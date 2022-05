Si elles sont moins répandues qu'à une époque, les tablettes tactiles font pourtant toujours bien partie du marché. Découvrez nos recommandations sur les meilleures tablettes pas chères.

Les meilleures tablettes à moins de 500 euros

Les tablettes tactiles se sont faites plus rares dernièrement, grignotées petit à petit par des smartphones de plus en plus grands et des PC de plus en plus flexibles. Il sort cependant régulièrement de nouveaux modèles et le marché a toujours ses adeptes, notamment du côté des iPad. Dans l’univers des tablettes, deux mastodontes règnent en maitre : Apple et Samsung, de la même manière que sur le marché des smartphones. Mais de nouveaux acteurs se sont invités plus récemment sur le secteur, à l’image de Xiaomi et Realme. Sur le marché de la tablette Android, la concurrence recommence à faire rage.

Vous cherchez une tablette à budget raisonnable ? Comme beaucoup de produits, le prix des tablettes peut vite s’envoler. Pour vous aider à choisir le produit idéal sans vider votre compte en banque, nous avons rassemblé ici les tablettes tactiles les plus intéressantes à moins de 500 euros.

Si vous décidez finalement d’augmenter votre budget, vous pourrez aussi consulter notre guide complet des meilleures tablettes tactiles. Par ailleurs, si vous ne jurez que par Apple, vous trouverez sans doute votre bonheur sur notre comparatif des différents modèles d’iPad.

Apple iPad 9 (2021) Notre choix 8 /10 Fiche produit Voir le test Cdiscount 389 € L'ergonomie d'iPadOS

La puissance de la puce A13 Bionic

Excellent écran Disponible à 389 € sur Cdiscount

Apple a toujours une longueur d’avance avec ses iPad. C’était donc déjà le cas avec l’iPad 9, sorti en 2021, à un tarif modeste en comparaison aux prix habituels chez Apple.

Également conseillée dans notre guide des meilleures tablettes, l’iPad 9 est un must-have dans le domaine, qui réalise un quasi-sans-faute. On émettra cependant une réserve sur le design, tout droit sorti de la fin des années 2010 avec ses larges bandes noires encadrant l’écran.

En dehors de ça, l’iPad 9 parvient à s’illustrer dans tous les domaines : une ergonomie impeccable, une interface logicielle au poil, de la puissance à revendre, un magnifique écran ou encore un appareil photo maitrisé.

Dans le détail, ce modèle d’iPad bénéficie d’un écran 10,4 pouces en résolution Retina avec True Tone. Sur la partie processeur, c’est la puce A13 Bionic qui est aux commandes. Au minimum 64 Go de stockage sont disponibles. iPadOS 15 s’occupe de l’animation, avec pour résultat une fluidité à toute épreuve et une facilité d’utilisation déconcertante.

Le test de l’iPad 9 est disponible à la lecture. Cela vous permettra de découvrir notre recommandation pour une tablette tactile pas chère.

Xiaomi Pad 5 Le challenger 8 /10 Fiche produit Voir le test Fnac 399 € Ecran agréable

Très bonne autonomie

Un rapport qualité - prix intéressant Disponible à 399 € sur Fnac

La tablette Xiaomi Pad 5 est sans conteste l’alternative idéale à l’iPad pour ceux qui préfèrent se tourner vers un produit fonctionnant sous Android. Avec son rapport qualité/prix très intéressant, ce modèle s’impose comme un vrai challenger à l’iPad 9.

La Xiaomi Pad 5 est une réussite : fluide, puissante, agréable à prendre en main, elle est à la fois sobre et efficace. Son puissant SoC Snapdragon 860 lui permet de faire tourner sans souci un grand nombre de jeux et d’assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien. La puce est épaulée par tout de même 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le design est élégant et sobre, avec un dos en aluminium sombre très satisfaisant. L’écran de 11 pouces est largement suffisant pour tous types d’utilisations, notamment grâce à sa résolution WQHD+ et son taux de rafraîchissement à 120 Hz. L’écran de la tablette est suffisamment efficace pour être utilisée en gaming. Le module photo fait son job et le capteur avant sera largement suffisant pour des visioconférences. Même son de cloche du côté des haut-parleurs, qui suffiront largement pour regarder un contenu vidéo classique.

En somme, la Xiaomi Pad 5 est un produit équilibré, vendu à un prix parfaitement maitrisé, ce qui en fait une des « valeur sûre » du moment. Lisez notre test complet de la tablette Xiaomi pour en apprendre plus?

Samsung Galaxy Tab S7 FE La qualité Samsung à petit prix

À l’instar de la gamme de smartphones Samsung, la Galaxy Tab S7 FE désire proposer un produit complet sans pour autant être trop cher. En l’occurrence, elle vous imposera quelques concessions dans les prestations. Elle reste tout de même une tablette tactile Android pas chère de grande qualité. Elle se pose comme une alternative aux iPad.

Dans le volet du design, la Tab S7 FE ressemble à la Galaxy Tab S7 Plus. La tablette tactile pas chère de Samsung propose des bords arrondis et des finitions soignées. L’écran de 12,4 est le symbole des forces de Samsung sur le sujet malgré le choix de la technologie LCD pour l’affichage. La dalle propose une belle définition d’affichage, mais aussi un rafraîchissement à 60 Hz.

