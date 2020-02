Quelle différence entre définition et résolution d’un écran

La définition et la résolution d'un écran sont deux éléments distincts, mais dépendants entre eux. Il arrive souvent qu'on utilise à tort ces deux termes. Voici comment comprendre la différence entre la définition et la résolution des écrans et ne plus faire cette erreur.

À l’annonce d’un téléviseur, d’un smartphone, d’une tablette ou d’un PC, les constructeurs communiquent souvent des données relatives à l’écran : diagonale, définition, ou encore gamme de couleurs et fréquence de rafraichissement. Parfois, les constructeurs parlent aussi de résolution. Il arrive d’ailleurs souvent que les marques s’emmêlent les pinceaux et mélangent résolution avec définition.

Il faut dire que l’anglais ne facilite pas les choses puisque resolution, dans la langue de Shakespeare, se traduit aussi bien en français par définition que par résolution. Les anglophones sont donc obligés de passer par des expressions comme display resolution pour la définition ou pixel density pour la résolution afin de bien différencier les deux.

Partons ensemble à la découverte de ces deux termes qui sont finalement faciles à comprendre et qui ont toute leur importance sur une fiche technique.

Définition : le nombre de pixels

La définition est le nombre de pixels présents sur la dalle. Elle se calcule en pixels, en multipliant une ligne horizontale de pixel avec une ligne verticale. À titre d’exemple, la définition QHD correspond à 2560 pixels en largeur par 1440 pixels en hauteur (ou l’inverse pour un smartphone tenu en mode portrait), soit au total 3 686 400 pixels. Une dalle 4K/UHD dispose d’un total de 8 294 400 pixels puisque sa définition est de 3840 x 2160 pixels.

Pour rappel, plus la définition de l’affichage est élevée, plus le GPU (la puce graphique du SoC) aura besoin de puissance pour maintenir un affichage des images à un rendu natif. Pour maintenir une vitesse de 60 images par seconde avec une définition QHD, il faut une puissance environ 1,5 fois supérieure que sur une définition Full HD.

C’est ici qu’intervient parfois une technique dite d’upscale ou mise à l’échelle de la définition d’écran : l’appareil calcule une image en Full HD par exemple, puis va l’afficher en 4K en calculant les pixels manquant par interpolation. C’est comme cela qu’un service peut vendre un affichage 4K UHD par exemple, sans que les images ne soient nativement proposées en 3840 x 2160 pixels.

Résolution : la densité de pixels et le Retina

La résolution est le rapport entre la définition de la dalle (exprimée en pixels) et sa taille (dont la diagonale est exprimée en pouces). On parle donc de Pixel Par Pouce (PPP) pour la résolution, ou en anglais Pixel Per Inch (PPI), ou Dot Per Inch (DPI). Plus ce nombre est élevé et plus la densité de pixels sera élevée.

Prenons un exemple concret : un smartphone avec un écran de 5,5 pouces et une définition 4K UHD de 3840 x 2160 pixels d’un côté, et un téléviseur de 55 pouces avec la même définition 4 K UHD de 3840 x 2160 pixels. Dans le premier cas, la résolution est de 800 ppp environ, alors que dans le second cas on a une résolution, ou densité de pixels, de seulement 80 ppp, soit 10 fois moins. Ici cet exemple était trivial, mais on peut parfois rencontrer des écrans plus grands, avec une meilleure définition, mais avec tout de même une résolution plus faible.

Le calcul étant un peu plus complexe que la définition (il faut diviser le nombre total de pixels par la surface de la dalle), vous pouvez utiliser l’outil PPI Calculator, disponible en ligne.

La résolution est un élément extrêmement important à prendre en compte pour le confort de lecture. Plus la résolution est faible, et plus les pixels seront visibles et paraitront « gros ». 220 PPP est une résolution assez faible, et la lecture de site web ne sera pas très agréable puisque les caractères ne seront pas bien définis. Tout dépend bien sûr de la distance à laquelle on regarde l’écran. Un téléviseur est conçu pour être regardé à plusieurs mètres, alors qu’un smartphone est plutôt utilisé à environ 25 cm du visage.

Rappelons que le terme Retina a été inventé par Apple et fait référence à un smartphone doté d’une résolution supérieure à 300 PPP, jugé comme la densité la plus adaptée à une lecture sur un écran de la taille d’un smartphone (3,5 pouces à l’époque de la création de ce terme) et utilisé à une distance d’environ 25 cm.

LCD, OLED, PenTile ou RGB : la résolution amputée

Au sujet de la résolution et de la définition, il faut prendre en compte une autre variable : le type de dalle. La plupart des écrans LCD utilisent trois sous pixels pour former un pixel : un sous pixel rouge, un sous pixel vert et un sous pixel bleu (RGB). Ce n’est pas le cas des dalles AMOLED de Samsung, qui utilisent la technologie PenTile RGBG. Elle permet de produire à moindre coût et plus facilement des dalles dotées d’une plus haute définition. Mais sur une dalle PenTile, un pixel est composé de deux sous-pixels : soit rouges et verts, soit bleus et verts.

Ainsi, la définition annoncée par Samsung est uniquement atteinte par les sous-pixels verts alors que les sous pixels bleus et rouges sont deux fois moins nombreux. Si c’était un problème à l’arrivée des premières générations de smartphones AMOLED, comme le Galaxy Nexus, ce n’est plus le cas aujourd’hui où la qualité des dalles et l’augmentation des définitions a largement compensé le déficit de la technologie PenTile.

La liste des différentes définitions

Les définitions standardisées sur nos smartphones ont été légèrement revues avec l’adoption des écrans bord à bord généralement plus longs. On a ainsi troqué le 16:9 pour des formats 18:9, 19:9, 20:9 voire 21:9. Les fabricants parlent de définitions « Full HD+ » ou « QHD+ » qui signifient en général que des pixels ont été ajoutés en longueur pour s’adapter au format, le Full HD et le QHD étant des définitions 16:9.

Il y a désormais presque autant de définitions que d’appareils, mais nous avons réuni ici une liste non exhaustive des définitions les plus populaires.