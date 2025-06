Et si la batterie logée dans votre smartphone était plus dangereuse qu’elle en a l’air ? C’est le signal d’alarme qu’a tenté de sonner l’association Assurance Prévention avec un nouveau sondage.

Crédit : iFixit (CC BY-NC-SA 3.0)

Les batteries au lithium-ion sont omniprésentes dans nos vies, mais les connaît-on vraiment ? D’après un sondage commandé par une association regroupant différentes compagnies d’assurance hexagonales, la réponse est non. En effet, 72 % des Français s’estiment mal informés sur les risques posés par ces petits composants.

Avec 19 appareils munis de telles batteries par foyer, le risque paraît donc grand, mais il est tout de même à tempérer un petit peu.

Des « comportements à risque » mal défini

Le plus gros risque des batteries au lithium est bien évidemment le départ de feu. Ces composants fragiles peuvent vite s’embraser s’ils sont mal utilisés. Un français sur 10 environ en a déjà fait les frais avec un risque croissant dans les foyers les plus équipés. Sans surprise, c’est le téléphone qui est le plus concerné (46 % des incidents) suivi de l’ordinateur portable (10 %) et de la batterie externe (7 %).

Surexposés à des appareils technologiques munis de tells batteries, 84 % de la population française adopterait donc des « comportements à risques avec leurs batteries ». Mais ce chiffre est à pondérer largement en raison des comportements justement pointés par l’étude.

Crédit: Calyxis / Assurance prévention

Selon le sondage, charger un appareil avec un autre chargeur que celui d’origine est listé comme un comportement à risques, tout comme utiliser un appareil pendant sa recharge. Si ces comportements peuvent être risqués, ils ne le sont pas tout le temps. Utiliser un chargeur adapté et certifié, même s’il n’est pas d’origine, ne présente pas vraiment de risques, tout comme utiliser un appareil pendant sa charge (à moins que cela ne le fasse surchauffer).

Une responsabilité partagée

L’étude liste aussi « l’achat d’appareil d’occasion ou reconditionné » comme un facteur de risque, ce qui risque de ravir les reconditionneurs professionnels dont le travail est justement de remettre des produits en état de marche et qui sont exposés à d’importants risques en cas de problèmes avec leurs appareils.

S’il ne faut pas minimiser les risques que peuvent provoquer des incendies de batterie au lithium, les accidents surviennent souvent suite à des chocs ou des chutes des appareils, comme le soulignent d’ailleurs les témoignages relayés par Assurance Prévention. Les accidents spontanés sont plus rares.

Et si l’on comprend pourquoi une compagnie d’assurance tente de responsabiliser ses clients et clientes, toute le blâme ne leur revient pas forcément. Les normes NF et CE sont censés certifier la sûreté de ces accessoires, tout comme les tests faits dans les labos des constructeurs ? N’oublions pas que l’histoire la plus emblématique de ce problème, la tragédie du Galaxy Note 7, avait bien plus à voir avec une certaine hubris de Samsung qu’un quelconque mésusage du public.