Luffy, Naruto, Goku et bien d’autres vous attendent pour seulement 1 € sur ADN

ADN dégaine son offre radin spécialement réserver aux nouveaux abonnés pour bénéficier de l’intégralité de son catalogue pour 1 euro le premier mois avant de passer à 6,99 euros.

Offre Radin sur ADN // Source : Frandroid

ADN, pour Animation Digital Network, est une plateforme de streaming dédié aux animes. Vous y retrouvez un vaste catalogue de films et séries d’animations avec des licences incontournables et des petites pépites cachées, accessible sur n’importe quel écran connecté grâce à un abonnement. Pour vous donner envie d’y plonger tête la première, ADN et son offre radin vous permettent de tremper le pied avec le premier mois à seulement 1 euro, au lieu de 6,99 euros.

Pourquoi choisir ADN plutôt qu’un autre ?

Pour son vaste catalogue d’œuvres japonaises

Des dernières nouveautés aux classiques des années 80, il y en a pour tout le monde

Jusqu’à 4 écrans simultanés avec un seul compte

Du 30 juillet au 12 août 2025, le premier mois d’abonnement à ADN est à seulement un tout petit euro si vous utilisez le code promo RADIN25. Ensuite, le mois sera facturé 6,99 euros, sauf si vous souscrivez la formule annuelle à 59,99 euros, ce qui fait trois mois offerts.

L’un des plus vastes catalogues de japanimation

Si vous aimez l’animation japonaise plus que de raison et que vous souhaitez non seulement vous replonger dans les grands classiques que sont Dragon Ball, Naruto, One Piece, L’Attaque des Titans et bien d’autres. Ou encore découvrir des pépites méconnues en parcourant le catalogue d’ADN, vous en avez pour votre argent, surtout quand c’est un euro.

ADN propose 530 films et séries, ce qui représente plus de 15 000 épisodes et des dizaines de milliers d’heures de visionnage pour votre plus grand plaisir. Vous pouvez en profiter partout puisqu’ADN est non seulement disponible sur PC et Mac, mais aussi sur smartphone, que ce soit Android ou Apple, Amazon Fire TV, Apple TV, Xbox Series et One, PS4 et PS5 ainsi que sur Chromecast avec Google TV.

Un abonnement pour toute la famille

Ce qu’il y a de bien avec ADN, c’est que vous pouvez contenter toute la famille avec un seul abonnement. Parce qu’il permet d’accéder au service de streaming sur quatre écrans simultanément. Si vous avez des enfants, n’hésitez pas à consulter les classifications d’âge pour trouver des programmes adaptés à tout le monde.

Il y a même possibilité de télécharger des épisodes et des films pour les regarder en ligne, pratique afin de préparer un long trajet en train et en avion, par exemple. Attention toutefois, pour se permettre de proposer des épisodes très rapidement après leur sortie au Japon, ADN propose souvent de la VOST au lieu de la VF, qui arrive généralement plus tard. Par contre, vous n’avez pas de pubs intempestives et vous bénéficiez d’une résolution Full HD sur tous vos écrans.

Si vous souhaitez comparer ADN avec ce que proposent Netflix, Crunchyroll et d’autres plateformes de SVOD, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleurs sites où regarder des animes.

