Espionnage, voitures non finies et sac à dos vélo Decathlon : notre récap’ Survoltés de la semaine

Malgré l’été, l’actualité Survoltés ne faiblit pas. Au menu de cette semaine : notre décryptage sur les risques encourus par nos voitures connectées, la livraison plus ou moins volontaire de voitures incomplètes et un nouveau sac à dos vélo Decathlon bien pratique et à petit prix.

Tesla Model S

Espionnage et piratage : que risquent nos voitures connectées ?

Nos voitures modernes, truffées de capteurs et connectées en permanence, sont vulnérables aux cyberattaques. Piratage à distance, vol de données ou désactivation d’aides à la conduite sont des risques bien réels. L’Europe impose désormais des normes strictes pour encadrer cette cybersécurité. Décryptage dans notre dossier fleuve.

Des voitures incomplètes, une nouvelle norme ?

De plus en plus de constructeurs livrent des véhicules non finalisés, misant sur des mises à jour logicielles post-achat. Cette stratégie s’appuie sur le concept de voiture définie par logiciel, comme un smartphone évolutif. Mais certaines fonctions manquantes ou instables peuvent poser des problèmes de fiabilité.

Decathlon lance un sac à dos vélo malin et abordable

Compact et pensé pour les sorties VTT ou gravel, ce nouveau sac à dos vélo Decathlon intègre une poche à eau de 1 L et plusieurs rangements utiles pour une capacité totale de 4 litres. Proposé à partir de 19,99 €, il vise les cyclistes occasionnels ou réguliers à petit budget.