La puissance interne est assurée par un processeur Snapdragon 750G aidé de 4 Go de RAM. L’ensemble de cette configuration est capable de vous assurer de bonnes performances globales sur des logiciels du quotidien tels que Netflix ou les réseaux sociaux. Dans la partie gaming, il est nécessaire de faire quelques concessions puisque les meilleurs titres comme Fortnite souffrent un peu.

Elle souffre de la comparaison à la concurrence sans écran OLED ni d’emplacement pour un S-Pen. Elle est proposée de base à 549 euros, mais avec le jeu des promotions, il est possible de l’obtenir moins chère. Si vous faites le choix de cette tablette, nous vous conseillerons la lecture du test de la Galaxy Tab S7 FE.

Realme Pad La petite nouvelle Fiche produit Cdiscount 159 € Simplicité et sobriété

Joli design soigné

Produit régulièrement en promotion Disponible à 159 € sur Cdiscount

La Realme Pad est la concurrente directe de la Galaxy Tab A8. Elle joue en effet dans la même gamme de prix dans sa version la plus musclée avec 6 Go de RAM. La tablette tactile Realme est le premier essai du fabricant chinois, habitué des smartphones, et il est plutôt réussi.

Si la Realme Pad ne fait pas d’éclat, elle s’avère être un produit équilibré et suffisant pour l’utilisation demandée. Comme toutes les autres tablettes pas chères, elle ne brille pas sur sa partie photo — mais ce n’est de toute façon pas ce qu’on attend d’elle. Surtout, elle possède un bel écran de 10,4 pouces de technologie LCD qui répondra à tous les usages requis.

Ses points forts ? Son SoC Helio G80 de MediaTek (parfait pour des usages classiques) et sa bonne autonomie (batterie de 7100 mAh). On apprécie aussi l’absence du lot habituel d’applications préinstallées et souvent inutiles : Realme UI est une version d’Android très épurée.

La Realme Pad a aussi un autre avantage : étant disponible en différentes configurations, son prix varie de 239 à 289 euros selon la RAM et le stockage disponible, ce qui permet à chacun de choisir ce dont il a besoin selon son budget. La tablette est en outre régulièrement proposée en réduction.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Petit format et petit prix Fiche produit Cdiscount 149 € Format compact

Maniable à une main

Prix mini Disponible à 149 € sur Cdiscount

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite, c’est la référence « petit prix » de cette sélection. Dans version Wi-Fi, cette petite tablette avec un écran de 8,7 pouces constitue le compagnon idéal pour les nomades, ainsi que pour la lecture.

Cette tablette pas chère pensée pour un usage familial se tient ainsi facilement à une main. Avec moins d’un centimètre d’épaisseur et son poids plume, elle se glisse un peu partout et pourra être facilement transportée, par exemple lors d’un voyage. Elle est ainsi bien pratique pour visionner quelques contenus sur un écran plus grand qu’un smartphone, ou pour lire un e-book. À ce tarif-là, elle n’est bien entendu pas destinée aux jeux vidéo ou à un usage professionnel.

Enfin, on conseillera aussi de regarder du côté du reconditionné et de l’occasion car il est possible d’obtenir une tablette pas chère mais toujours performante. Par exemple, l’iPad Air 3 (2019) est trouvable en reconditionné aux alentours de 400 euros. En occasion, les prix des tablettes baissent vite, les consommateurs se tournant de plus en plus vers les smartphones grand format. De bonnes affaires sont donc à faire !

Découvrez d’ailleurs quels sont les meilleurs smartphones reconditionnés disponibles sur le marché.

Comment choisir une tablette pas chère ?

Quels sont les usages d’une tablette tactile ?

Avec des smartphones aux écrans de plus en plus grands (le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, par exemple, s’approche des 7 pouces), l’intérêt des ardoises s’est réduit d’année en année. C’est ce qui explique qu’elles sont de plus en plus tournées vers la productivité grâce à des claviers ou des stylets. Ainsi, si les tablettes haut de gamme restent d’excellents terminaux de consultation, elles deviennent de plus en plus des outils de création, à l’image de l’iPad Pro.

Les produits moins onéreux feront néanmoins de bons terminaux secondaires, pour un usage d’appoint, par exemple pour regarder des films et séries en déplacement, ou encore lire un e-book.

Quel OS choisir ?

Il y en a deux : iPadOS et Android. iPadOS est clairement plus abouti et surtout plus riche. Il possède en effet un plus grand catalogue d’applications, et mieux adaptées au format tablette. Pour un usage intensif, pour le travail, ou encore pour les créatifs, iPadOS sera sans doute plus pratique. Android de son côté a le mérite d’être disponible sur des tablettes à tous les tarifs, et sera largement suffisant pour faire de la navigation web.

Quel format de tablette préférer ?

La très grande majorité des tablettes, tout particulièrement sur l’entrée et le milieu de gamme, proposent un écran 10 à 11 pouces. Elles se placent ainsi entre les smartphones et les ordinateurs portables qui démarrent à 13 pouces. Il existe bien sûr des tablettes de 12 pouces, mais il faudra à ce moment-là se poser la question de passer directement sur un PC. Si l’écran fait moins de 10 pouces, il sera sans doute moins agréable de regarder un contenu vidéo long tel qu’un film. Une tablette de 8 pouces sera par contre parfaite pour la lecture. À chacun donc de définir ses usages pour choisir la taille en fonction.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.