galaxy Tab A9

Un écran de 8,7 pouces pour la A9 (WXGA+), 11 pouces pour la A9+ (Full HD+)

Deux haut-parleurs ou quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos

Le Samsung DeX

Lancée à 189 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A9 (64 Go) peut désormais vous revenir à seulement 79 euros sur le site Cdiscount.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

La Galaxy Tab S9 FE de Samsung est une tablette robuste aux caractéristiques qui se rapproche des fleurons de la marque, sauf le prix. Et aujourd’hui, le tarif est encore plus souple chez Cdiscount lors des soldes.

Une tablette attrayante avec des atouts

Une tablette raffinée avec un écran de 10,9 pouces à 90 Hz

Le S Pen d’inclus, un stylet pratique

Une puce Exynos 1380, puissante et polyvalente

Au lieu de 529 euros lors de son lancement, la Galaxy Tab S9 FE est aujourd’hui disponible en promotion à 319 euros sur Cdiscount, avec l’utilisation du coupon : 10DES79.

Forfait Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile, qui n’est déjà pas très cher de base, propose là un forfait idéal pour les plus jeunes avec 5 Go de données mobiles en 4G et des appels, SMS et MMS illimités pour seulement 1,99 €/mois.

Le forfait Cdiscount Mobile 5 Go // Source : Frandroid

Pourquoi opter pour ce forfait Cdiscount Mobile ?

Parce que la carte SIM ne coûte qu’un euro

Parce que le réseau Bouygues couvre 99 % du territoire

Parce que c’est sans engagement et qu’Ã tout moment vous pouvez changer

Avec ce forfait mobile 4G sans engagement, Cdiscount s’adresse aux bourses modestes et aux personnes qui n’utilisent que très peu de données mobiles. 1,99 euros par mois pour 5 Go de données mobiles en 4G, difficile de faire mieux.

