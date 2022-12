En cette fin d’année 2022, le marché des tablettes tactiles en Europe se trouve dynamisé par l’arrivée de nouveaux modèles de marques chinoises à des prix attractifs, souvent en dessous de 300 euros. Des tablettes pas chères sous Android qui ont pour but d’être des alternatives aux PC. Une tendance qui se vérifie dans les chiffres de vente puisqu’ils sont en hausse ces derniers mois. Après une Xiaomi Pad 5 remarquée l’année dernière, le constructeur chinois revient sur ce marché avec la Xiaomi Redmi Pad que nous avons testée.

Xiaomi Redmi Pad Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Pad Version de l'OS Android 12 Interface constructeur MIUI Taille d'écran 10.61 pouces Définition 2000 x 1200 pixels Densité de pixels 220 ppp Technologie LCD SoC Helio G99 Mémoire vive (RAM) 3 Go, 4 Go, 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 8 Mpx

Appareil photo (frontal) 8 Mpx Enregistrement vidéo 1080p Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 Réseaux Wi-Fi 5 (ac) NFC Non Batterie 8000 mAh Dimensions 157,98 x 250,38 x 7,05 mm Poids 445 grammes Couleurs Argent, Vert, Gris Prix 279 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé avec une Redmi Pad prêtée par Xiaomi, dans sa version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Xiaomi Redmi Pad Design

« Sobre » est un terme probablement surutilisé pour parler des designs des produits tech, mais la Xiaomi Redmi Pad en est peut-être un des archétypes. Il s’agit tout bêtement d’un parallélépipède rectangle gris mat avec un corps en aluminium et une face brillante du côté de l’écran. Les bordures sont tranchantes, quoique légèrement biseautées sur la face avant. L’avantage d’avoir recours à de l’aluminium brossé pour le dos est que ce dernier ne prend pas les traces de doigt.

Quant aux bordures de l’écran, elles sont tout de même assez prononcées, mais restent dans ce qui se fait à moins de 300 euros, avec un rendu semblable à l’Oppo Pad Air ou à la Honor Pad 8. Ça se voit, mais ça peut s’oublier.

La face arrière ne présente qu’un discret écriteau « Redmi », mais aussi le bloc photo : un rond placé dans un carré brillant, allongé par une petite plaque sur laquelle est inscrite la définition du capteur arrière. Les finitions sont vraiment très bonnes, car chaque détail est simple, mais a le mérite d’être soigné. A priori, il n’y a pas de résistance à l’eau ou à la poussière, aucun indice IP n’étant indiqué par Xiaomi.

La prise en main

Avec son épaisseur de 7,05 mm, la Redmi Pad n’est pas la tablette la plus fine du marché, mais elle l’est suffisamment pour ne pas être dérangé par ça. En format paysage, les boutons d’alimentation et de volume sont situés dans le coin supérieur gauche de la tablette et dans le coin supérieur droit en format portrait. Ils sont facilement accessibles, rien à dire là-dessus.

Avec son poids de 445 g, cette tablette est plutôt légère, sans réellement l’être davantage que la concurrence. Les bordures tranchantes offrent une bonne prise en main ; la tablette ne nous glissera pas des doigts comme ça. Le poids est plutôt bien réparti, on n’a pas de surprise lorsqu’on a la Redmi Pad en main. Le corps en métal brossé donne un revêtement plutôt doux et pas désagréable en main, d’autant plus qu’il a le bon goût de ne pas prendre les traces de doigt.

Xiaomi Redmi Pad Écran

La dalle de cette tablette Xiaomi a une taille de 10,61 pouces, pour une définition de 2000 par 1200 pixels et un affichage LCD. Elle promet plus d’un milliard de couleurs, un rapport de contraste de 1500:1 ainsi qu’une luminosité maximale de 400 cd/m². C’est assez pour utiliser la Xiaomi Redmi Pad en intérieur et pouvoir lire tout ce qui est affiché. Dehors et par temps ensoleillé cependant, la lecture est plus compliquée. D’ailleurs, la luminosité automatique fonctionne très bien, que ce soit dans le noir ou à la lumière du jour, bien qu’elle ait une légère latence.

Le ratio de l’écran est donc de 5:3, ce qui n’équivaut pas à du 16:9, bien qu’on n’en soit pas loin. D’un point de vue des usages, cette tablette n’est pas faite pour la productivité, mais pas totalement non plus pour du divertissement. Elle est dans un entre-deux qui est plutôt polyvalent, sans être transcendant.

Petit point bonus, la Xiaomi Redmi Pad possède un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est parfait pour les quelques jeux vidéo qu’elle peut faire tourner. Cela offre de plus une expérience de navigation plus agréable grâce à des animations plus fluides. Aussi, l’écran a une certification SGS de faible fatigue visuelle. Comme c’est un appareil que l’on utilise habituellement moins que son smartphone, le fait qu’il ne s’agisse pas d’un écran 120 Hz n’est pas rédhibitoire, surtout à moins de 300 euros.

On a également le droit à un système de protection oculaire activé en permanence, pour réduire la quantité de lumière bleue émise par l’écran.

Xiaomi Redmi Pad Logiciel

Ce modèle fonctionne grâce à l’interface MIUI 13.1.2 basée sur Android 12. Xiaomi a récemment présenté MIUI 14, son interface fonctionnant sous Android 13, on peut penser que d’ici quelques mois la Redmi Pad passe à la dernière mouture d’Android, bien que pour le moment ce ne soit pas prévu.

Comme toute tablette tactile qui se respecte en 2022, la Redmi Pad dispose d’un mode multitâche. À noter qu’il n’y a aucune application tierce préinstallée sur la tablette, mis à part Netflix, ce qui change beaucoup de ce à quoi Xiaomi nous a habitués. Espérons que le fabricant poursuive sur cette voie pour ses prochains produits.

Il faut cependant reconnaître que Xiaomi a été chiche dans les options de personnalisation de sa Redmi Pad. Bien qu’on ait droit à Android 12, la fonctionnalité Material You, qui permet d’accorder les couleurs de l’interface à celles du fond d’écran, n’est pas disponible. La seule originalité de MIUI 13.1 pour cette tablette, c’est évidemment le panneau de contrôle dissocié des notifications. Pour accéder au premier, il faut faire glisser du haut vers le bas dans la partie droite de l’écran ; pour accéder au second, c’est pareil, mais avec la partie gauche. Une disposition qui a le mérite de rendre plus lisibles à la fois les paramètres rapides et les notifications. Ils ont droit à plus d’espace, car ils ne s’affichent pas en même temps.

Source : Frandroid Source : Frandroid

Au niveau de la gestion des applications ouvertes, on a un mode flottant qui fonctionne bien, quoiqu’il demande un certain temps d’adaptation pour être appréhendé parce qu’il fonctionne avec des gestes et non avec des boutons. On a bien sûr un mode multitâche qui se trouve difficilement : il faut d’abord aller dans les applications ouvertes, en sélectionner une, puis cliquer sur le bon bouton, pour ensuite aller choisir une seconde application. Attention, l’écran divisé n’est pas disponible sur la version avec 3 Go de RAM. C’est un peu long et fastidieux, sur ces points-là, ColorOS 12 fait mieux.

Pour déverrouiller la Xiaomi Redmi Pad, pas de capteur d’empreintes digitales, mais la reconnaissance faciale, qui se configure rapidement. Pour déverrouiller facilement la tablette, mieux vaut passer par cette reconnaissance faciale. Un mode de déverrouillage fiable, qui fonctionne sans souci de jour et même dans des angles pas forcément évidents (de biais notamment).

Xiaomi Redmi Pad Performances

Côté performances, on a droit à un SoC Helio G99 de MediaTek gravé en 6 nm et cadencé à 2,2 GHz, qu’on trouve sur nombre de tablettes et de smartphones d’entrée de gamme. Une puce épaulée par le GPU ARM Mali-G57 MC2 et par 4 Go de RAM en LPDDR4X (ou 3 Go, selon la configuration).

Pour de la navigation web, du streaming vidéo, comme avec l’Oppo Pad Air, la Redmi Pad n’offre pas ce qu’il y a de plus rapide ou de plus fluide, mais cela reste largement utilisable et agréable au quotidien. On remarque quelques ralentissements tout de même, lorsqu’on change d’application, que l’on va dans certains menus, etc.

Du côté des jeux vidéo, nous en avons testé quelques-uns. Il y a par exemple Pokémon Unite, qui tourne à 60 FPS avec les paramètres graphiques au maximum de façon constante ; d’autant plus que la tablette n’a pas chauffé. Pour Fortnite, la tablette n’est malheureusement pas compatible. Quant à Genshin Impact, si le jeu se lance, il reste difficilement jouable. Le plus dur est surtout de le lancer et pour cela il faudra s’armer de patience. Donc pour les jeux gourmands en 3D notamment, on repassera. Mais pour le reste, cela ne posera pas de problème.

Quant au stockage, il est de 64 ou 128 Go selon la configuration choisie. À noter qu’on peut l’étendre grâce à une carte microSD. Pour parler de la connexion sans-fil, on a droit à du Wi-Fi 5 et non du Wi-Fi 6 ainsi qu’à du Bluetooth 5.3. Enfin, petit mot sur le temps de démarrage : il est d’un peu plus d’une minute, ce qui est un peu long si l’on veut dégainer la Xiaomi Redmi Pad à n’importe quel moment.

Xiaomi Redmi Pad Photo et vidéo

On peut enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde maximum. Une fonction vidéo qui arrive à capter pas mal de lumière, mais qui pour cela ajoute beaucoup de grain. Les résultats sont souvent loin d’être jolis, mais ont le mérite d’être utiles.

La caméra principale

Il s’agit d’un capteur photo de 8 Mpx qui est loin de faire des miracles. Il semble récupérer assez de lumière et même un peu de détails sur le ciel gris de Paris. Pour autant, la plage dynamique est restreinte et on sent que le capteur a du mal avec les zones les plus sombres et les zones les plus claires, ce qui donne une bouillie pas forcément lisible. Mais pour un petit capteur photo sur une tablette tactile, c’est largement suffisant et utilisable pour prendre quelques photos.

La caméra selfie

Il s’agit là aussi d’un capteur de 8 Mpx avec un angle plus large (105°). Il est situé sur la tranche supérieure en longueur, à l’instar de l’iPad 10. Un placement différent d’autres tablettes pour un meilleur angle de vue lors des appels vidéo. Ce capteur est assez décevant par rapport au capteur arrière : la mise au point n’est pas là, la plage dynamique non plus. Résultat : une image assez floue et très peu de couleurs (même sur le selfie ci-dessous, les nuances de blanc sont très peu nombreuses). C’est dommage puisqu’on peut être amené à davantage utiliser ce capteur que l’autre, notamment pour les appels vidéo.

D’ailleurs, on trouve la fonction FocusFrame, présentée par Xiaomi comme permettant de suivre « automatiquement les interlocuteurs et les maintenir centrés à l’écran », comme le Center Stage d’Apple. Malheureusement, elle n’est pas disponible pour le moment, mais Xiaomi compte la déployer dans une prochaine mise à jour, sur certaines applications seulement.

Xiaomi Redmi Pad Audio et son

Cette tablette tactile à moins de 300 euros propose quatre haut-parleurs (deux de chaque côté) qui prennent en charge le Dolby Atmos. Si la promesse peut paraître intéressante, cela reste assez classique en 2022. Le volume maximal n’est pas si élevé que ça, mais est suffisant pour couvrir une pièce assez correctement.

Cependant, à plus de 75 % du volume maximal, les déformations du son sont tellement grandes que ce n’est plus agréable. Le son de la Xiaomi Redmi Pad est globalement sec et manque de rondeur à cause de basses pas assez présentes. Les aigus restent corrects sauf à volume élevé où là ça peut être assez horrible. Pour regarder des films ou des séries, c’est juste ce qu’il faut et cette tablette tactile convient très bien.

Pour parler du microphone, il fonctionne bien et sera largement suffisant pour les appels avec vos proches. Quant au traitement des bruits ambiants, il se fait entendre puisque la voix devient un peu robotique et attention au vent, la Redmi Pad a un peu de mal à le gérer.

Xiaomi Redmi Pad Batterie

Xiaomi annonce une autonomie permettant de lire pendant 26 heures, de regarder des vidéos pendant 21 heures ou de jouer pendant 12 heures sans interruption. C’est à peu près respecté : la Redmi Pad tient près de vingt heures en lecture vidéo et son autonomie en fait un appareil idéal pour enchaîner les épisodes d’une série sans devoir aller la recharger. Son endurance est suffisante pour l’utiliser un peu tous les soirs (navigation, réseaux sociaux, jeu vidéo et streaming vidéo) avant de devoir la recharger en fin de semaine.

La Redmi Pad possède une recharge de 18 W pour recharger une batterie avec une belle capacité de 8 000 mAh. Comptez deux bonnes heures pour recharger l’appareil entièrement : c’est long, mais avec une batterie d’une telle capacité, ça reste raisonnable, d’autant plus que l’autonomie est au rendez-vous. D’ailleurs, le chargeur fourni a une puissance maximale de 22,5 W, pour pourquoi pas, recharger son smartphone ou tout autre appareil à une puissance supérieure.

Xiaomi Redmi Pad Prix et date de sortie

La Xiaomi Redmi Pad est déjà disponible à la vente dans deux configurations différentes, en gris, noir ou vert :

Une version avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage à 279,90 euros

Une version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage à 299,90 euros